“มิ้ม ปัณฑิตา” ดีใจ “วิวาห์ปฐพี” ทำแฟนๆ อิน ชมเหมือนหลุดมาจากนิยาย

“มิ้ม ปัณฑิตา” ปลื้ม “วิวาห์ปฐพี” กระแสดี แฟนละครอินหนักชมเปาะเหมือนหลุดออกมาจากนิยาย ชวนจับตาลุ้นตอนต่อๆ ไป หลังแต่งงานน้องโรสจะแสบขึ้นแน่นอน ห้ามพลาด
เรียกว่าตอนนี้ผู้ชมพากันเหยิน เขินสะท้านรั้วไร่แสนรัก เพราะบรรยากาศในฉากงานแต่งของ “พี่ดิน” หรือ แอปเปิ้ล ลาภิสรา อินทรสูต กับ “น้องโรส” หรือ มิ้ม ปัณฑิตา เจนเจริญธรรม ในเรื่อง “วิวาห์ปฐพี” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ของค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น ทาง ช่อง 7HD ที่ผ่านมา มันฮ๊อบ สุดๆ
เพราะนอกจากความหวานสะท้านไร่ของคู่แต่งงาน “พี่ดิน - น้องโรส” แล้ว ยังมีเหล่าลูกพี่ลูกน้องบ้านวาทินวณิช อย่าง น้ำ (อิงฟ้า วราหะ) ลม (ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ) และ ไฟ (น้ำหนึ่ง มิลิญ วาทินธนะกิจ) โผล่มาร่วมยินดีครบองค์ ให้ FC แต่ละบ้านแฮปปี้ พากันคอมเมนต์สนั่นโซเชียล
และแน่นอนว่าเรื่องราวของวิวาห์ปฐพี นอกจากความหวานสะท้านไร่แล้ว ยังมีปมปัญหา อุปสรรค และอันตราย ให้แฟนๆ ได้ลุ้นอีกมาก งานนี้เจ้าสาวหมาดๆ “น้องโรส” หรือ “มิ้ม” เลยมาฝากให้ชวนลุ้นเรื่องราวต่อจากนี้ว่า
“เรื่องวิวาห์ปฐพี เดินเรื่องมาถึงครึ่งทางแล้ว เห็นกระแสตอบรับตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็หายเหนื่อยเลยค่ะ มิ้มดีใจมากที่กระแสตอบรับอบอุ่นเกินคาด แฟนๆ หลายคนบอกว่าเราทั้งคู่เหมือนเดินออกมาจากนิยาย พอได้อ่านได้ฟังคอมเมนต์ก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนติดตามและชื่นชอบ ได้มาทำความรู้จักกับพวกเราแอปเปิ้ล - มิ้ม พวกเรารู้สึกได้รับความรักความอบอุ่นมากขึ้น แล้วยิ่งพอได้เห็นเรตติ้งก็อุ่นใจ ปลื้มใจมากๆ เลยค่ะ
ซึ่งหลังจากที่พี่ดินกับน้องโรสเข้าพิธีวิวาห์กันแล้ว บอกเลยว่าน้องโรสจะแสบขึ้นแน่นอน แต่จะแสบยังไงต้องมาติดตามกันในวิวาห์ปฐพีนะคะ เพราะเรื่องราวในตอนนี้เส้นเรื่องมาอยู่ในจุดที่ทุกคนต้องลุ้นกับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ ว่าพี่ดินกับน้องโรสความสัมพันธ์จะเป็นยังไง จะรักกันจริงๆ หรือเปล่า ฝากเป็นกำลังใจ ให้พวกเราในตอนต่อๆ ไปด้วยนะคะ”
ติดตามชม “วิวาห์ปฐพี” จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ชมสดหน้าจอทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV
