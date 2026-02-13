22 ก.พ. นี้ WeTV พร้อมสาดความหวาน คู่พระนางฟอร์มสดชวนฟิน “โจวอี้หราน - เปาซ่างเอิน” ในซีรีส์จีนโรแมนติก แฟนตาซี “ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย”

ฤดูตาแฉะ ขอบตาดำมาแล้ว ล่าสุด วีทีวี (WeTV) แจ้งแฟนซีรีส์ให้เตรียมตัวเนิ่นๆ ประกาศวันออนแอร์ ซีรีส์เรื่องใหม่ “Generation To Generation” หรือในชื่อไทยที่งดงามมาก ๆ ว่า “ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย” นำแสดงโดยคู่พระนางฟอร์มสดชวนฟิน “โจวอี้หราน” และ “เปาซ่างเอิน” ปักวันฟิน 22 กุมภาพันธ์ 25669 นี้
ซีรีส์ความยาว 37 ตอนจบ เรื่องนี้ เป็นฝีมือผู้กำกับ “หลี่ว์ฮ่าวจี๋จี๋” (Lu Hao Ji Ji) เจ้าของผลงานซีรีส์ม้ามืดสุดปัง “มรสุมชีวิต | The Double” (2024, YOUKU) และยังเขียนบทโดย “เชาซื่อหาน” (Shao Si Han) จากผลงานซีรีส์ฮิตในตำนาน “มหัศจรรย์กระบี่จ้าวพิภพ | Swords of Legends” (2014, WeTV)
"ทิวากาลแห่งพิรุณโปรย | Generation to Generation" เล่าเรื่องราวของ “มู่ชิงเยี่ยน” หรือ “ฉางหนิง” (โจวอี้หราน) ประมุขน้อยสองหน้าผู้เฉียบขาดและเจ้าเล่ห์แห่งสำนักชิงเชวี่ย พรรคลัทธิมาร กับ “ไช่เจา” (เปาซ่างเอิน) จอมยุทธ์หญิงเอ้อระเหยสวยไปวัน ๆ แต่ฉลาดเป็นกรด ฝ่ายธรรมะ ซึ่งไช่เจาได้ช่วยเหลือมู่ชิงเยี่ยนจากการถูกจองจำ โดย 6 สำนักฝ่ายธรรมะ
ทั้งคู่จูงมือกันตะลุยุทธภพ เพื่อฉีกหน้ากาก 6 สำนักธรรมะจอมปลอมอันลึกลับซับซ้อน ตลอดการเดินทางที่เต็มไปด้วยความรัก และความเกลียดชัง การหักเหลี่ยมเฉือนคม และชิงไหวชิงพริบ ด้วยคำสัญญาที่พวกเขาจะไม่มีวันปล่อยมือจากกันให้อีกฝ่ายต้องต่อสู้เพียงลำพัง กลายเป็นภารกิจที่ผู้ชมขอบตาดำอย่างเราท่านต้องเอาใจช่วย และต้องห้ามพลาด
นอกจากสองนักแสดงนำเจริญตาเจริญใจ โจวอี้หราน กับ เปาซ่างเอิน แล้ว ยังร่วมด้วย อวี๋เจียเฉิง, ฟ่านจิ้งอี, เปียนเทียนหยาง, ต้วนอวี้, เหยียนอวี้เฉิน, หยวนเหวินคัง, หลี่หยวน, จิงเชา, หลูซาน, จ้าวอิงป๋อ, ว่านเผิง, หลี่อวิ๋นรุ่ย, หลิวรุ่นหมิง, ซ่านจิ้งเหยา, เฉิงหงซิน, หยางเฮ่อเหวิน, หวงเจิ้นอวี่, เฉิน ซืออี้, พานจวิ้นหย่า, หวังจวิ้นเจ๋อ, หลี่ซีหยวน และอีกมากมาย
