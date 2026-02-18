“จุง - ดัง” แอบลงพื้นที่ พบหลักฐานเด็ด!

คำสั่งพักราชการก็หยุดพวกเขาไม่ได้ “จุง - ดัง” เดินหน้าสืบสวนลับจนพบหลักฐานสำคัญ! ในซีรีส์ "ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You To Death" EP.9
ระหว่าง “ผู้กองเจษ” (จุง อาเชน) กำลังเข้าไปช่วย “สารวัตรคามิน” (ดัง ณัฎฐ์ฐชัย) เก็บของหลังจากถูกพักราชการ “สารวัตรคามิน” ก็ได้เตือน “ผู้กองเจษ” ว่าผู้การน่าจะกำลังจับตามองพวกเขาอยู่ เลยต้องมีการแยกกันทำงานบ้างชั่วคราวเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ แต่คำสั่งพักราชการก็ไม่อาจหยุดยั้งการสืบสวนได้ เมื่อทั้งคู่แอบรวบรวมเบาะแสจนนำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัย และได้พบกับหลักฐานชิ้นสำคัญ นั่นคือ "ขบวนการลักลอบขนสารเคมีออกจากโรงพยาบาล" ! เบาะแสนี้จะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่จะเปิดโปงโฉมหน้า "ผู้อยู่เบื้องหลัง" คดีปริศนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือไม่ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ "ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You To Death" EP.9 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
