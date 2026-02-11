xs
xsm
sm
md
lg

16 หนังรักต้อนรับวาเลนไทน์ ครบทุกอารมณ์ของหัวใจ บน Prime Video

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วาเลนไทน์นี้ ไม่ว่าหัวใจคุณจะอยู่ในโหมดไหน Prime Video ขอชวนร่วมฉลองวันแห่งความรัก ด้วย 16 คอนเทนต์ที่รวมเรื่องรักหลากรส ให้คุณเลือกดูได้ตามอารมณ์หัวใจของคุณ ตั้งแต่เรื่องราวของคนโสดที่กำลังเรียนรู้ที่จะโอบกอดตัวเอง ความสัมพันธ์ว้าวุ่นที่หยุดลุ้นไม่ได้ โหมดหัวใจเต้นแรงแบบคนคลั่งรัก หรือเรื่องราวความรักที่งดงามแม้ไม่สมบูรณ์แบบ

#1 Single with Main Character Energy: โสดแบบ...ฉันนี่ล่ะคือตัวเอกของเรื่อง

ก่อนจะพบกับรักที่ใช่ สิ่งสำคัญคือการรักตัวเองให้ได้ก่อน นี่คือเรื่องราวของตัวละครสายมั่นที่กล้าเดินตามฝัน พุ่งชนทุกเป้าหมาย และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านการเดินทางที่คาดไม่ถึงและจุดเปลี่ยนที่พาชีวิตไปไกลกว่าที่คิด เพราะการเป็นโสดไม่ใช่พล็อตรอง แต่คือพล็อตหลักที่ทุกคนต้องเจอ

Relationship Goals

ลีอาห์ คาลด์เวลล์ โปรดิวเซอร์รายการทีวีมือดี กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะผู้หญิงคนแรกที่ได้นั่งแท่นบริหารรายการข่าวเช้าอันดับหนึ่งของนิวยอร์ก แต่แล้ว จาร์เร็ตต์ รอย อดีตคนรักของเธอก็โผล่มาในฐานะคู่แข่งท้าชิงตำแหน่งเดียวกัน เขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วหลังจากได้อ่านหนังสือขายดีของ The New York Times เรื่อง Relationship Goals ขณะที่กลุ่มเพื่อนสนิทของลีอาห์ก็พากันอินกับหนังสือเล่มนี้และเริ่มทบทวนเป้าหมายเรื่องความรักของตัวเอง ลีอาห์กลับโฟกัสสุดตัวกับการทลายเพดานแก้วในสายอาชีพ จนยังไม่คิดเปิดใจให้ความรักอีกครั้ง แม้ว่าถ่านไฟเก่าระหว่างเธอกับแฟนเก่าจะกำลังกลับมาคุกรุ่นอีกครั้ง

The Map That Leads To You (จุดหมายสุดท้ายคือเธอ)

The Map That Leads to You บอกเล่าเรื่องราวของเฮเธอร์ หญิงสาวผู้ตัดสินใจออกเดินทางผจญภัยในยุโรปกับเพื่อนรักของเธอ ก่อนจะกลับมาเริ่มต้นใช้ชีวิตตามแผนที่วางไว้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อเธอได้พบกับแจ็ค ชายหนุ่มแปลกหน้าผู้มีเสน่ห์และน่าค้นหาโดยบังเอิญ แรงดึงดูดระหว่างกันที่เกิดขึ้นในชั่วพริบตา พาพวกเขาเข้าสู่การเดินทางทางอารมณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด ในขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองลึกซึ้งขึ้น ความลับ ทางเลือกในชีวิต และความจริงที่ซ่อนอยู่ ก็ยิ่งท้าทายสายใยที่ผูกพันพวกเขาไว้ และเปลี่ยนชีวิตของเธอไปในแบบที่เธอไม่เคยคาดฝัน ผลงานของผู้กำกับ Lasse Hallström (Dear John, Safe Haven) ดัดแปลงจากนิยายของ JP Monninger ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก พรหมลิขิต และความกล้าที่จะเลือกเส้นทางของตัวเอง

My Lady Jane (มายเลดี้เจน ราชินีลืมโลก)

