WeTV เปิดตัวซีรีส์วายเกาหลีเรื่องแรก! “ยังไง..ก็ใช่นาย - Never Forget Your Enemy” ดึง 2 ดาวรุ่ง “ลีจาอุน - ฮวังจุนซู” แสดงนำ เริ่ม 17 มี.ค.นี้

WeTV Original เปิดโปรเจกต์ซีรีส์วายเกาหลีเรื่องแรก! ดึงสองดาวรุ่ง “ลีจาอุน - ฮวังจุนซู” ถ่ายทอดเคมีคู่จิ้นที่ต้องจับตาใน “Never Forget Your Enemy - ยังไง..ก็ใช่นาย” เมื่อหนุ่มความจำเสื่อมตื่นมาเจอศัตรูเก่าอ้างเป็นคนรัก รับชมได้ทางแอปฯ WeTV เริ่ม 17 มี.ค.นี้
WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งที่รวมสุดยอดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย เดินหน้าเสิร์ฟคอนเทนต์คุณภาพ มอบประสบการณ์การรับชมครั้งใหม่ กับ WeTV Original “Never Forget Your Enemy ยังไง..ก็ใช่นาย” ซีรีส์วาย 19+ สัญชาติเกาหลีเรื่องแรก อำนวยการสร้างโดย WeTV และผลิตโดย YYDS Entertainment ที่จับมือกับทีมสตูดิโอเกาหลีชั้นนำ Studio Coffee Break ผู้สร้างซีรีส์สุดฮิต “Love for Love’s Sake ย้อนกลับไปตกหลุมรัก” โดยได้หยิบพล็อตความสัมพันธ์สุดซับซ้อนของชายหนุ่มผู้สูญเสียความทรงจำ และต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเก่าที่อ้างตัวว่าเป็น “คนรัก” ผ่านเคมีสดใหม่ของ “ลีจาอุน” และ “ฮวังจุนซู” ในการร่วมงานกันครั้งแรกกับบทบาทสุดท้าทายที่แฟนๆ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
WeTV Original “Never Forget Your Enemy ยังไง..ก็ใช่นาย” บอกเล่าเรื่องราวของ คีฮานึล (รับบทโดย ฮวังจุนซู) วัย 29 ปี ประสบอุบัติเหตุอย่างกะทันหัน และเมื่อฟื้นขึ้นมา เขาพบว่าความทรงจำตลอด 10 ปีที่ผ่านมาได้หายไป สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ คนแรกที่เขาได้พบกลับเป็น ยอแซบย็อก (รับบทโดย ลีจาอุน) ศัตรูเก่าสมัยเรียนที่ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยอีก แต่วันนี้แซบย็อกกลับเป็นผู้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันว่าทั้งสองคือคนรักกัน ท่ามกลางช่องว่างของความทรงจำและความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้ ความจริงบางอย่างค่อยๆ ถูกเปิดเผย พร้อมคำถามสำคัญที่ฮานึลไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ “เดี๋ยวนะ… นายจะบอกว่าเราเป็นคนรักกันเหรอ?”
เมื่อใจบอกไม่ แต่กายกลับตอบสนอง ความรักที่เริ่มจากคำว่า ‘ศัตรู’ จะลงเอยอย่างไร ต้องติดตามชม WeTV Original “Never Forget Your Enemy - ยังไง..ก็ใช่นาย” ออกอากาศทุกวันอังคาร - พุธ เวลา 17:00 น. ดูบนแอป WeTV ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตอนแรก 17 มีนาคม 2569
