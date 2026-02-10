“ฟอร์ด - พีท” ปะทะอารมณ์เดือด เปิดฉาก “รอยรักวันวาน - Yesterday”

ความรักหรือพันธนาการ? “ฟอร์ด - พีท” ปะทะเดือดระเบิดอารมณ์ เปิดฉากสุดยอดซีรีส์ที่เจ็บที่สุดแห่งปี “รอยรักวันวาน - Yesterday” สมาชิก WeTV VIP ดูสองตอนแรกก่อนใคร!
สิ้นสุดการคอยกับซีรีส์ดราม่า โรแมนติก สุดเข้มข้น WeTV Original “รอยรักวันวาน - Yesterday” นำแสดงโดยสองนักแสดงมากประสบการณ์ ฟอร์ด ฐิติพงศ์ และ พีท วสุธร ที่สร้างกระแสแรงและได้รับการตอบรับถล่มทลายจากแฟนๆ ทั่วโลกหลังจากจัดฉาย EP. แรก จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปี และเพื่อเป็นการตอบแทนทุกแรงสนับสนุน WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงที่รวมสุดยอดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย ขอเสิร์ฟความเจ็บแบบจัดเต็มให้สมาชิก WeTV VIP รับชม 2 ตอนแรกก่อนใคร ดื่มด่ำไปกับความสัมพันธ์ที่ทั้งรักและเจ็บ ผ่านการแสดงที่ท้าทายและแตกต่างที่สุดของ “ฟอร์ด - พีท” ในมิติที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
โดยในสองตอนแรกจะเล่าถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เกิดจากการที่ เวียร์ (รับบทโดย ฟอร์ด ฐิติพงศ์) เข้าไปพัวพันกับ เคลวิน (รับบทโดย พีท วสุธร) พนักงานเสิร์ฟผู้ถูกกดขี่จาก เคน (รับบทโดย เต๋า เศรษฐพงศ์) ลูกชายคนโปรดของนักธุรกิจใหญ่ เวียร์มองเห็นศักยภาพและความไม่เป็นธรรมที่เคลวินเผชิญ จึงยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมเข้าแทรกแซงเกมธุรกิจอันสกปรกของตระกูลนั้น จนนำไปสู่งานหมั้นที่ล่มสลาย การจับกุมกลางงาน และการที่เคลวินถูกผลักให้รับผิดแทนทุกอย่างจนต้องติดคุก
แม้เวียร์จะเป็นผู้ช่วยประกันตัวเคลวินออกมาได้ แต่ความช่วยเหลือนั้นกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยอำนาจและการควบคุม สร้างบาดแผลในใจเคลวินอย่างลึกซึ้ง เวลาผ่านไป เคลวินกลับมาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ ความสำเร็จ และความรักที่แปรเปลี่ยนเป็นความคลั่งไคล้ เขาเริ่มแสดงความเป็นเจ้าของเวียร์อย่างรุนแรง เวียร์ถูกเคลวินจับขังและล่ามโซ่ไว้ แม้เคลวินจะแสดงออกถึงความรักและการดูแล แต่กลับเต็มไปด้วยการครอบครองและการบงการ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
มาร่วมติดตามเรื่องราวและความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อได้ใน WeTV Original “รอยรักวันวาน - Yesterday” ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น. ดูเวอร์ชั่น UNCUT บนแอป WeTV ที่เดียวเท่านั้น
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์