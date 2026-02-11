16 หนังรักต้อนรับวาเลนไทน์ ครบทุกอารมณ์ของหัวใจ บน Prime Video

วาเลนไทน์นี้ ไม่ว่าหัวใจคุณจะอยู่ในโหมดไหน Prime Video ขอชวนร่วมฉลองวันแห่งความรัก ด้วย 16 คอนเทนต์ที่รวมเรื่องรักหลากรส ให้คุณเลือกดูได้ตามอารมณ์หัวใจของคุณ ตั้งแต่เรื่องราวของคนโสดที่กำลังเรียนรู้ที่จะโอบกอดตัวเอง ความสัมพันธ์ว้าวุ่นที่หยุดลุ้นไม่ได้ โหมดหัวใจเต้นแรงแบบคนคลั่งรัก หรือเรื่องราวความรักที่งดงามแม้ไม่สมบูรณ์แบบ
#1 Single with Main Character Energy: โสดแบบ...ฉันนี่ล่ะคือตัวเอกของเรื่อง
ก่อนจะพบกับรักที่ใช่ สิ่งสำคัญคือการรักตัวเองให้ได้ก่อน นี่คือเรื่องราวของตัวละครสายมั่นที่กล้าเดินตามฝัน พุ่งชนทุกเป้าหมาย และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านการเดินทางที่คาดไม่ถึงและจุดเปลี่ยนที่พาชีวิตไปไกลกว่าที่คิด เพราะการเป็นโสดไม่ใช่พล็อตรอง แต่คือพล็อตหลักที่ทุกคนต้องเจอ
Relationship Goals
ลีอาห์ คาลด์เวลล์ โปรดิวเซอร์รายการทีวีมือดี กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะผู้หญิงคนแรกที่ได้นั่งแท่นบริหารรายการข่าวเช้าอันดับหนึ่งของนิวยอร์ก แต่แล้ว จาร์เร็ตต์ รอย อดีตคนรักของเธอก็โผล่มาในฐานะคู่แข่งท้าชิงตำแหน่งเดียวกัน เขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วหลังจากได้อ่านหนังสือขายดีของ The New York Times เรื่อง Relationship Goals ขณะที่กลุ่มเพื่อนสนิทของลีอาห์ก็พากันอินกับหนังสือเล่มนี้และเริ่มทบทวนเป้าหมายเรื่องความรักของตัวเอง ลีอาห์กลับโฟกัสสุดตัวกับการทลายเพดานแก้วในสายอาชีพ จนยังไม่คิดเปิดใจให้ความรักอีกครั้ง แม้ว่าถ่านไฟเก่าระหว่างเธอกับแฟนเก่าจะกำลังกลับมาคุกรุ่นอีกครั้ง
The Map That Leads To You (จุดหมายสุดท้ายคือเธอ)
The Map That Leads to You บอกเล่าเรื่องราวของเฮเธอร์ หญิงสาวผู้ตัดสินใจออกเดินทางผจญภัยในยุโรปกับเพื่อนรักของเธอ ก่อนจะกลับมาเริ่มต้นใช้ชีวิตตามแผนที่วางไว้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อเธอได้พบกับแจ็ค ชายหนุ่มแปลกหน้าผู้มีเสน่ห์และน่าค้นหาโดยบังเอิญ แรงดึงดูดระหว่างกันที่เกิดขึ้นในชั่วพริบตา พาพวกเขาเข้าสู่การเดินทางทางอารมณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด ในขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองลึกซึ้งขึ้น ความลับ ทางเลือกในชีวิต และความจริงที่ซ่อนอยู่ ก็ยิ่งท้าทายสายใยที่ผูกพันพวกเขาไว้ และเปลี่ยนชีวิตของเธอไปในแบบที่เธอไม่เคยคาดฝัน ผลงานของผู้กำกับ Lasse Hallström (Dear John, Safe Haven) ดัดแปลงจากนิยายของ JP Monninger ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก พรหมลิขิต และความกล้าที่จะเลือกเส้นทางของตัวเอง
My Lady Jane (มายเลดี้เจน ราชินีลืมโลก)
เตรียมตัวให้ดีก่อนจะไปพบกับเรื่องราวอันน่าเศร้าของเลดี้เจน เกรย์ หญิงสูงศักดิ์แห่งตระกูลทิวดอร์ผู้ได้ก้าวขึ้นเป็นราชินีแห่งอังกฤษเพียงเก้าวันก่อนจะถูกตัดศีรษะในปี 1553... ซะเมื่อไหร่ เพราะประวัติศาสตร์กำลังจะถูกนำกลับมาบอกเล่าใหม่ในแบบที่มันควรจะเป็น เลดี้เจน เกรย์ หญิงสาวผู้เดือดร้อนจะเอาชีวิตรอดด้วยตัวของเธอเอง ซีรีส์ My Lady Jane (มายเลดี้เจน ราชินีลืมโลก) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายขายดีเรื่องนี้ คือเรื่องราวมหากาพย์แห่งรักแท้และการผจญภัยที่เกิดขึ้นในจักรวาลคู่ขนาน ซึ่งรวมส่วนผสมทุกแนวทั้งแอ็กชั่น ประวัติศาสตร์ แฟนตาซี คอเมดี้ โรแมนติก และเรื่องแซ่บในมุ้ง ไว้ด้วยกัน
Fleabag ซีซั่น 1-2
Fleabag เป็นซีรีส์ตลกร้ายที่ทั้งจี๊ดจ๊าดและบาดลึก พาเราไปสำรวจความคิดของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ตลกร้าย โกรธแค้น เรื่องทางเพศ เปราะบาง และบาดแผลจากความสูญเสีย ในขณะที่เธอท้าชนกับชีวิตทันสมัยในลอนดอน โดยมี ฟีบี้ วอลเลอร์-บริดจ์ นักเขียนบทมือรางวัล มารับหน้าที่ทั้งเขียนบทและแสดงนำเป็นฟลีแบ็ก ตัวละครหญิงสุดเรียลที่พยายามเยียวยาตัวเอง แต่กลับผลักไสทุกคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วย โดยแสร้งทำเป็นว่าตัวเองไม่เป็นอะไร ซีรีส์ซึ่งดัดแปลงจากละครเวทีที่คว้ารางวัล Fringe First Award ในเอดินบะระเรื่องนี้ จึงเป็นเหมือนไดอารี่สารภาพบาปแบบหมดเปลือกของผู้หญิงที่ดูเหมือนเป็นอิสระสุดๆ แต่ลึกๆ แล้วกลับหลงทางอย่างสิ้นเชิง
#2 It’s… Complicated: สถานะหัวใจ…ช่างซับซ้อน
เพราะเรื่องหัวใจไม่เคยมีคำจำกัดความตายตัว ความรักจึงเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง การหวนคิดถึงวันเก่า การเล่นตลกของจังหวะชีวิต หรือความรู้สึกค้างคาอยู่กับคำว่า “เกือบจะใช่” และ “ถ้าตอนนี้”... นี่คือเรื่องราวที่จะชวนไปสำรวจพื้นที่สีเทาของหัวใจ ที่ที่ความรู้สึกยังไม่จางหาย การตัดสินใจเต็มไปด้วยความลังเล และความสัมพันธ์ดูจะไม่เคยลงล็อกสวยงามเหมือนในนิยาย
Love Me Love Me กำหนดสตรีม: 13 กุมภาพันธ์
จูนเพิ่งย้ายมาอิตาลีเพื่อเริ่มต้นใหม่หลังจากสูญเสียพี่ชาย ที่โรงเรียนชั้นนำแห่งใหม่ เธอถูกดึงดูดเข้าหาเจมส์ อันธพาลตัวอันตรายซึ่งพัวพันกับสังเวียนการต่อสู้ MMA ใต้ดิน ทว่าเธอกลับเริ่มต้นความสัมพันธ์กับวิล เพื่อนสนิทของเขาซึ่งเป็นนักเรียนตัวอย่างผู้เพียบพร้อมไร้ที่ติ ทว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น จูนค่อยๆ ค้นพบว่าไม่มีใครในโรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างที่เห็น ทุกคนต่างซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ ท่ามกลางความตึงเครียดที่ก่อตัวและความจริงที่ถูกเปิดเผย จูนต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญ ว่าหัวใจของเธออยู่กับใครกันแน่ ภาพยนตร์ออริจินัลจากอิตาลีเรื่องใหม่นี้ ดัดแปลงจากนิยายเล่มแรกของนิยายชุดสี่ภาคยอดนิยม “Love Me, Love Me” ของ Stefania S. ซึ่งมียอดผู้อ่านมากกว่า 23 ล้านบนแพลตฟอร์ม Wattpad
Daisy Jones & the Six
ซีรีส์ที่ดัดแปลงจากนิยายขายดีของ The New York Times เรื่อง Daisy Jones & the Six บอกเล่าเรื่องราวของวงดนตรีระดับไอคอนแห่งยุค 1970 ซึ่งน่าจับตาด้วยสองนักร้องนำเสน่ห์แรงอย่าง เดซี่ โจนส์ และ บิลลี่ ดันน์ ที่แม้จะขัดแย้งกันตลอด แต่กลับมีเคมีทั้งทางดนตรีและความรู้สึกที่ยากจะต้านทาน ความสัมพันธ์อันซับซ้อนนี้เองที่ผลักดันให้วงพุ่งทะยานจากจุดที่ไม่มีใครรู้จักสู่ชื่อเสียงโด่งดังเกินฝัน แต่แล้วหลังคอนเสิร์ตที่บัตรขายหมดเกลี้ยง ณ สนาม Soldier Field ในชิคาโก วงกลับประกาศยุบอย่างกะทันหัน ทิ้งไว้เพียงคำถามมากมาย หลายทศวรรษต่อมา สมาชิกวงจึงยอมเปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้น นี่คือเรื่องราวของวงดนตรีระดับตำนานที่แตกสลายลงในวันที่กำลังรุ่งโรจน์ถึงขีดสุด เคล้าด้วยเสียงดนตรีออริจินัลจาก Daisy Jones & the Six
Love Transit ซีซั่น 1-3
Love Transit เป็นรายการเรียลลิตี้สัญชาติญี่ปุ่นที่ดัดแปลงมาจากรายการเรียลลิตี้หาคู่ EXchange ของเกาหลีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยจะพาไปตามติดผู้เข้าร่วมรายการทั้ง 5 คู่ซึ่งเคยคบกันในอดีตก่อนที่จะเลิกรากันไป ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในโรงแรมโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนรักเก่าของใคร เรียลลิตี้นี้จะเผยให้เห็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งและซับซ้อนของมนุษย์ เหตุการณ์สะเทือนอารมณ์และเหนือความคาดหมายในความสัมพันธ์ เช่น ความรู้สึกขัดแย้งในใจเมื่อต้องสานสัมพันธ์ครั้งใหม่ต่อหน้าคนรักเก่า
Modern Love ซีซั่น 1-2
Modern Love คือซีรีส์โรแมนติกคอเมดี้ที่สร้างจากคอลัมน์ยอดนิยมของ The New York Times ถ่ายทอดเรื่องราวความรักหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านที่ซับซ้อน วุ่นวาย และงดงาม แต่ละตอนมีความยาวครึ่งชั่วโมงและเป็นเรื่องราวจบในตอนเดียว โดยนำเรื่องจริงที่น่าประทับใจมาถ่ายทอดใหม่ผ่านทีมนักแสดงคุณภาพ ส่วนซีซั่น 2 เป็นการกลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยทีมนักแสดงชื่อดังและเรื่องราวความรักชุดใหม่ที่สะท้อนความสัมพันธ์หลากหลายมิติ โดยซีซั่นนี้ถ่ายทำในเมืองออลบานี สเกอเนคเทอดี และทรอย ในรัฐนิวยอร์ก รวมถึงกรุงดับลิน ในประเทศไอร์แลนด์
#3 Hopelessly, Helplessly Smitten: เปิดโหมดคนคลั่งรักแบบถอนตัวไม่ขึ้น
ถ้าอยากสัมผัสความรู้สึกตกหลุมรักที่วูบวาบเหมือนผีเสื้อบินอยู่ในท้อง เชิญดื่มด่ำไปกับเรื่องรักต่อไปนี้ได้เลย รับรองได้ว่า คุณจะได้พบกับเคมีหวานฉ่ำเกินต้าน โมเมนต์โรแมนติกแบบจัดเต็ม และความโหยหาที่ทำให้หัวใจเต้นแรง
Red White & Royal Blue
Red, White & Royal Blue บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง “อเล็กซ์ แคลร์มองต์-ดิแอส” (Taylor Zakhar Perez) ลูกชายของประธานาธิบดีหญิงแห่งสหรัฐอเมริกา (Uma Thurman) กับ “เจ้าชายเฮนรี่” แห่งอังกฤษ (Nicholas Galitzine) ทั้งสองมีหลายอย่างที่เหมือนกัน ทั้งหน้าตาหล่อเหลาชวนตะลึง เสน่ห์เหลือล้นเกินต้านทาน ชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก…และความไม่ชอบหน้ากันและกัน ความบาดหมางอันยาวนานระหว่างทั้งคู่นั้นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะอยู่ห่างกันคนละซีกโลก จนเมื่อการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่ของพวกเขาต่อหน้าสาธารณชนในงานสังคมกลายเป็นอาหารอันโอชะของเหยี่ยวข่าวหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ สั่นคลอนไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอังกฤษในจังหวะเวลาที่เลวร้ายที่สุด เพื่อสยบข่าวและป้องกันความเสียหาย ครอบครัวและที่ปรึกษาของพวกเขาจึงบังคับให้ทั้งสองเซ็นสัญญาพักรบ และในขณะที่ความสัมพันธ์อันเย็นชาระหว่างอเล็กซ์กับเฮนรี่เริ่มหลอมละลายเป็นมิตรภาพชั่วคราวนั้นเอง แรงเสียดทานระหว่างพวกเขาก็จุดประกายกลายเป็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่พวกเขาเคยคาดคิด
Maxton Hall – The World Between Us
ซีรีส์ออริจินัลจากเยอรมันเรื่องใหม่ ที่สร้างจากนวนิยายขายดีที่ได้รับรางวัล “Save Me” จากปลายปากกาของนักเขียน Mona Kasten ผลิตโดย UFA Fiction เมื่อรูบี้ค้นพบความลับอันน่าตกใจในโรงเรียนไฮโซแม็กซ์ตัน ฮอลล์โดยบังเอิญ เจมส์ โบฟอร์ต ทายาทมหาเศรษฐีผู้หยิ่งผยองจึงต้องรับมือกับนักเรียนทุนผู้มีไหวพริบอย่างรูบี้ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา นักเรียนเจ้าเสน่ห์ก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อปิดปากรูบี้ให้สนิท และแม้ว่าทั้งสองจะมาจากต่างโลก แต่ในไม่ช้าพวกเขาจะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกัน…ซีรีส์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวความรักสมัยใหม่ระหว่างเด็กหนุ่มชนชั้นสูงและเด็กสาวชนชั้นคนทำงาน ในโลกแห่งความเย้ายวนใจ ศักดิ์ศรี ความลับ และดราม่า
The Idea of You
The Idea of You เป็นเรื่องราวที่สร้างจากหนังสือนิยายเรื่องดังในชื่อเดียวกันของนักเขียน Robinne Lee ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2560 โดยเวอร์ชั่นภาพยนตร์นี้จะนำเรื่องราวความรักระหว่าง Solène คุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย 40 ที่กำลังเริ่มมีความรักแบบไม่คาดฝันกับหนุ่มวัย 24 อย่าง Hayes Campbell นักร้องนำของ August Moon วงบอยแบนด์สุดฮอตแห่งยุค เมื่อ Solène ต้องก้าวเข้ามาเป็นผู้ดูแลและพาลูกสาวของเธอมาทริปเทศกาลดนตรีโคเชลลาในนาทีสุดท้าย เธอบังเอิญได้พบกับ Hayes และในทันทีทันใดนั้นหัวใจทั้งคู่ก็เกิดอาการสปาร์ค ในขณะที่ทั้งคู่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ไม่นานนักสถานะซูเปอร์สตาร์ของ Hayes ก็กระทบกับความสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ Solène ก็พบว่าชีวิตภายใต้การจับจ้องและเป็นจุดสนใจในแสงสปอตไลท์ของเขา อาจเป็นมากกว่าที่เธอต้องการ
Head Over Heels (หนุ่มดวงจู๋กับหมอดูคนจ๋วย)
พัคซองอา (โจอีฮยอน) เธอใช้ชีวิตเป็นนักเรียนมัธยมปลายในตอนกลางวันและเป็นร่างทรงในตอนกลางคืน เธอรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตอันจำเจ จนกระทั่งได้พบกับ แบกยอนอู (ชูยองอู) นักเรียนหนุ่มรูปหล่อที่ย้ายโรงเรียนมา กยอนอูเป็นคนหน้าตาดีมาก แต่ทว่ามีเคราะห์ ในนิมิตของซองอา เธอเห็นกยอนอูอยู่ในสภาพกลับหัว ซึ่งเป็นลางบอกเหตุว่าเขากำลังจะมีอันเป็นไป ซองอาตกหลุมรักกยอนอูอย่างหมดหัวใจและปฏิญาณว่าจะช่วยชีวิตเขาให้ได้
#4 Perfectly Imperfect Love: แม้ไม่เพอร์เฟกต์ แต่ใช่ที่สุดสำหรับกันและกัน
ไม่ใช่ทุกเรื่องรักจะสวยเป๊ะไร้ที่ติ และนั่นแหละคือเสน่ห์ นี่คือเรื่องราวของคนสองคนที่ดูต่างกันคนละขั้ว การพบกันแบบผิดแผน โอกาสครั้งที่สอง แผลเป็นในใจ และการเรียนรู้ที่จะเดินเข้าหากัน เรื่องรักเหล่านี้พิสูจน์ว่า ความรักที่แท้จริงไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ขอแค่เป็นความรู้สึกจริงจากหัวใจ และคุ้มค่าที่จะลองเสี่ยงอีกครั้งก็พอ
The Summer I Turned Pretty (หน้าร้อนนี้ที่รอคอย) ซีซั่น 1-3
The Summer I Turned Pretty (หน้าร้อนนี้ที่รอคอย) สร้างจากนวนิยายไตรภาคที่ขายดีที่สุดของ Jenny Han เป็นซีรีส์ครอบครัวที่บอกเล่าเรื่องราวรักสามเส้าระหว่างหนึ่งสาวกับสองหนุ่มพี่น้อง ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูก พลังแห่งมิตรภาพที่แข็งแกร่งของผู้หญิง และเส้นทางการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นเรื่องราวแนวการก้าวผ่านวัย (Coming of age) ที่พูดถึงการมีรักครั้งแรก การอกหักครั้งแรก และความมหัศจรรย์ของฤดูร้อนที่สมบูรณ์แบบ
Notting Hill
ภาพยนตร์โรแมนติกคอเมดี้แสนอบอุ่นจากทีมผู้สร้าง Love Actually ที่นำแสดงโดย จูเลีย โรเบิร์ตส์ และ ฮิวจ์ แกรนต์ เมื่อเจ้าของร้านหนังสือหนุ่มขี้อายในลอนดอนบังเอิญได้พบกับนักแสดงภาพยนตร์ชื่อดัง ชีวิตที่เคยเรียบง่ายของเขาก็พลิกผันไปอย่างสิ้นเชิง ความรักระหว่างคนสองคนที่อยู่คนละโลกจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่?
Nothing Serious
ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือความรัก ชีวิตของ จายอง วัย 29 ปี (จอนจงซอ) ก็เหมือนจะสะดุดไปหมด หลังอกหักครั้งใหญ่ เธอตัดสินใจพักเรื่องเดทแบบจริงจัง แต่ความเหงาที่ถาโถมเข้ามากลับผลักให้เธอลองสมัครแอปหาคู่ดูสักครั้ง เช้าวันตรุษเกาหลี จายองได้พบกับ อูรี (ซนซอกกู) โดยที่ทั้งคู่ต่างไม่บอกชื่อจริง ไม่เปิดเผยความตั้งใจ และปิดบังความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ พวกเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบไม่คาดหวัง แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าการเปิดใจพูดถึงความรู้สึกจริงจากใจนั้นยากกว่าที่คิด
Anyone But You
ซิดนีย์ สวีนีย์ และ เกล็น พาวเวลล์ รับบทเป็น บี และ เบน สองหนุ่มสาวโสดที่เริ่มต้นด้วยแรงดึงดูดสุดปัง แต่กลับพังไม่เป็นท่าหลังเดทแรกจบลง ทว่าโชคชะตาดันพาให้ทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกในงานแต่งงาน และในเมื่อหนีกันไม่พ้น ทางออกของผู้ใหญ่ (ที่คิดว่าตัวเองมีวุฒิภาวะ) ก็คือ พวกเขาเลือกแกล้งเป็นแฟนกันซะเลย
