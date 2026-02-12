“เอิร์ท - มิกซ์” นำทีมแก๊งเพื่อนเล่นรักสุดร้อนแรง ในซีรีส์ “Only Friends : Dream On”

แซ่บสะใจ! GMMTV ส่ง “เอิร์ท - มิกซ์” แท็กทีม “จอส - กวิน” และ “อู๋ - บูม” เสิร์ฟสัมพันธ์รักสุดร้อนแรงในซีรีส์เรื่องใหม่ “Only Friends : Dream On เล่นกับเพื่อนได้…มากกว่าเพื่อน” เริ่มตอนแรก 27 ก.พ.นี้ ทางช่องวัน 31
“GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย เตรียมส่งซีรีส์รสร้อนแรง “Only Friends : Dream On เล่นกับเพื่อนได้…มากกว่าเพื่อน” กับความสัมพันธ์สุดแซ่บไฟลุกของกลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันสร้างตำนานบทใหม่ในการทำละครเวทีคณะที่ไม่เคยมีมาก่อนนำทีมโดยเหล่านักแสดงหนุ่มฮอตมากฝีมือ “เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์, จอส เวอาห์ แสงเงิน, กวิน แคสกี้, อู๋ ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์” แท็กทีมเดอะแก๊งสุดจี๊ดอย่าง “สุดยอด พัฐสิฏ เพิ่มพูลสวัสดิ์, นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์, ฟลุ๊ค ณัฐนนท์ ทองแสง, ป๊อด ศุภกร ศรีโพธิ์ทอง ฯลฯ” ที่จะมาร่วมประชันฝีมือเสิร์ฟความรักต้องห้ามที่เข้มข้น การันตีความแซ่บถึงใจครบทุกอารมณ์ โดยผู้กำกับฯ คนเก่ง “ภิญญา จู่คำศรี” ที่เคยฝากฝีมือไว้จากเรื่อง “Only Friends เพื่อนต้องห้าม” แฟนๆ ไม่ควรพลาดเด็ดขาด
เรื่องราวของ Romeo & Romeo ละครเวทีที่ถูกนำมาดัดแปลงจากวรรณกรรมสุดคลาสสิกอย่าง Romeo & Juliet โดยนักศึกษาชั้นปี 4 ที่ “แจ็ค” (เอิร์ท พิรพัฒน์) อยากตีความใหม่ในบริบทของผู้ชายสองคนที่รักกัน โดยมี “ดีน” (มิกซ์ สหภาพ) นักแสดงคู่บุญของแจ็คควบตำแหน่งแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปตอนปีสาม “ราฟฟี่” (บูม ธราธร) เพื่อนร่วมคณะที่แอบชอบแจ็คตั้งแต่ปีหนึ่ง และ “อาโนลด์” (จอส เวอาห์) หนุ่มหล่อเอกเต้นที่ “ตั้ว” (กวิน แคสกี้) รูมเมทของดีน แนะนำให้มาออดิชันเพื่อรับบทเป็น “โรมิโอ” ทั้งสองคน นอกจากนั้นยังมี “โรม” (อู๋ ธนบูรณ์) หนุ่มคารมดีเอกดนตรีมาร่วมทำละครเวทีเรื่องนี้ด้วย เรื่องราวการทำละครเวทีของแก๊งเพื่อนมหาลัยพร้อมกับการทำตามความฝันที่ต้องใช้ใจครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “Only Friends : Dream On เล่นกับเพื่อนได้…มากกว่าเพื่อน” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ดูทีวีทางช่องวัน 31 ดูย้อนหลังได้ทางแอปฯ oneD ที่เดียว เวลา 21.30 น. เริ่มตอนแรก 27 กุมภาพันธ์ 2569 อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์