“ดัง” มอบไอเทมลับคุ้มครอง ‘จุง’ ลุยสืบคดี

ห่วงเกินห้ามใจ! “ดัง” มอบไอเทมลับสู้ตายให้ 'จุง' ลุยสืบเบาะแสเดือด ในซีรีส์ “ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You To Death” EP.8 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์นี้
เมื่อการตามหาคนร้ายเข้าใกล้ความจริงมากขึ้น “สารวัตรคามิน” (ดัง ณัฎฐ์ฐชัย) เริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยของ “ผู้กองเจษ” (จุง อาเชน) จนถึงขั้นขอร้องให้ถอนตัวจากคดีนี้ แต่ด้วยอุดมการณ์แรงกล้า “ผู้กองเจษ” ปฏิเสธและยืนยันจะสู้ไปให้สุดทาง เมื่อห้ามไม่ได้ “สารวัตรคามิน” จึงตัดสินใจมอบ "ยันต์พิเศษ" ไว้คุ้มครองให้ “ผู้กองเจษ” ทั้งคู่จะสามารถฝ่าฟันอันตรายและลากตัวคนร้ายมาลงโทษได้หรือไม่? ต้องติดตามชม
ซีรีส์ "ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You To Death" EP.8 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
