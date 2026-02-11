“วันทองไร้ใจ Live Action” บวงสรวงพร้อมเปิดกล้องถ่ายทำ

ผู้บริหาร นักแสดง ทีมงาน “วันทองไร้ใจ Live Action” เยือนวัดป่าเลไลยก์ ลั่นฆ้องบวงสรวงพร้อมเปิดกล้องถ่ายทำ
เรียกเสียงฮือฮาสนั่นโซเชียล แฟนซีรีส์โหวตว่าแคสตรงปกสุดๆ หลังปล่อยภาพฟิตติ้งและโปสเตอร์อย่างเป็นทางการ สำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “วันทองไร้ใจ Live Action” ล่าสุดทางค่าย JUVE9 ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงยิ่งใหญ่ เยือนวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ถิ่นกำเนิดตัวละคร “วันทอง” ยกทีมผู้บริหารทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง นำโดย รติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ และสองผู้กำกับ ฐิติ สุทธิกุลพานิช และ วิรดา คูหาวันต์ พร้อมด้วยทัพนักแสดง อาทิ เฌอปราง อารีย์กุล ,จุง อาเชน ,กระทิง ขุนณรงค์, ตาต้า ชาติชาย, เจน กุลจิราณัฐ, ลูกแพร์ นนทกร, จ๊ะจ๋า จินต์จุฑา, น้ำตาล พลอยพรรณ์, ลูกจันทร์ ณภษร และ แซนแวน ปัณณธร
“วันทองไร้ใจ Live Action” นอกจากแคสนักแสดงได้น่าสนใจแล้ว เวอร์ชั่นนี้ไม่เพียงความสัมพันธ์ของเส้นทางชีวิตใหม่ของวันทอง ขุนแผน ขุนช้าง และเปลว ตัวละครใหม่แล้ว แฟนๆ ยังได้สัมผัสกลิ่นอายเคมีแซฟฟิกของตัวละคร "ปรง" และ "เจียน" ที่จะมากระตุกต่อมความฟิน เติมสีสันและอรรถรสใหม่ๆ อย่างแน่นอน ค่าย JUVE9 การันตีความประทับใจให้กับผู้ชมและแฟนซีรีส์อย่างแน่นอน นับถอยหลังรอชมแบบเต็มอิ่มอินไปกับ “วันทองไร้ใจ” ทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เร็วๆ นี้ ห้ามพลาดเด็ดขาด
