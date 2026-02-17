“บิว ณัฐพล” ปลื้ม “7 ประจัญบาน” เรตติ้งพุ่งทำนิวไฮ แฟนๆ อินจัดแห่เรียก “พี่ดั่น”

ปังต่อไม่รอแล้ว ซีรีส์ “7 ประจัญบาน” เรตติ้งพุ่งทำนิวไฮ กระแสฮิตติดลมบนทั่วโซเชียล “บิว ณัฐพล” ปลื้ม ขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามและซัปพอร์ต เผยตอนนี้มีแต่คนแซวเรียก “พี่ดั่น” ตามชื่อตัวละคร การันตีความสนุกทุก EP.
แรงขึ้นทุกที สำหรับซีรีส์แอ็กชั่น คอเมดี้ “7 ประจัญบาน” จากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ ทาง ช่อง 7HD ที่นำแสดงโดย เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ, บิว ณัฐพล ไรยวงค์, แชป วรากร ศวัสกร, โอ๊ต ชาคริต บุญสิงห์, โหน ธนากร ศรีบรรจง, แทน บุรันช์รัตน์ หอมบุตร และนักแสดงน้องใหม่ กาย กันตเมศฐ์ รวินันท์โกสิน
โดยล่าสุด เรตติ้ง 15+ ทั่วประเทศแรงนิวไฮ แตะ 3.9 (ข้อมูลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 69) และยังคงติด TOP 10 การจัดอันดับของรายการทีวีบนเน็ตฟลิกซ์ ประเทศไทย สะท้อนกระแสตอบรับสุดร้อนแรงจากแฟนๆ ที่ติดตามอย่างเหนียวแน่น กระแสดีแบบนี้ “บิว ณัฐพล” ผู้รับบทโค้ดเนม “ดั่น มหิทธา” เลยเป็นตัวแทนขอบคุณแฟนๆ และเผยถึงบทบาทที่ได้รับว่า
“ตั้งแต่ซีรีส์ออกอากาศ กระแสดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ บางทีก็มีพี่ๆ หลายคน ที่เจอผมก็แซว ไม่เรียกชื่อบิวแต่เรียกชื่อโค้ดเนมของผมก็คือ ดั่น มหิทธา เขาก็จะแซวว่าพี่ดั่นมาแล้ว ดีใจที่เขาติดตามผลงานครับ เพราะว่าบทที่ผมได้รับด้วย หลายคนที่ดูเขาก็จะบอกว่านี่เล่นเป็นตัวเองหรือเปล่า เหมือนตัวจริงอยู่นะ (หัวเราะ) ขอบคุณครับ ถ้าถามว่าบทบาทที่ตัวเองได้รับท้าทายไหม ในมุมมองผมการมาสวมโค้ดเนมเป็นดั่น มหิทธา ผมก็คุยกับพี่เวอร์ (โอริเวอร์ บีเวอร์) ตลอด เขาอยากให้ผมดีไซน์ ให้เอาตัวเองออกมาเล่นในบทที่ได้รับให้มากที่สุด มันก็เลยอาจจะทำให้หลายคนที่ดู และรู้จักผม ก็รู้สึกว่าคาแร็กเตอร์ตัวนี้มันดูเหมือนตัวผมในชีวิตจริง
พอเห็นเรตติ้งแล้วก็ดีใจนะครับ ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนมากที่ติดตามพวกเรา และอยากฝากแฟนๆ ทุกคนติดตามอีพีต่อๆ ไปด้วยนะครับ ดูแล้วได้ผ่อนคลาย รับรองว่าตลก สนุก มัน แน่นอนครับ”
ติดตามชมซีรีส์ “7 ประจัญบาน” ได้ทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
