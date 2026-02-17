เรื่องย่อตอน ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ตอนที่ 3 - 4 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 3 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) โกรธที่ มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ลงประกวดดาวมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้บอก เธอกับ ดาว (เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช) มาก่อน แต่มินท์ก็ไม่แคร์ที่เพื่อนๆ คิดแบบนี้
วันต่อมา อ้อมพาดาวไปฝึกงานที่บริษัท TNN agency ของ ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) เป็นวันแรก แต่ดาวเผลอสะดุดสายไฟในสตูดิโอที่ค่อนข้างมืด ทำให้เสาไฟจะหล่นลงมาใส่เธอ ดีที่ธนนท์เข้ามารับเสาไฟไว้ได้ทัน ทำให้ดาวถูกใจความหล่อและแสนดีของธนนท์ตั้งแต่แรกเห็น
ด้านมินท์ออกงานกับ พิชัย (ปริยะ วิมลโนช) ทำให้ได้เจอกับ เอกภพ (ถิร ชุติกุล) ลูกชายของเพื่อนพิชัยที่เปิดบริษัทเอเจนซีชื่อดัง พิชัยจึงแนะนำมินท์ให้เอกภพรู้จัก และฝากให้มินท์ไปฝึกงานที่บริษัทเอกภพ
ตอนที่ 4 ออกอากาศ วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) เห็น มาร์ท (ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า) หอบดอกไม้ช่อใหญ่มาให้ อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) ก็ไม่พอใจ และยิ่งได้รู้จาก ดาว (เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช) ว่ามาร์ทตามจีบอ้อมมาตลอดก็เกิดอาการหวงอ้อมขึ้นมา
ฝ่าย เอกภพ (ถิร ชุติกุล) และ ขวัญ (กุสุมา ตันสกุล) โมเดลลิ่งชื่อดัง กำลังหานางแบบโฆษณาตัวใหม่ เมื่อขวัญได้เห็น มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ก็ถูกใจ จึงชักชวนให้มินท์มาถ่ายรูปทำโปรไฟล์เพื่อส่งคัดเลือกเป็นนางแบบโฆษณา ในขณะที่ พอลล่า (วินนี่ ผิวทอง) ก็สนใจงานโฆษณาเช่นกัน และพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้งานนี้ อ้อมสังเกตว่าดาวทำตัวห่างเหินกับ ปริเทพ (ธนศักดิ์ จิตตพงษ์) จึงตัดสินใจถามกับดาวตรงๆ ว่าชอบธนนท์ใช่มั้ย ดาวยอมรับว่าใช่ และขอให้อ้อมช่วยให้เธอได้สมหวังในความรักครั้งนี้
ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW
