“โต๋” เจอโจทย์ความรัก “จิมมี่” หรือ “หมอฟรีซ” 2 ทางเลือกสุดหนักใจ

ซีรีส์ "มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” EP.8 เดินทางมาถึงจุดพีก “โต๋” (กาด พลอยสุภา) จะเลือกใคร? ระหว่างรักเก่าอย่าง “จิมมี่” (เจมส์ เพรสคอท) ที่กลับมาทวงคืนในโหมดหมาโบ้ กับคนใหม่อย่าง “หมอฟรีซ” (คิณ อาณาคิณ) ที่เดินหน้ารุกจีบอย่างหนัก ขณะที่ “เต๋” (เดวิด แมทธิว) ยอมเป็นสะพานให้เพื่อนรัก แม้ต้องต้องผิดใจกับ “ปลายฟ้า” (แฟ้ม ตนุภัทร)
เดินทางมาถึงจุดพีกของความสัมพันธ์ สำหรับซีรีส์ "มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ทางช่อง 8 เมื่อความรักที่เคยปล่อยมือกลับย้อนมาทวงคำตอบอีกครั้งใน EP.8 ทำเอาแฟนๆ ต้องลุ้น หลังจาก จิมมี่ (เจมส์ เพรสคอท)ตัดสินใจบอกเลิก โต๋ (กาด พลอยสุภา) ด้วยความเข้าใจผิดและอารมณ์ชั่ววูบ จนสุดท้ายเพิ่งรู้ใจตัวเองว่ารักมากแค่ไหน งานนี้เขาจึงต้องกลับมาทวงโอกาสอีกครั้ง แต่ปัญหาคือเวลานี้โต๋ไม่ได้อยู่ที่เดิมอีกต่อไป เพราะมี “หมอฟรีซ” (คิณ อาณาคิณ) ชายหนุ่มผู้จริงจังและชัดเจน เดินหน้ารุกแบบไม่เคยมีใครทำมาก่อน ขณะเดียวกัน เต๋ (เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส) น้องชาย ก็ยอมอาสาเป็นสะพานเชื่อมให้เพื่อนรัก แม้ต้องยอมผิดใจกับ “ปลายฟ้า” (แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ)
เบื้องหลังการถ่ายทำ แม้ในจอจะเต็มไปด้วยน้ำตาและฉากปะทะอารมณ์ของ 4 นักแสดงนำ กาด, เจมส์, แมทธิว และ แฟ้ม แต่เบื้องหลังกลับคึกคักเกินต้าน โดยเฉพาะหนุ่มเจมส์ที่ได้รับฉายา “หมาโบ้ประจำกอง” เพราะต้องเล่นโหมดอ้อนวอนขอความรักจนโดนเพื่อนๆ รุมแซวไม่หยุด ด้านกาดและคิณก็เผยว่า ซีนรุกหนักของหมอฟรีซทำเอาหลุดขำหลายเทค เพราะนอกจอทุกคนสนิทกันมาก เรียกได้ว่าอารมณ์หน้ากล้องกับหลังกล้องต่างกันสุดขั้ว ขณะที่แมทธิวและแฟ้ม จากคู่หวานในช่วงแรก กลับต้องมาปะทะคารมกันแบบดุเดือดในตอนนี้ แต่พอสิ้นเสียงคัทเมื่อไหร่ ก็กลายเป็นคู่หูสายเอ็นเตอร์เทนที่สร้างเสียงหัวเราะให้ทั้งกองทันที
เตรียมลุ้นคำตอบว่าสุดท้ายแล้วหัวใจของโต๋จะเลือกใคร ระหว่างคนที่เพิ่งรู้ใจตัวเอง กับคนที่ชัดเจนตั้งแต่แรก ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” EP.8 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22.15 น.ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ที่ Viu/ inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala
