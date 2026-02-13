Viu เสิร์ฟ ซีรีส์อาชญากรรมพล็อตโหด “คนแลกเลือด • Bloody Flower” เมื่อฆาตกรต่อเนื่องคือแพทย์ผู้ช่วยชีวิตคน!!

เรียกว่าดับเบิ้ลความระทึกเสิร์ฟให้ผู้ชมต้องลุ้นจนแทบหยุดหายใจ กับซีรีส์อาชญากรรม ระทึกขวัญ สุดเข้มข้น เรื่องใหม่ “Bloody Flower” หรือชื่อไทย “คนแลกเลือด” ที่หยิบยกประเด็นศีลธรรมอันซับซ้อนมาท้าทายความคิดของผู้ชม
โดยตั้งคำถามฟาดว่า หากฆาตกรต่อเนื่องผู้โหดเหี้ยม กับแพทย์อัจฉริยะที่สามารถรักษาโรคร้ายแรงซึ่งโลกยังไร้คำตอบ คือคนคนเดียวกัน สังคมควรตัดสินเขาในฐานะ “ปีศาจ” หรือ “ผู้ช่วยชีวิตมนุษยชาติ”
นำแสดงโดย “รยออุน” นักแสดงดาวรุ่งมาแรงจาก Twinkling Watermelon รับบท “อีอูกยอม” ชายผู้มีสองตัวตนในร่างเดียวกัน ทั้งฆาตกรต่อเนื่องที่สังหารเหยื่อมาแล้วกว่า 200 ราย และแพทย์อัจฉริยะที่อ้างว่า การฆ่าเหล่านั้นคือการทดลองเพื่อพัฒนาวิธีรักษาโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ ทักษะทางการแพทย์อันเหนือชั้นของเขากลายเป็นความหวังสุดท้ายของผู้ป่วยจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็สร้างบาดแผลและความสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้
นอกจากนั้น ซีรีส์ยังได้นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือ “ซองดงอิล” (จากผลงาน The Art of Negotiation) มารับบททนายความรุ่นใหญ่ ผู้ยอมทุ่มทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอีอูกยอม เนื่องจากลูกสาวของเขาป่วยหนัก และเชื่อว่าฆาตกรรายนี้อาจเป็นความหวังเดียวที่ช่วยยืดลมหายใจของแก้วตาดวงใจเอาไว้ได้ ขณะที่อีกด้านหนึ่ง “กึมแซรก” (จาก Iron Family) สวมบทอัยการสาวผู้ยึดมั่นในความยุติธรรม พร้อมเดินหน้าเอาผิดอีอูกยอมให้ได้รับโทษตามกฎหมาย เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้เหยื่อกว่า 200 รายที่ต้องจบชีวิตลงอย่างทรมาน
ซีรีส์ “Bloody Flower คนแลกเลือด” กำกับโดย “ฮันยุนซอน” จากผลงาน Twelve (Disney+, 2025) ออกอากาศตอนใหม่ทุกบ่ายวันพุธ เวลา 15:30 น. จัดเต็มความเข้มข้นให้ชมกันแบบจุใจ สัปดาห์ละ 2 ตอน ดูได้แล้วันนี้ ที่ Viu (วิว)