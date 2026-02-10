“แก๊ป” หน้าสั่นกลางงานหรู! หวังตบ “เก๋ไก๋” แต่ดันพลาดหน้าจุ่มเค้กวันเกิดตัวเอง

“แก๊ป ชนกสุดา” หน้าสั่นกลางงานหรู! หวังตบ “เก๋ไก๋ ณัฐธิชา” แต่พลาดเป้าหน้าจุ่มเค้กวันเกิดตัวเอง ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love”
เตรียมพบกับฉากสุดเดือดในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ที่ทำเอาแฟนละครต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้ เมื่อความหรูหราของงานเลี้ยงวันเกิดถูกแทนที่ด้วยความปั่นป่วน การปะทะคารมกันของเหล่านักแสดงฝีมือดี ไม่ว่าจะเป็น เก๋ไก๋ ณัฐธิชา, แก๊ป ชนกสุดา, จ๊ะจ๋า แดนดาว, ซีน ภัสธรากรณ์, อุ๋ม อาภาศิริ, บิ๊ก ศรุต และ ลิฟท์ สุพจน์ ทุกคนต่างทุ่มสุดตัวระเบิดอารมณ์ โดยเฉพาะเก๋ไก๋กับแก๊ปที่ต้องปะทะตบตีกันนัวเนีย จนเค้กวันเกิดก้อนโตเลอะเทอะเต็มใบหน้าสวยๆ ของแก๊ป ในขณะที่เก๋ไก๋ก็โดนน้ำราดฉ่ำๆ เช่นกัน แต่ทั้งแก๊ปและเก๋ไก๋ก็สปิริตแรงกล้า เล่นเองใส่เต็มจนทีมงานต้องปรบมือให้กับความตั้งใจของทุกคน
โดยฉากเป็นฉากที่ มิก้า (แก๊ป) ระเบิดอารมณ์ใส่ทีมจัดงานแบบไม่ยั้ง จนเกิดเหตุการณ์ปะทะกับ ผักบุ้ง (เก๋ไก๋) ทำให้เรื่องราวบานปลายเพราะมิก้าไม่พอใจอย่างหนักที่ทีมออกาไนเซอร์ทำงานผิดพลาดและตั้งท่าจะเอาผิดให้ถึงที่สุด ทุกคนพยายามขอโทษแต่มิก้าไม่ยอม บวกหมั่นไส้ผักบุ้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงยิ่งทวีความโกรธจนเกิดเรื่องชุลมุนวุ่นวาย เพราะมิก้าพยายามจะตบผักบุ้งแต่ผักบุ้งหลบทันทำให้มิก้าหน้าจุ่มเค้กวันเกิดตัวเองไปเต็มๆ งานนี้มิก้ายิ่งโมโหสั่งผักบุ้งกินเค้กที่เลอะอยู่ที่พื้นเป็นการชดใช้ความผิด และก่อนที่เรื่องจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ ยงยุทธ (บิ๊ก) ก็เข้ามาขัดจังหวะด้วยการสาดน้ำใส่ผักบุ้ง แล้วชิงตัวพาเธอออกไปจากเหตุการณ์วุ่นวายทันที
เรียกว่าเป็นอีกฉากที่แก๊ปต้องทุ่มสุดตัว ยอมให้เค้กเลอะหน้าจริงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์โกรธปนอับอายออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ขณะที่เก๋ไก๋ก็ต้องยอมเละเทะและเปียกปอนไปทั้งตัวเพื่อให้ภาพออกมาสมจริงที่สุด ถือเป็นอีกฉากที่คนดูจะต้องลุ้นระทึกและสะใจไปกับความพยายามจะร้ายแต่ดันพ่ายภัยตัวเองของแก๊ปจริงๆ
ติดตามชมฉากนี้ได้ในละครเรื่อง “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ออกอากาศวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