เตรียมตัวให้ดีก่อนจะไปพบกับเรื่องราวอันน่าเศร้าของเลดี้เจน เกรย์ หญิงสูงศักดิ์แห่งตระกูลทิวดอร์ผู้ได้ก้าวขึ้นเป็นราชินีแห่งอังกฤษเพียงเก้าวันก่อนจะถูกตัดศีรษะในปี 1553... ซะเมื่อไหร่ เพราะประวัติศาสตร์กำลังจะถูกนำกลับมาบอกเล่าใหม่ในแบบที่มันควรจะเป็น เลดี้เจน เกรย์ หญิงสาวผู้เดือดร้อนจะเอาชีวิตรอดด้วยตัวของเธอเอง ซีรีส์ My Lady Jane (มายเลดี้เจน ราชินีลืมโลก) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายขายดีเรื่องนี้ คือเรื่องราวมหากาพย์แห่งรักแท้และการผจญภัยที่เกิดขึ้นในจักรวาลคู่ขนาน ซึ่งรวมส่วนผสมทุกแนวทั้งแอ็กชั่น ประวัติศาสตร์ แฟนตาซี คอเมดี้ โรแมนติก และเรื่องแซ่บในมุ้ง ไว้ด้วยกัน

Fleabag ซีซั่น 1-2

Fleabag เป็นซีรีส์ตลกร้ายที่ทั้งจี๊ดจ๊าดและบาดลึก พาเราไปสำรวจความคิดของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ตลกร้าย โกรธแค้น เรื่องทางเพศ เปราะบาง และบาดแผลจากความสูญเสีย ในขณะที่เธอท้าชนกับชีวิตทันสมัยในลอนดอน โดยมี ฟีบี้ วอลเลอร์-บริดจ์ นักเขียนบทมือรางวัล มารับหน้าที่ทั้งเขียนบทและแสดงนำเป็นฟลีแบ็ก ตัวละครหญิงสุดเรียลที่พยายามเยียวยาตัวเอง แต่กลับผลักไสทุกคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วย โดยแสร้งทำเป็นว่าตัวเองไม่เป็นอะไร ซีรีส์ซึ่งดัดแปลงจากละครเวทีที่คว้ารางวัล Fringe First Award ในเอดินบะระเรื่องนี้ จึงเป็นเหมือนไดอารี่สารภาพบาปแบบหมดเปลือกของผู้หญิงที่ดูเหมือนเป็นอิสระสุดๆ แต่ลึกๆ แล้วกลับหลงทางอย่างสิ้นเชิง

#2 It’s… Complicated: สถานะหัวใจ…ช่างซับซ้อน

เพราะเรื่องหัวใจไม่เคยมีคำจำกัดความตายตัว ความรักจึงเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง การหวนคิดถึงวันเก่า การเล่นตลกของจังหวะชีวิต หรือความรู้สึกค้างคาอยู่กับคำว่า “เกือบจะใช่” และ “ถ้าตอนนี้”... นี่คือเรื่องราวที่จะชวนไปสำรวจพื้นที่สีเทาของหัวใจ ที่ที่ความรู้สึกยังไม่จางหาย การตัดสินใจเต็มไปด้วยความลังเล และความสัมพันธ์ดูจะไม่เคยลงล็อกสวยงามเหมือนในนิยาย

Love Me Love Me กำหนดสตรีม: 13 กุมภาพันธ์

จูนเพิ่งย้ายมาอิตาลีเพื่อเริ่มต้นใหม่หลังจากสูญเสียพี่ชาย ที่โรงเรียนชั้นนำแห่งใหม่ เธอถูกดึงดูดเข้าหาเจมส์ อันธพาลตัวอันตรายซึ่งพัวพันกับสังเวียนการต่อสู้ MMA ใต้ดิน ทว่าเธอกลับเริ่มต้นความสัมพันธ์กับวิล เพื่อนสนิทของเขาซึ่งเป็นนักเรียนตัวอย่างผู้เพียบพร้อมไร้ที่ติ ทว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น จูนค่อยๆ ค้นพบว่าไม่มีใครในโรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างที่เห็น ทุกคนต่างซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ ท่ามกลางความตึงเครียดที่ก่อตัวและความจริงที่ถูกเปิดเผย จูนต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญ ว่าหัวใจของเธออยู่กับใครกันแน่ ภาพยนตร์ออริจินัลจากอิตาลีเรื่องใหม่นี้ ดัดแปลงจากนิยายเล่มแรกของนิยายชุดสี่ภาคยอดนิยม “Love Me, Love Me” ของ Stefania S. ซึ่งมียอดผู้อ่านมากกว่า 23 ล้านบนแพลตฟอร์ม Wattpad

Daisy Jones & the Six

ซีรีส์ที่ดัดแปลงจากนิยายขายดีของ The New York Times เรื่อง Daisy Jones & the Six บอกเล่าเรื่องราวของวงดนตรีระดับไอคอนแห่งยุค 1970 ซึ่งน่าจับตาด้วยสองนักร้องนำเสน่ห์แรงอย่าง เดซี่ โจนส์ และ บิลลี่ ดันน์ ที่แม้จะขัดแย้งกันตลอด แต่กลับมีเคมีทั้งทางดนตรีและความรู้สึกที่ยากจะต้านทาน ความสัมพันธ์อันซับซ้อนนี้เองที่ผลักดันให้วงพุ่งทะยานจากจุดที่ไม่มีใครรู้จักสู่ชื่อเสียงโด่งดังเกินฝัน แต่แล้วหลังคอนเสิร์ตที่บัตรขายหมดเกลี้ยง ณ สนาม Soldier Field ในชิคาโก วงกลับประกาศยุบอย่างกะทันหัน ทิ้งไว้เพียงคำถามมากมาย หลายทศวรรษต่อมา สมาชิกวงจึงยอมเปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้น นี่คือเรื่องราวของวงดนตรีระดับตำนานที่แตกสลายลงในวันที่กำลังรุ่งโรจน์ถึงขีดสุด เคล้าด้วยเสียงดนตรีออริจินัลจาก Daisy Jones & the Six

Love Transit ซีซั่น 1-3

Love Transit เป็นรายการเรียลลิตี้สัญชาติญี่ปุ่นที่ดัดแปลงมาจากรายการเรียลลิตี้หาคู่ EXchange ของเกาหลีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยจะพาไปตามติดผู้เข้าร่วมรายการทั้ง 5 คู่ซึ่งเคยคบกันในอดีตก่อนที่จะเลิกรากันไป ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในโรงแรมโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนรักเก่าของใคร เรียลลิตี้นี้จะเผยให้เห็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งและซับซ้อนของมนุษย์ เหตุการณ์สะเทือนอารมณ์และเหนือความคาดหมายในความสัมพันธ์ เช่น ความรู้สึกขัดแย้งในใจเมื่อต้องสานสัมพันธ์ครั้งใหม่ต่อหน้าคนรักเก่า

Modern Love ซีซั่น 1-2

Modern Love คือซีรีส์โรแมนติกคอเมดี้ที่สร้างจากคอลัมน์ยอดนิยมของ The New York Times ถ่ายทอดเรื่องราวความรักหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านที่ซับซ้อน วุ่นวาย และงดงาม แต่ละตอนมีความยาวครึ่งชั่วโมงและเป็นเรื่องราวจบในตอนเดียว โดยนำเรื่องจริงที่น่าประทับใจมาถ่ายทอดใหม่ผ่านทีมนักแสดงคุณภาพ ส่วนซีซั่น 2 เป็นการกลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยทีมนักแสดงชื่อดังและเรื่องราวความรักชุดใหม่ที่สะท้อนความสัมพันธ์หลากหลายมิติ โดยซีซั่นนี้ถ่ายทำในเมืองออลบานี สเกอเนคเทอดี และทรอย ในรัฐนิวยอร์ก รวมถึงกรุงดับลิน ในประเทศไอร์แลนด์

#3 Hopelessly, Helplessly Smitten: เปิดโหมดคนคลั่งรักแบบถอนตัวไม่ขึ้น

ถ้าอยากสัมผัสความรู้สึกตกหลุมรักที่วูบวาบเหมือนผีเสื้อบินอยู่ในท้อง เชิญดื่มด่ำไปกับเรื่องรักต่อไปนี้ได้เลย รับรองได้ว่า คุณจะได้พบกับเคมีหวานฉ่ำเกินต้าน โมเมนต์โรแมนติกแบบจัดเต็ม และความโหยหาที่ทำให้หัวใจเต้นแรง

Red White & Royal Blue

Red, White & Royal Blue บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง “อเล็กซ์ แคลร์มองต์-ดิแอส” (Taylor Zakhar Perez) ลูกชายของประธานาธิบดีหญิงแห่งสหรัฐอเมริกา (Uma Thurman) กับ “เจ้าชายเฮนรี่” แห่งอังกฤษ (Nicholas Galitzine) ทั้งสองมีหลายอย่างที่เหมือนกัน ทั้งหน้าตาหล่อเหลาชวนตะลึง เสน่ห์เหลือล้นเกินต้านทาน ชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก…และความไม่ชอบหน้ากันและกัน ความบาดหมางอันยาวนานระหว่างทั้งคู่นั้นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะอยู่ห่างกันคนละซีกโลก จนเมื่อการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่ของพวกเขาต่อหน้าสาธารณชนในงานสังคมกลายเป็นอาหารอันโอชะของเหยี่ยวข่าวหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ สั่นคลอนไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอังกฤษในจังหวะเวลาที่เลวร้ายที่สุด เพื่อสยบข่าวและป้องกันความเสียหาย ครอบครัวและที่ปรึกษาของพวกเขาจึงบังคับให้ทั้งสองเซ็นสัญญาพักรบ และในขณะที่ความสัมพันธ์อันเย็นชาระหว่างอเล็กซ์กับเฮนรี่เริ่มหลอมละลายเป็นมิตรภาพชั่วคราวนั้นเอง แรงเสียดทานระหว่างพวกเขาก็จุดประกายกลายเป็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่พวกเขาเคยคาดคิด

Maxton Hall – The World Between Us

ซีรีส์ออริจินัลจากเยอรมันเรื่องใหม่ ที่สร้างจากนวนิยายขายดีที่ได้รับรางวัล “Save Me” จากปลายปากกาของนักเขียน Mona Kasten ผลิตโดย UFA Fiction เมื่อรูบี้ค้นพบความลับอันน่าตกใจในโรงเรียนไฮโซแม็กซ์ตัน ฮอลล์โดยบังเอิญ เจมส์ โบฟอร์ต ทายาทมหาเศรษฐีผู้หยิ่งผยองจึงต้องรับมือกับนักเรียนทุนผู้มีไหวพริบอย่างรูบี้ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา นักเรียนเจ้าเสน่ห์ก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อปิดปากรูบี้ให้สนิท และแม้ว่าทั้งสองจะมาจากต่างโลก แต่ในไม่ช้าพวกเขาจะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกัน…ซีรีส์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวความรักสมัยใหม่ระหว่างเด็กหนุ่มชนชั้นสูงและเด็กสาวชนชั้นคนทำงาน ในโลกแห่งความเย้ายวนใจ ศักดิ์ศรี ความลับ และดราม่า

The Idea of You

The Idea of You เป็นเรื่องราวที่สร้างจากหนังสือนิยายเรื่องดังในชื่อเดียวกันของนักเขียน Robinne Lee ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2560 โดยเวอร์ชั่นภาพยนตร์นี้จะนำเรื่องราวความรักระหว่าง Solène คุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย 40 ที่กำลังเริ่มมีความรักแบบไม่คาดฝันกับหนุ่มวัย 24 อย่าง Hayes Campbell นักร้องนำของ August Moon วงบอยแบนด์สุดฮอตแห่งยุค เมื่อ Solène ต้องก้าวเข้ามาเป็นผู้ดูแลและพาลูกสาวของเธอมาทริปเทศกาลดนตรีโคเชลลาในนาทีสุดท้าย เธอบังเอิญได้พบกับ Hayes และในทันทีทันใดนั้นหัวใจทั้งคู่ก็เกิดอาการสปาร์ค ในขณะที่ทั้งคู่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ไม่นานนักสถานะซูเปอร์สตาร์ของ Hayes ก็กระทบกับความสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ Solène ก็พบว่าชีวิตภายใต้การจับจ้องและเป็นจุดสนใจในแสงสปอตไลท์ของเขา อาจเป็นมากกว่าที่เธอต้องการ

Head Over Heels (หนุ่มดวงจู๋กับหมอดูคนจ๋วย)

พัคซองอา (โจอีฮยอน) เธอใช้ชีวิตเป็นนักเรียนมัธยมปลายในตอนกลางวันและเป็นร่างทรงในตอนกลางคืน เธอรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตอันจำเจ จนกระทั่งได้พบกับ แบกยอนอู (ชูยองอู) นักเรียนหนุ่มรูปหล่อที่ย้ายโรงเรียนมา กยอนอูเป็นคนหน้าตาดีมาก แต่ทว่ามีเคราะห์ ในนิมิตของซองอา เธอเห็นกยอนอูอยู่ในสภาพกลับหัว ซึ่งเป็นลางบอกเหตุว่าเขากำลังจะมีอันเป็นไป ซองอาตกหลุมรักกยอนอูอย่างหมดหัวใจและปฏิญาณว่าจะช่วยชีวิตเขาให้ได้

#4 Perfectly Imperfect Love: แม้ไม่เพอร์เฟกต์ แต่ใช่ที่สุดสำหรับกันและกัน

ไม่ใช่ทุกเรื่องรักจะสวยเป๊ะไร้ที่ติ และนั่นแหละคือเสน่ห์ นี่คือเรื่องราวของคนสองคนที่ดูต่างกันคนละขั้ว การพบกันแบบผิดแผน โอกาสครั้งที่สอง แผลเป็นในใจ และการเรียนรู้ที่จะเดินเข้าหากัน เรื่องรักเหล่านี้พิสูจน์ว่า ความรักที่แท้จริงไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ขอแค่เป็นความรู้สึกจริงจากหัวใจ และคุ้มค่าที่จะลองเสี่ยงอีกครั้งก็พอ

The Summer I Turned Pretty (หน้าร้อนนี้ที่รอคอย) ซีซั่น 1-3

The Summer I Turned Pretty (หน้าร้อนนี้ที่รอคอย) สร้างจากนวนิยายไตรภาคที่ขายดีที่สุดของ Jenny Han เป็นซีรีส์ครอบครัวที่บอกเล่าเรื่องราวรักสามเส้าระหว่างหนึ่งสาวกับสองหนุ่มพี่น้อง ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูก พลังแห่งมิตรภาพที่แข็งแกร่งของผู้หญิง และเส้นทางการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นเรื่องราวแนวการก้าวผ่านวัย (Coming of age) ที่พูดถึงการมีรักครั้งแรก การอกหักครั้งแรก และความมหัศจรรย์ของฤดูร้อนที่สมบูรณ์แบบ

Notting Hill

ภาพยนตร์โรแมนติกคอเมดี้แสนอบอุ่นจากทีมผู้สร้าง Love Actually ที่นำแสดงโดย จูเลีย โรเบิร์ตส์ และ ฮิวจ์ แกรนต์ เมื่อเจ้าของร้านหนังสือหนุ่มขี้อายในลอนดอนบังเอิญได้พบกับนักแสดงภาพยนตร์ชื่อดัง ชีวิตที่เคยเรียบง่ายของเขาก็พลิกผันไปอย่างสิ้นเชิง ความรักระหว่างคนสองคนที่อยู่คนละโลกจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่?

Nothing Serious

ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือความรัก ชีวิตของ จายอง วัย 29 ปี (จอนจงซอ) ก็เหมือนจะสะดุดไปหมด หลังอกหักครั้งใหญ่ เธอตัดสินใจพักเรื่องเดทแบบจริงจัง แต่ความเหงาที่ถาโถมเข้ามากลับผลักให้เธอลองสมัครแอปหาคู่ดูสักครั้ง เช้าวันตรุษเกาหลี จายองได้พบกับ อูรี (ซนซอกกู) โดยที่ทั้งคู่ต่างไม่บอกชื่อจริง ไม่เปิดเผยความตั้งใจ และปิดบังความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ พวกเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบไม่คาดหวัง แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าการเปิดใจพูดถึงความรู้สึกจริงจากใจนั้นยากกว่าที่คิด

Anyone But You

ซิดนีย์ สวีนีย์ และ เกล็น พาวเวลล์ รับบทเป็น บี และ เบน สองหนุ่มสาวโสดที่เริ่มต้นด้วยแรงดึงดูดสุดปัง แต่กลับพังไม่เป็นท่าหลังเดทแรกจบลง ทว่าโชคชะตาดันพาให้ทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกในงานแต่งงาน และในเมื่อหนีกันไม่พ้น ทางออกของผู้ใหญ่ (ที่คิดว่าตัวเองมีวุฒิภาวะ) ก็คือ พวกเขาเลือกแกล้งเป็นแฟนกันซะเลย

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/

#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์

16 หนังรักต้อนรับวาเลนไทน์ บน Prime Video

Relationship Goals

The Map That Leads To You (จุดหมายสุดท้ายคือเธอ)

My Lady Jane (มายเลดี้เจน ราชินีลืมโลก)

Fleabag

Love Me Love Me

Daisy Jones & the Six

Love Transit

Modern Love

Red White & Royal Blue

Maxton Hall – The World Between Us

The Idea of You

Head Over Heels (หนุ่มดวงจู๋กับหมอดูคนจ๋วย)

The Summer I Turned Pretty (หน้าร้อนนี้ที่รอคอย)

Notting Hill

Nothing Serious

Anyone But You

16 หนังรักต้อนรับวาเลนไทน์ ครบทุกอารมณ์ของหัวใจ บน Prime Video
16 หนังรักต้อนรับวาเลนไทน์ บน Prime Video
Relationship Goals
The Map That Leads To You (จุดหมายสุดท้ายคือเธอ)
My Lady Jane (มายเลดี้เจน ราชินีลืมโลก)
+13
กำลังโหลดความคิดเห็น