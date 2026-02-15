เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “ทะลุมิติตะลุยวังหลวง • How Dare You!?” [2026]

• “จะเป็นอย่างไร เมื่อเขาและเธอทะลุมิติเข้ามากลายเป็นตัวร้ายในนิยาย”
ชื่อสากล : How Dare You!?
ชื่อไทย : ทะลุมิติตะลุยวังหลวง
ชื่อจีน : 成何体统 | Cheng He Ti Tong
แนวซีรีส์ : โรแมนติก • ตลก • แฟนตาซี • ย้อนยุค
เรตซีรีส์ : 13+
ผู้กำกับ : หลิวไห่โป (Liu Hai Bo) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “ปาฏิหาริย์แห่งกาลเวลา • The Miracles (2025)” (WeTV, 2025) และ “หวังลี่” (Wang Li) • หญิง • ผลงานกำกับซีรีส์ “คู่หูคู่กวนป่วนข้ามมิติ • Our Parallel Universes” (iQIYI, 2024)
ผู้เขียนบท : เจียงลี่หัว (Jiang Li Hua) • หญิง • เขียนบทซีรีส์เรื่องแรก ผลงานเขียนบทภาพยนตร์ Break Through the Darkness (2021)
ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : "This Is Ridiculous" (成何体统 | Cheng He Ti Tong)
ผู้ประพันธ์ : ชีอิงจวิ้น (Qi Ying Jun)
จำนวนตอนออกอากาศ : 32 ตอนจบ
ความยาวตอนออกอากาศ ตอนละ : 45 - 50 นาที (โดยประมาณ) เฉพาะตอนที่ 1 ยาว 62:51 นาที
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17:00 น.
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 6 กุมภาพันธ์ – 25 กุมภาพันธ์ 2026
ออกอากาศในไทยพร้อมจีน : ทางแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และทางเว็บ iQ.com
★ เรื่องย่อ ซีรีส์ “ทะลุมิติตะลุยวังหลวง • How Dare You!?” - iQIYI
ระหว่างนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเที่ยวสุดท้ายกลับที่พัก ในเวลาเลยเที่ยงคืนล่วงเข้าสู่วันเกิดของ “หวังชุ่ยฮวา” (รับบทโดย หวังฉู่หรัน) ทุกอย่างหยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง จู่ๆ เธอก็ทะลุมิติเข้าไปในต้นฉบับนิยายโรแมนติก คอมเมดี้ เรื่อง “ทะลุมิติรักนางสนมปีศาจ” และไปโผล่ในวังหลวงของแคว้นต้าเซี่ยในนิยาย เป็นตัวละครนางร้าย “อวี่หว่านอิน” (รับบทโดย หวังฉู่หรัน) หรือ “สนมอวี่”
หวังชุ่ยฮวา ซึ่งทำงานเป็นรีไรเตอร์สำนักพิมพ์นิยายออนไลน์ จำได้ว่าในนิยาย ตัวละคร อวี่หว่านอิน ตุยไม่ดี จึงวางแผนเปลี่ยนพล็อต ปรับเส้นเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบของนิยายเรื่องนี้ใหม่หมดซะเลย!! โดยขั้นแรกชีเบนเข็มจากพระเอก “เซี่ยโหวป๋อ” หรือ “ตวนอ๋อง” (รับบทโดย ถังเสี่ยวเทียน) หันมายั่วยวนมัดใจทรราช “เซี่ยโหวตั้น” (รับบทโดย เฉิงเหล่ย) และได้รู้ความลับตอนเข้าเฝ้าว่า ที่แท้เขาก็คือคนที่ทะลุมิติเข้ามาในนิยายเช่นกัน ด้วยประโยคทักทายเขาไปว่า “ฮาว อาร์ ยู!? – How Are You!?” ซึ่งทำเอา เซี่ยโหวตั้น น้ำตาไหลตอบกลับเธอมาว่า “ไฟน์ แต๊ง กิ้ว แอนด์ ยู – Fine Thank You, And You” แต่เขากลับโกหกว่าตนเพิ่งทะลุมิติเข้ามาก่อนหวังชุ่ยฮวา เมื่อสองชั่วโมงก่อน และยังโม้อีกว่าตนเองคือ “จางซาน” (รับบทโดย เฉิงเหล่ย) เป็นประธานบริษัทธุรกิจใหญ่โต ว่าซั่น ทั้ง ๆ ที่ความจริง เขาทะลุมิติเข้ามาตั้งแต่เด็ก ๆ สมัยเป็นรัชทายาท หรือสิบปีก่อนโน่น และที่สำคัญเขาเป็นนักแสดงตัวประกอบ!!
