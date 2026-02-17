“กองทัพ พีค” พร้อมพิสูจน์ตัวเอง ประกาศท้าชน “แซม - ป๊อป”

ศึกพ่อลูกปรอทแตก! “แซม ยุรนันท์” ปะทะเดือด “กองทัพ พีค” เมื่อลูกชายประกาศกร้าวท้าชิงอำนาจกลางบริษัทเพื่อลบคำสบประมาท โดยมี “ป๊อป ฐากูร" เป็นตัวแปรจุดชนวนความร้าวฉาน ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love”
เข้มข้นขึ้นทุกนาทีสำหรับละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” เพราะล่าสุดดีกรีความเดือดในครอบครัวพุ่งสูงจนปรอทแตก กับฉากการเผชิญหน้าสุดเชือดเฉือนของพ่อลูกอย่าง แซม ยุรนันท์ และ กองทัพ พีค ที่ทำเอาคนดูต้องลุ้นจนตัวเกร็ง แถมงานนี้ยังมี ป๊อป ฐากูร เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ คอยปั่นประสาทและสร้างรอยร้าวระหว่างพ่อลูกให้ร้าวลึกยิ่งขึ้น และแม้เบื้องหน้าจะตึงเครียดจนแทบหยุดหายใจ แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเหล่านักแสดง ที่ร่วมกันร้อยเรียงบทบาทและรับส่งอารมณ์กันได้อย่างไร้ที่ติ
โดยฉากนี้เป็นตอนที่ ตรีทศ (แซม) ไม่พอใจที่ ตรัย (กองทัพ พีค)ดึงตัว ผักบุ้ง (เก๋ไก๋)เข้ามาทำงานด้วย จึงระเบิดอารมณ์ต่อว่าลูกชายอย่างรุนแรง แต่เรื่องราวกลับยิ่งบานปลาย เมื่อตรัยรู้ความจริงว่าชนวนเหตุที่ทำให้พ่อโกรธขนาดนี้ เป็นเพราะ ราเชนทร์ (ป๊อป) คาบข่าวไปบอก งานนี้ศึกพ่อลูกจึงเกิดขึ้นอย่างหนัก ด้วยความน้อยใจและแรงผลักดันที่ต้องการพิสูจน์ตัวเอง ตรัยจึงตัดสินใจหักดิบท้าทายคำสั่งพ่อด้วยการประกาศกร้าวว่าจะเข้าไปจัดการทุกอย่างในบริษัทด้วยตัวเอง
เรียกได้ว่าเป็นฉากประชันอารมณ์ 3 รุ่นที่น่าทึ่ง ทั้งคำพูดและงานสายตาที่ฟาดฟันกันแบบไม่มีใครยอมใคร โดยมี กองทัพ พีค เป็นศูนย์กลางของการระเบิดอารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม... บอกเลยว่านาทีนี้ห้ามกะพริบตา!
ศึกครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ? เมื่อลูกชายตัดสินใจก้าวเข้าสู่สนามธุรกิจเพื่อลบคำสบประมาทของพ่อและคนใกล้ชิด ห้ามพลาดความสนุกที่กำลังไต่ระดับความเดือดในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” กับฉากนี้ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
