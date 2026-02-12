“แทน - ญดา” พาทัวร์สวนสนุก ชวนกรี๊ดสนั่นใน “Play Park - รักไม่คาดฝัน” เปิดเช็กอิน 20 ก.พ.นี้

“แทน - ญดา” เปิดศึกรักป่วนกลางสวนสนุก เมื่อนักธุรกิจสาวต้องปะทะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเจ้าแผนการ เตรียมกรี๊ดและจิกหมอนใน “Play Park - รักไม่คาดฝัน” เริ่ม 20 ก.พ.นี้ ทางช่อง 3
เตรียมเปิดประตูสวนสนุกต้อนรับความรักแบบไม่ทันตั้งตัว กับซีรีส์โรแมนติก คอเมดี้ ดราม่า เรื่องใหม่ “Play Park - รักไม่คาดฝัน” ซึ่งเป็น Original Series จากทาง BEC World Original Series ทางช่อง 3 ที่งานนี้ไม่ได้มีแค่เสียงกรี๊ดจากเครื่องเล่น แต่ยังมีเสียงหัวใจเต้นผิดจังหวะของคนดูแน่นอน!
โดยจะพาไปรู้จักเรื่องราวความรักของ ลิลิน นักธุรกิจสาวที่อยากเปลี่ยนสวนสนุกเป็นโรงเรียนกวดวิชา แต่ต้องมาเจอกับอุปสรรคจากผู้จัดการสวนสนุก อิงอิง คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเจ้าแผน ที่จะเข้ามาปั่นป่วนหัวใจ ซึ่งเรื่องนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของนางเอกมากฝีมือ “ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร” กับบทบาทของ “อิงอิง” คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำงานหลายอาชีพเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ประกบคู่กับนักแสดงน้องใหม่แกะกล่อง “แทน ดวงแก้ว ปิยะอุย”กับบท “ลิลิน” นักธุรกิจที่แบกความฝันและความหวังของพ่อไว้บนบ่า
ญดา เผยถึงคาแร็กเตอร์ให้ได้ฟังว่า “อิงอิง เป็นผู้จัดการสวนสนุก คุณแม่ลูก 1 ที่สู้ชีวิต ขยัน ซื่อสัตย์มองโลกในแง่ดี ส่วนตัวมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่เยอะมาก เพราะเป็นลูกของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงๆ ซึบซับความรู้สึกของคุณแม่ตั้งแต่เด็ก เราเข้าใจว่าคนเป็นแม่รักลูกยังไง ห่วงยังไง ยอมรับว่าเลิฟซีนเรื่องนี้โหดอยู่เหมือนกัน เพราะยังไม่เคยแสดงที่ลึกซึ้งขนาดนี้ คุยและจับมือกับแทนว่าตั้งใจนะจะได้ไม่เขินมาก จะได้ไม่ถ่ายหลายรอบ”
ขณะที่ แทน พูดถึงบทบาทที่ตัวเองได้รับว่า “ลิลิน มีความมั่นใจ ขยันทำงาน เป็นนักธุรกิจที่กำลังจะเข้ามาสืบถอดงานต่อจากคุณพ่อ ยอมรับว่าตื่นเต้นทำตัวไม่ถูก มีอะไรหลายอย่างที่นอกเหนือจากการแสดงที่ต้องรู้ ทำให้ต้องปรับตัวเยอะ ทั้งทำงานแข่งกับเวลา ต้องทำความเข้าใจบท เพราะเวลาถ่ายไม่ได้ถ่ายเรียงตอน ซึ่งก่อนเข้าฉากซีนอารมณ์จะมีญดาคอยส่งอารมณ์ให้”
และแวะมาเติมดีกรีความวุ่นวายด้วยแก๊งนักแสดงอย่าง ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์, เป็นไต๋ ณัฐนิช, แจ็บ เพ็ญเพ็ชรและ หนุ่ม กฤษณ์ ที่พร้อมจะเข้ามาทำให้ชีวิตคู่ของ “แทน - ญดา” สนุกเหมือนนั่งรถไฟเหาะกันอย่างแน่นอน เตรียมตัวกรี๊ดและจิกหมอนไปพร้อมกันใน “Play Park - รักไม่คาดฝัน” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก 20 กุมภาพันธ์ 2569 ทางช่อง 3 กด 33 และดูออนไลน์ได้ที่ 3Plus