การทะลุมิติของทั้งคู่ ถือเป็นการไปไผล่อีกมิติแบบสับแบบใหม่ เพราะคนหนึ่งคือมนุษย์เงินเดือน ที่ต้องปากกัดตีนถีบต่อสู้กับโชคชะตา ซึ่งกลายมาเป็น “อวี่หว่านอิน” (รับบทโดย หวังฉู่หรัน) หรือ “สนมอวี่” นางมารร้ายที่คนทั่วไปสรรเสริญว่าเป็น สนมปีศาจล่มเมือง ส่วนอีกคนกลายเป็น “เซี่ยโหวตั้น” ฉายา “กษัตริย์ทรราช” หุ่นเชิดของ “ไทเฮา” (รับบทโดย หม่าซู) ที่อดทนเฝ้ารอเวลาที่จะได้เจอคนที่ทะลุมิติมาเช่นเดียวกัน
ยังมีเรื่องเซอร์ไพร้ส์ที่สองคนทดสอบจนได้รู้ว่า “เซี่ยหย่งเอ๋อร์” (รับบทโดย หูอี้เสวียน) สนมรักของกษัตริย์ทรราช นางเอกตัวจริง เสียงจริง ในนิยาย “ทะลุมิติรักนางสนมปีศาจ” ก็ทะลุมิติมาเช่นเดียวกัน แถมนางยังรู้เส้นเรื่องนิยายอย่างละเอียด สองตัวร้ายจึงต้องดำเนินชีวิตไปตามบทบาท และแผนการที่ชุ่ยฮวาหรือสนมอวี่วางไว้ให้เดินอย่างเป็นระบบเพื่อเอาชีวิตรอดกลับไปยังโลกปัจจุบัน
ท่ามกลางภัยแล้งที่สร้างความเดือดร้อนให้ราษฎรแคว้นต้าเซี่ยไปทุกหย่อมหญ้า ขณะรอเวลาประตูมิติเปิด นอกจากจะนัดกันกิน (ปาร์) ตี้หม้อไฟฉ่ำ เซี่ยโหวตั้น และอวี่หว่านอิน ก็ยังทำดีโดยได้ชักชวนแท็กทีมเหล่าบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้รักชาติบ้านเมือง ประกอบด้วย “หวังเจา” (รับบทโดย จี้เสี่ยวเฟย), “เฉินจินเทียน” (รับบทโดย เหอเหล่ย), “หยางตั๋วเจี๋ย” (รับบทโดย เซี่ยเจ๋อเฉิง), “เอ่อร์หลาน” (รับบทโดย โหยวจิ่งหรู) เพื่อมาร่วมมือร่วมใจพัฒนาแคว้นต้าเซี่ยให้รุ่งเรือง โดยอวี่หว่านอินได้จัดเตรียมข้าวฟ่างพืชที่ทนแล้งอย่างดีมาให้กับบรรดาราษฎรเพราะปลูกสร้างความมั่นคง และต้องเร่งหาทางเอาชนะแผนการของ เซี่ยหย่งเอ๋อร์ และองค์ชายผู้ทรงธรรม ตวนอ๋อง พระเอกในนิยาย แต่เนื้อแท้เป็นคนชั่ว สันดานเลวของแทร่
ทว่า กลับมีเหตุการณ์หลาย ๆ อย่าง เริ่มเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับในต้นฉบับนิยาย ตั้งแต่การตายของ “ซวีเหยา” (รับบทโดย หวังหงซิน) บุตรชายขุนนางชั้นผู้ใหญ่ “ผู้อาวุโสซวี” (รับบทโดย -) ซึ่งเป็นอดีตกุนซือของตวนอ๋อง ที่เสียชีวิตจากการถูกวางยาพิษฆ่าปิดปาก และยังถูกเผาให้ตายทั้งเป็นในหอตำราพร้อมกับสนมอวี่ ทั้งคู่ต่างก็คอยระวังตัวเป็นอย่างดี โดยได้ยอดฝีมือ “อาเป่ย” (รับบทโดย ชุยอี้) หรือแท้จริงก็คือคนเดียวกับจอมยุทธ “เป่ยโจว” (รับบทโดย ฟ่านเส้าหวง) ที่เก่งกาจในวิชาแปลงโฉมและวิทยายุทธ์เป็นเลิศ รวมทั้ง “อาไป๋” (รับบทโดย เฉิงหงซิน) มาช่วยเหลือและปกป้อง
