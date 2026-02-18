“ไฟน้ำค้าง - คทาสิงห์” คืนจอพร้อมเสิร์ฟความสนุก

ช่อง 7HD ส่งละครดังมีคุณภาพคืนจอ วันจันทร์ - พฤหัสบดี พบ “ไฟน้ำค้าง” เวลา 21.30 น. สนุกมันกับ “คทาสิงห์” ทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. รับชมเต็มอิ่มจุใจอย่างแน่นอน
ความสนุกพร้อมจัดเต็ม พบกับละครดังคุณภาพดีที่ ช่อง 7HD พร้อมเสิร์ฟเพื่อแฟนละคร กับละครที่อยู่ในใจแฟนๆ กลับมาคืนจอสร้างความประทับใจอีกครั้ง
ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 21.30 น. พบกับละครโรแมนติกดราม่า “ไฟน้ำค้าง” นำแสดงโดย ยูโร ยศวรรธน์, มุกดา นรินทร์รักษ์, เบน สันติราษฎ์, บอส ชนกันต์ และ แก้ม ญาณิศา
ไฟน้ำค้าง บทประพันธ์จาก ชลาลัย บทโทรทัศน์โดย บุหลันดั้นเมฆ กำกับการแสดงโดย อินทนนท์ รัตนากาญจน์ เล่าเรื่องราวของ ภีม (ยูโร ยศวรรธน์) ไฮโซหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อในรักแท้ เพราะผู้หญิงที่เข้าหาพ่อต่างเป็นคนเห็นแก่เงินที่เข้ามาทำให้ครอบครัวของเขาพังทลาย แต่เขากลับโดนท้าทายจาก พลับพลา (มุกดา นรินทร์รักษ์) สาวสวยผู้ทำทุกอย่างเพื่อจุนเจือครอบครัว แม้พลับพลาจะโดนภีมเหยียบย่ำศักดิ์ศรีแค่ไหน แต่เธอไม่ย่อท้อ กลับลุกขึ้นสู้ นั่นยิ่งทำให้ภีมอยากพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วเธอเองก็ไม่ได้ต่างจากผู้หญิงหน้าเงินทั่วไป และเมื่อเกมรักเริ่มต้น พวกเขาจึงต้องวางหัวใจเป็นเดิมพัน กลับมาสนุกไปกับเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันอีกครั้ง เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์นี้
ทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 น. และอาทิตย์ เวลา 20.30 น. สนุกไปกับละคร “คทาสิงห์” ละครแอ็กชั่น ดราม่า นำแสดงโดย แบงค์ อาทิตย์, ปูเป้ เกศรินทร์, แชป วรากร, โอ๊ต ชาคริต, ตาล กัญญา และ พอล เดอบ๊อด
คทาสิงห์ สร้างขึ้นจากบทประพันธ์ของ โสภี พรรณราย เขียนบทโทรทัศน์โดย ภูมิแผ่นดิน กำกับการแสดงโดย รัฐกิตติ์ กิตติรัฐธนะโภคิน เล่าเรื่องราวของตำนาน คทาสิงห์ อันศักดิ์สิทธิ์ในอดีตชาติ ที่ชักนำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้กลับมาพบกันอีกครั้ง จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรัก ความแค้น และการแย่งชิงอำนาจ มีเพียงเขาและเธอ ผู้เป็นกุญแจสำคัญที่จะปกป้องคทาสิงห์จากมือคนชั่วได้ กลับมาสนุกไปกับเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกัน
ติดตามความสนุกของละคร “ไฟน้ำค้าง” รีรัน ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 21.30 น. เริ่ม วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ และติดตามชมละคร “คทาสิงห์” รีรัน ทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV
