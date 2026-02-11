“พระไม้” หนังสยองสั่นคลอนทุกความเชื่อ “ภณ - มุกดา” ประกบคู่ครั้งแรก ท้าลองดี 19 มี.ค.นี้

“พระไม้” ภาพยนตร์สยองขวัญ สั่นคลอนทุกความเชื่อ เมื่อวัตถุแห่งศรัทธานำมาซึ่งหายนะ อาถรรพณ์ลึกลับที่ใครรับไว้ต้องถึงฆาต “ภณ ณวัสน์ - มุกดา นรินทร์รักษ์” ประกบคู่ครั้งแรกบนจอใหญ่ ท้าลองดีพร้อมกัน 19 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
ระวัง! วัตถุแห่ง “ศรัทธา” อาจนำมาซึ่ง “หายนะ” อาถรรพณ์แห่งพระไม้ ใครรับไว้ถึงฆาตทุกคน! ใกล้จะได้สัมผัสความผวากันแล้ว สำหรับภาพยนตร์สยองสั่นคลอนความเชื่อครั้งสำคัญอย่าง “พระไม้” โปรเจกต์ไอเดียแปลกใหม่ที่หยิบเอาเรื่องราวพื้นถิ่นอีสานมาผสมผสานกับเหตุการณ์ในยุคใหม่ ยกระดับความผวาให้เข้าถึงแฟนหนังสยองขวัญในทุกกลุ่มทั่วประเทศ พร้อมได้สองนักแสดงนำมาแรงแห่งยุคอย่าง “ภณ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์” และ “มุก มุกดา นรินทร์รักษ์” มาประกบคู่กันบนจอใหญ่เป็นครั้งแรก ซึ่งเสร็จสิ้นขั้นตอนการถ่ายทำไปแล้ว โดยได้โปรดิวเซอร์ตัวพ่ออย่าง “ปรัชญา ปิ่นแก้ว” ผู้กำกับดีกรีหนังร้อยล้าน อำนวยการสร้างโดย สมฤกษ์ ร่วมบุญ (บริษัท ปั้นฉาย สตูดิโอ จำกัด) รวมถึงสองผู้กำกับรุ่นใหม่ไอเดียล้ำอย่าง “นิยม วงศ์พงษ์คำ” และ “ปรีชา สาคร” คุมการถ่ายทำด้วยตัวเอง
สำหรับแฟนหนังสยองขวัญ เตรียมนับถอยหลังพิสูจน์ตำนานความหวาดผวาของ “พระไม้” กันได้เลย ล็อคคิววางโปรแกรมฉายให้เตรียมท้าทาย เตรียมลองดี 19 มีนาคม 2569 นี้ ปลุกเสกทุกความผวาในโรงภาพยนตร์
