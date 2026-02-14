“เป้” ดีใจ “7 ประจัญบาน” แรงติดชาร์ต การันตีดูสนุกแถมได้ข้อคิด

ซีรีส์ “7 ประจัญบาน” แรงไม่แผ่ว ครองใจแฟนๆ พุ่งติดอันดับบนเน็ตฟลิกซ์ “เป้ อารักษ์” สุดปลื้ม การันตีความสนุกครบรส ทั้งบู๊ทั้งฮา แถมดูแล้วได้ข้อคิดดีๆ กลับไปแน่นอน
เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่สองแล้ว สำหรับซีรีส์แอ็กชั่น คอเมดี้ บู๊ปนฮา พาคลายเครียด เรื่อง “7 ประจัญบาน” จากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ ทาง ช่อง 7HD นำแสดงโดยแก๊งกู้ชาติพันธุ์ใหม่ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ, บิว ณัฐพล ไรยวงค์, แชป วรากร ศวัสกร, โอ๊ต ชาคริต บุญสิงห์, โหนธนากร ศรีบรรจง, แทน บุรันช์รัตน์ หอมบุตร และนักแสดงน้องใหม่ กาย กันตเมศฐ์ รวินันท์โกสินโดยกระแสตอบรับ เรตติ้งยังแรงต่อเนื่อง และยังคงรั้งอันดับต้นๆ ของรายการทีวีบนเน็ตฟลิกซ์ ประเทศไทย ผู้ชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตลก สนุก ถูกใจ ไม่คิดว่าบรรดาคนหล่อๆ กลุ่มนี้ จะแสดงได้รั่วเหนือความคาดหมายแบบนี้ โดยเฉพาะ เป้ อารักษ์ที่มารับบทเป็นหัวหน้าทีมในโคดเนม “จ่าดับ จำเปาะ”ทำแฟนๆ หัวเราะกับการโชว์สกิลบู๊ก็ได้ ฮาก็ดี งานนี้เป้จะพูดถึงกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นว่าอย่างไร มาติดตามกันกัน
“หลังจากซีรีส์ออกอากาศมา กระแสตอบรับก็ดีนะครับ ผมก็ได้เจอคนที่บอกว่ารอดูเรื่องนี้อยู่ แล้วก็เจอคนที่มาบอกว่าดูแล้วตลกมากเลย แล้วเห็นว่าซีรีส์ยังติดอันดับต้นๆ บนเน็ตฟลิกซ์ด้วย เห็นแล้วรู้สึกดีครับ สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูอยากให้มาลองเปิดใจดู เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ตลกเฮฮาครับ เป็นเรื่องที่ทำให้ดูแล้วมีความสุขได้ ดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับ แต่ละคนก็เล่นสมบทบาทเต็มที่กันทุกคนครับ เนื้อเรื่องหลังจากนี้ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าเป็นในทีม 7 ประจัญบานเอง หรือว่าตัวพระนางเอง หรือตัวคนในทีม 7 ประจัญบานกับตัวนักแสดงสาวๆ ที่เข้ามาพัวพันอยู่ในวงโคจร ก็อยากให้มาติดตามพัฒนาการความสนุกกันครับ
นอกจากความสนุกสนาน ตลกเฮฮา และความบันเทิงที่ทุกคนจะได้ไปอย่างเต็มที่แล้ว ผมว่าทุกคนจะได้ข้อคิดหลังจากดูซีรีส์ด้วย ก็น่าจะเป็นในเรื่องของคนดีก็ต้องชนะคนชั่ว ทำดีได้ดี อะไรประมาณนี้ ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ”
ติดตามชมซีรีส์ “7 ประจัญบาน” ได้ทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทาง ช่อง 7HDดูทีวีกด 35 และรับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์