ขณะที่ เซี่ยโหวตั้น ใกล้จะจัดการเอาชนะแผนชั่วของ ตวนอ๋อง และหนีจากเงาของไทเฮาผู้ร้ายกาจได้สำเร็จ จู่ ๆ กลับเกิดเหตุไม่คาดฝัน อาการปวดหัวเรื้อรังที่เขาคิดและเชื่อมาตลอดว่าตนเองป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองก็ดันกำเริบหนัก ฝ่าย อวี่หว่านอิน แม้จะตระหนักชัดตามที่อาจารย์ของเซี่ยโหวตั้นได้ทำนายเอาไว้ว่า จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตกลับไปในโลกที่จากมาได้ และการที่เซี่ยโหวตั้นทำใจฆ่าเธอไม่ลงก่อนหน้านี้ ทำให้ตัวเขาเองต้องสูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดในการมีชีวิตรอดกลับไป
แท้จริงแล้วอาการปวดหัวกำเริบ เป็นฝีมือของไทเฮาที่ได้วางยาพิษเซี่ยโหวตั้นทีละน้อย ๆ ตั้งแต่สมัยยังเป็นรัชทายาทตอนเด็ก เรื่อยมาจนถึงตอนนี้ ทั้งนี้เพื่อบีบบังคับเซี่ยโหวตั้นให้อยู่ใต้คำสั่ง เป็นหุ่นเชิดของนางไปเรื่อย ๆ ที่สุดแล้ว อวี่หว่านอินก็ตัดสินใจเช่นเดียวกัน นั่นคือการช่วยเซี่ยโหวตั้น โดยไม่ยอมกลับไปในโลกปัจจุบัน หว่านอินใช้พิษแก้พิษรักษาอาการเซี่ยโหวตั้น และช่วยชีวิตเขาไว้ได้สำเร็จ
สุดท้าย อวี่หว่านอินและเซี่ยโหวตั้นก็รอดชีวิตมาได้ทั้งคู่ และยังได้อยู่เห็นยุคสมัยอันรุ่งเรืองของแคว้นต้าเซี่ยที่พวกเขาและสหายร่วมอุดมการณ์ ได้ทุ่มเทปกป้องอย่างหนักมาตลอด ระหว่างใช้ชีวิตเป็นตัวละครในนิยาย
แต่ทั้งสองจะได้กลับไปสู่โลกปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร โปรดติดตามด้วยสองตา ทางแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และทางเว็บ iQ.com ทั้งแบบซับและแบบพากย์
★ รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใคร ในซีรีส์ “ทะลุมิติตะลุยวังหลวง • You How Dare You!?”
เฉิงเหล่ย (Cheng Lei) รับบทเป็น จางซาน - นักแสดงตัวประกอบ และ เซี่ยโหวตั้น - กษัตริย์ทรราชแห่งต้าเซี่ย
หวังฉู่หรัน (Wang Chu Ran) รับบทเป็น หวังชุ่ยฮวา - พนักงานในสำนักพิมพ์นิยายออนไลน์ และ อวี่หว่านอิน - สนมปีศาจล่มเมือง
หูอี้เสวียน (Hu Yi Xuan) รับบท เซี่ยหย่งเอ๋อร์ - สนมรักของกษัตริย์ทรราช
ถังเสี่ยวเทียน (Tang Xiao Tain) รับบทเป็น เซี่ยโหวป๋อ หรือ ตวนอ๋อง
เซี่ยเจ๋อเฉิง (Xie Ze Cheng) รับบทเป็น หยางตั๋วเจี๋ย
จี้เสี่ยวเฟย (Ji Xiao Fei) รับบทเป็น หวังเจา
หม่าซู (Ma Su) รับบทเป็น ไทเฮา
โหยวจิ่งหรู (You Jing Ru) รับบทเป็น เอ่อร์หลาน
หวังหงซิน (Wang Hong Xin) รับบทเป็น ซวีเหยา
เหอเหล่ย (He Lei) รับบทเป็น เฉินจินเทียน
เฉิงหงซิน (Cheng Hong Xin) รับบทเป็น อาไป๋
ชุยอี้ (Cui Yi) รับบทเป็น อาเป่ย หรือ เป่ยอวี๋ ตอนปลอมตัวเป็นหญิง
ฟ่านเส้าหวง (Fan Shao Huang) รับบทเป็น อาเป่ย หรือ เป่ยโจว ตอนเป็นชาย
วันพิ เรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.com
ภาพจาก : X – iQIYIOfficial, X - iQIYIThailand, weibo.com