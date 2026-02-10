“ข้าวตัง” เปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมพิสูจน์ใจ “เฟิร์ส”

“เกรท สพล” ทิ้งปมชวนสงสัย ทำ “ข้าวตัง ธนวัฒน์” เปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมตามทฤษฎีแมวตัวโปรดพิสูจน์ใจ “เฟิร์ส คณพันธ์” ว่าแอบชอบจริงหรือเปล่า ในซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.4
อยู่ๆ “หมอปอม” (เกรท สพล) ที่มาวิ่งออกกำลังแถวๆ คาเฟ่แมว ก็แวะมาหา “ลิงซ์” (ข้าวตัง ธนวัฒน์) ทำให้ “ไทเกอร์” (เฟิร์ส คณพันธ์) แอบเคือง เลยใช้พลังพิเศษคุยกับแมวให้ปัดแก้วกาแฟหกใส่เสื้อ “หมอปอม” หวังจะให้รีบๆ กลับไป แต่เรื่องกลับพลิก “หมอปอม” ขอเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ที่บังเอิญเป็นเสื้อของ “ไทเกอร์” และพูดทิ้งท้ายให้ “ลิงซ์” สงสัยไปอีกว่า “ไทเกอร์” แอบชอบ “ลิงซ์” แถมยังบอกให้ “ลิงซ์” ทดสอบด้วยการลองเลียนแบบแมวด้วยการเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอม เพราะมีแต่แมวตัวโปรดเท่านั้นที่รู้ว่ากลิ่นเราเปลี่ยนไป ทฤษฎีนี้จะใช้ได้ผลหรือไม่ “ไทเกอร์” จะแอบชอบ “ลิงซ์” จริงๆ หรือเปล่า แฟนๆ รอจิกหมอนกันได้ในสัปดาห์นี้
ซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.4 ออกอากาศวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOWอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
