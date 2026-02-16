“สตางค์” ถูกใจ “เฟิร์ส” ประกาศจีบตัดหน้า “ข้าวตัง”

ศึกพี่น้องเริ่มแล้ว! เมื่อ “เลโอ” (สตางค์ กิตติภพ) น้องชายตัวแสบบุกคาเฟ่ พร้อมประกาศตัวเป็นคู่แข่งหัวใจ เดินหน้าจีบ “ไทเกอร์” (เฟิร์ส คณพันธ์) ทำเอา “ลิงซ์” (ข้าวตัง ธนวัฒน์) ถึงกับสตั๊น แถมเจอท้า ถ้าไม่อยากแพ้น้องลองคบกันจริงๆ ไหมล่ะ! ในซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.5
เป็นคาเฟ่แมวที่มีสตอรี่เข้ามาเรื่อยๆ ล่าสุด “เลโอ” (สตางค์ กิตติภพ) น้องชายต่างแม่ของ “ลิงซ์” (ข้าวตัง ธนวัฒน์) ก็มาขออาศัยอยู่ด้วย ทำให้ “ลิงซ์” คิดหนัก เพราะก็ไม่ได้ญาติดีกันซักเท่าไหร่ แต่ “ไทเกอร์” (เฟิร์ส คณพันธ์) มองว่าเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองคนจะได้มีความทรงจำดีๆ ร่วมกัน ซึ่ง “ลิงซ์” ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะทำได้ไหม เพราะนอกจากจะต้องรับมือปราบพยศแมวแล้วยังต้องรับมือกับ “เลโอ” ที่แสบไม่แพ้กัน ส่วน “เลโอ” ที่เห็น “ลิงซ์” และ “ไทเกอร์” ดูใกล้ชิดเป็นพิเศษ ก็ถามตรงๆ ว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันไหม พอรู้คำตอบว่าไม่ใช่ “เลโอ” เลยจะเดินหน้าจีบ “ไทเกอร์” ทำเอา “ลิงซ์” สตั้นไป และรู้สึกเหมือนมีคู่แข่ง “ไทเกอร์” เลยท้า “ลิงซ์” ว่าถ้าไม่อยากแพ้น้องก็ลองคบกันจริงๆ เลยไหมล่ะ งานนี้ “ลิงซ์” จะรับคำท้าหรือไม่ “เลโอ” จะจีบ “ไทเกอร์” ติดหรือเปล่า ความสัมพันธ์ที่เริ่มพัลวันนี้จะเป็นอย่างไร ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.5 ออกอากาศวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์