“เซิร์ฟ - จาว่า” พักรบชั่วคราว เดินสายแก้บน 9 วัด

“เซิร์ฟ - จาว่า" พักรบชั่วคราวเพื่อเดินสายแก้บน 9 วัด แต่เบื้องหลังกลับซ่อนแผนลับสุดช็อกที่จ้องทำลายอีกฝ่ายให้สิ้นซาก ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน 9 วัด ปะล่ะ Love Me if You Swear” EP.2
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ “ตั้ม” (เซิร์ฟ พชร) กับ “โอ๋” (จาว่า พบธรรม) สงบศึกชั่วคราวเพื่อร่วมกันทำกระทงบายศรีและเดินสายแก้บน 9 วัด จนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปได้สวย แต่ความจริงอาจไม่เป็นอย่างที่เห็นเมื่อภารกิจสายบุญครั้งนี้กลับซ่อน “แผนลับ” ของใครบางคนที่จ้องจะทำลายอีกฝ่ายให้สิ้นซาก ร่วมพิสูจน์พร้อมกันว่าความใกล้ชิดครั้งนี้คือเรื่องจริง หรือเป็นเพียงหมากในเกมเพื่อเอาชนะของอีกฝ่าย!
ซีรีส์ “MuTeLuv ตอน 9 วัด ปะล่ะ Love Me if You Swear” EP.2 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์