“โอห์ม” ชวน “มาร์ค” ไปกินข้าวที่บ้านหวังเอาชนะใจ

ยืนยันหัวชนฝาว่ายังไงก็ไม่เลิกกันแน่นอน ซึ่ง “นอร์ธ” (ปูน มิตรภักดี) ก็พยายามหาวิธีให้ “ไป๋” (มาร์ค จิรันธนิน) ชอบ “ยู” (โอห์ม ฐิติวัฒน์) ให้ได้ ด้วยการให้ “ยู” ชวน “ไป๋” ไปกินข้าวที่บ้าน เพื่อเอาชนะใจ “ไป๋” และทำให้เห็นว่าสามารถดูแล “นอร์ธ” ได้ ทางด้าน “ทิม” (จูเนียร์ ปณชัย) ก็เริ่มหวั่นไหวและเขินกับการแสดงออกที่อ่อนโยนและอ้อนเก่งของ “ไป๋” และมองเห็นอีกด้านที่แม้ภายนอกดูเข้มแข็ง เพราะเป็นถึงผู้บริหารเจ้าของห้าง แต่ที่จริงแล้ว “ไป๋” มีบางมุมที่น่าปกป้อง “ยู” จะเอาชนะใจ “ไป๋” ได้หรือไม่ และ “ทิม” จะห้ามใจตัวเองไม่ให้หลงรักเหยื่อได้อย่างไร ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” EP.3 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทาง WeTV ที่เดียวเท่านั้น ในเวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
