“จีน” เอาคืน “สา” ปล่อยควายไล่ขวิดตกกะละมัง

ศึกตบสนั่นทุ่ง! “สา อนิสา" บุกหาเรื่อง “จีน เฌอตินท์นารา” หวังตบสั่งสอน แต่เจอสวนกลับชุดใหญ่ โดนปล่อยควายไล่ขวิดจนหงายหลังตกกะละมัง แต่เรื่องไม่จบเมื่อพระเอกดันมาเห็นแล้วเข้าใจผิด ในละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล”
ขวัญใจแฟนละครเย็นไม่เกินจริง ชวนปลูกสำนึกรักท้องถิ่น อินไปกับเรื่องราวสนุกเข้มข้นของชาวทุ่งกระบือบาล นาทีนี้ต้องยกให้ละครเรื่อง “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ที่ลุ้นแบบนั่งไม่ติด ทั้งภารกิจรักษาที่ดินของหมู่บ้าน เปิดโปงสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงความรักของคู่พระนางที่มีก้างชิ้นโตอย่าง “แพรว” สาวแอ๊บใสแต่ขี้วีน รับบทโดย สา อนิสา คอยแทรกกลางความสัมพันธ์ของทั้งคู่
เข้าสูตรนางร้ายละครไทย เพราะฉากที่จะได้ชมกันในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เป็นซีนที่สะใจแฟนละครสุดๆ ขณะที่ ไอ้แสบ (จีน เฌอตินท์นารา) กำลังเห่อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่อยู่ที่คอกควาย ก็มีแขกไม่ได้รับเชิญอย่าง แพรว (สา อนิสา) เข้ามาทักทาย แต่ดูเหมือนจะมาหาเรื่องมากกว่า งานนี้ทั้งคู่มีปากเสียงกันเรื่องแผนการปอกลอกเงินครอบครัว จอมทัพ (บอม พงศกร) ทำให้แพรวสวมบทวีนฉ่ำง้างมือตบหน้าแสบ มีหรือไอ้แสบแห่งทุ่งกระบือบาลจะยอม ปล่อยควายตัวโปรดให้ไล่ขวิดแพรว แต่เจ้านวลยังไม่ทันได้ไล่ แพรวที่ตกใจกลัวก็เสียจังหวะหงายหลังแช่ในกะละมังหน้าคอกควาย เสียงกรี๊ดแพรวดังจนพ่อกับแม่ของแสบและจอมขวัญวิ่งมาห้ามทัพ แต่ดูเหมือนแสบจะงานเข้าเพราะจอมทัพดันโผล่มาเห็นพอดี เลยต่อว่าแสบว่าทำเกินกว่าเหตุ ทำให้แสบต้องพิสูจน์ความจริงว่าใครเริ่มก่อน
ฉากนี้มีนักแสดงเข้าฉากหลายคนแถมยังมีเหตุการณ์ให้ต้องไล่เรียงคิว ก่อนถ่ายทำผู้กำกับ วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ รวมตัวซ้อมคิว เพราะมีทั้งซีนปะทะคารม ฉากแอ็กชั่นของสาวๆ ที่ต้องยื้อยุดฉุดกระชากกัน มุมกล้องตบหลอกที่ต้องเนียนสมจริง รวมถึงฉากล้มลงกะละมังเปียกน้ำทั้งตัว สาวจีนเล่าให้ฟังว่าแม้ความสูงของสาจะเป็นอุปสรรคอยู่บ้าง แต่สวมวิญญาณไอ้แสบบอกเลยว่าสู้ไม่ถอย รับประกันว่าถูกใจแฟนละครชัวร์
มาลุ้นกันว่าแสบจะจนมุมหรืองัดหลักฐานเด็ดมาสู้ ติดตามเรื่องวุ่นๆ นี้ได้ในละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” EP.12 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.00 ทางช่อง 7HD กด 35 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW
