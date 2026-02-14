“ภณ - อแมนด้า” เสิร์ฟเลิฟซีนหวานฉ่ำกลางถ้ำ

"ภณ - อแมนด้า” จัดเต็มเลิฟซีนแรกสุดหวานกลางถ้ำ ในละคร “ยิหวาดาตัง” เมื่อฤทธิ์เหล็กไหลทำพิษจนพระเอกหนาวสั่น ร้อนถึงนางเอกต้องใช้ไออุ่นกายช่วยบรรเทา แฟนละครเตรียมจิกหมอนฟินสนั่นจอ 16 ก.พ.นี้
แฟนละคร “ยิหวาดาตัง” เตรียมกรี๊ด เมื่อพระเอก ภณ ณวัสน์และนางเอก อแมนด้า ชาลิสาโชว์เลิฟซีนหวานฉ่ำกลางถ้ำ เหตุเกิดเมื่อ ภณ - อแมนด้าต้องออกไปหาเหล็กไหลของขลังตามที่พ่อเฒ่าขัวพุดได้บอกเอาไว้ เลยทำให้เกิดฉากเลิฟซีนนี้ขึ้น
โดยฉากนี้ยกกองไปปักหลักถ่ายทำกันที่ถ้ำลับแล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นฉากที่เยี่ยมและยิหวาได้ออกเดินทางตามลายแทงแผนที่ที่ได้มาจากพ่อเฒ่าขัวพุด เพื่อตามหาเหล็กไหลที่อยู่ในถ้ำ ทั้งสองหาเหล็กไหลจนเจอ แต่เรื่องกลับไม่จบแค่นั้น เมื่อเหล็กไหลได้วิ่งเข้าสู่ร่างกายของเยี่ยม และทำให้เยี่ยมเกิดอาการหนาวสั่นจนเพ้อ ทำให้ยิหวาต้องหาทางช่วยโดยการถอดเสื้อของตัวเองออกเพื่อที่จะใช้ร่างกายของตัวเองบรรเทาความหนาวให้กับเยี่ยม จนเกิดการสปาร์คกันเกิดขึ้นระหว่างเยี่ยมและยิหวา กลายเป็นฉากเลิฟซีนหวานฉ่ำฉากแรกของเรื่องที่ทำเอาลุ้นจนเกือบลืมหายใจ บวกกับบรรยากาศในถ้ำที่เงียบสงัดอยู่แล้ว ทีมงานทุกคนก็พร้อมใจกันเงียบเพื่อให้นักแสดงมีสมาธิในการถ่ายทำฉากนี้
ก่อนจะเริ่มถ่ายทำ คุ้ยผู้กำกับได้มีการซักซ้อมกับภณและอแมนด้าก่อน ว่าอยากได้ภาพประมาณไหน ต้องเล่นยังไงบ้าง และสร้างบรรยากาศขบขันเพื่อไม่ให้นักแสดงเขินกันก่อน จนถึงเวลาที่ต้องถ่ายทำจริง พอสั่งแอ็กชั่น ทั้งกองเงียบสนิท จับจ้องไปที่พระนางที่กำลังแสดงฉากนี้ เรียกว่าทีมงานหลังบ้านจิกมือจิกเท้าไปตามๆ กัน พอได้ยินเสียงสั่งคัททั้งกองก็ส่งเสียงกรี๊ด ปรบมือให้กับคู่พระนางจนเสียงก้องไปทั่วถ้ำ
ตามมาฟินจิกหมอนไปกับฉากเลิฟซีนสุดหวานฉากนี้ของ “ภณ - อแมนด้า” ได้ในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
