เรื่องย่อซีรีส์ “Play Park - รักไม่คาดฝัน”
บทโทรทัศน์ : ECHO A
กำกับการแสดง : เดวิด บีแกนเดอร์
ผลิต : BEC WORLD
ผู้จัด : กฤษณ์ ศุกระมงคล และ ธิติมา สังขพิทักษ์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่องย่อ
'อิงอิง' (ญดา นริลญา) คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว หลังผู้ให้กำเนิดด่วนจากโลกนี้ไป ทิ้งไว้เพียงบาดแผลและฝันร้ายที่ตามหลอกหลอน...อดีตที่ไม่เคยลืม... เมื่อเธอถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้ชายที่เธอไม่ได้รักเพียงเพราะเธอชอบผู้หญิง ผู้ชายใจร้ายคนนั้น คนที่รังแกเธออย่างโหดร้ายทั้งๆ ที่เธอไม่เต็มใจ ตอนนี้อิงอิงทำงานทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อลูกที่เป็นดั่งดวงใจและน้องชายที่อยู่เคียงข้างเธอเสมอ แต่งานที่รักที่สุดคงหนีไม่พ้น ผู้จัดการสวนสนุก Play Park ที่เป็นรายได้หลักมาจุนเจือครอบครัว แต่... ชีวิตต้องสั่นคลอนกับการมาของ ซีอีโอสาวรุ่นใหม่ 'ลิลิน' (แทน ดวงแก้ว) ที่กำลังจะเข้ามาฮุบสวนสนุกแห่งนี้แล้วเปลี่ยนเป็นโรงเรียนกวดวิชา! มีเหรอที่อิงอิงจะยอม ถึงจะปิ๊งในความสวยของคุณซีอีโอก็ตาม แต่ก็ไม่ใจอ่อนให้ง่ายๆ หรอกนะ งานเข้าคุณซีอีโอเต็มๆ สวนสนุกก็อยากได้ ไหนจะต้องมางัดข้อกับผู้จัดการคนนี้อีก แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพียงข้ออ้างที่อยากจะใกล้ชิดคุณผู้จัดการสวนสนุกหรือเปล่า เพราะดูท่าแล้วก็ตรงสเปกซะด้วย เรื่องราวความรักของผู้จัดการสวนสนุกกับซีอีโอสาวจะไปจบที่ตรงไหน ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
นริลญา กุลมงคลเพชร (ญดา)รับบทอิงอิง
ดวงแก้ว ปิยะอุย (แทน)รับบทลิลิน
แดนดาว ยมาภัย (จ๊ะจ๋า)รับบทเจน
พงศภัทร์ กันคำ (ฟลุ๊คจ์)รับบทอิท
นัฐนิช ประดิษฐาน (เป็นไต๋)รับบทกาย
อาลีน่า โด๊หลิ่ง (อาลีน่า)รับบทแพร
สิทธานต์ ศุภเกรียงไกร (อ๋อง)รับบทอธิศ
กฤษณ์ ศุกระมงคล (หนุ่ม)รับบทเฮียเป๋า
เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล (แจ็บ)รับบทคุณเกียรติ
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์