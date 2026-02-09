“โตส - จาด้า” เลิฟซีนปนแอ็กชั่น จุ๊บหนีตายกลางป่า

“โตส - จาด้า” เจองานเข้า วิ่งหนีตายกลางป่า จนมุมผุดแผนเฉพาะหน้าแกล้งจุ๊บกันนัวเพื่อเอาตัวรอด ในละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล”
สนุกเข้มข้นสมมงเรตติ้งปัง สำหรับละครดเรื่อง “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ทำเอาทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังยิ้มแก้มปริ หลังออกอากาศปลูกสำนึกรักท้องถิ่นจนแฟนละครอินตามๆ กัน แถมเคมีคู่พระนาง บอม พงศกร และ จีน เฌอตินท์นารา ก็ลุ้นสนุกเอาเรื่อง ชวนให้แฟนๆ ติดตามความเข้มข้นทุกตอน นอกจากความน่ารักของทั้งคู่แล้ว อีกหนึ่งคู่ที่โดนใจไม่แพ้กันคือคู่ของหมอควายปากแจ๋ว “กระทิง” รับบทโดย โตส อัครัฐ และ “จอมขวัญ” น้องสาวคนสวยของนายอำเภอจอมทัพ รับบทโดย จาด้า อินโตร์เร เจอที่ไหนฟาดกันมันหยด
เรื่องวุ่นๆ ของคู่พระนางยังคงดำเนินต่อไป ล่าสุดทั้งคู่ตัดสินใจกลับทุ่งกระบือบาล มีหรือที่ จอมขวัญ (จาด้า อินโตร์เร) จะยอมปล่อยผ่าน อาสาตามส่องพี่ชายแบบไม่ให้คาดสายตาเพื่อรายงานคุณแม่ แต่ยังไม่ทันได้เรื่องดันเกิดเรื่องซะก่อน เพราะจอมขวัญดันไปเจอ กระทิง (โตส อัครัฐ) ซุ่มสืบความลับของลูกน้อง เสี่ยย้ง (ปริยะ วิมลโนช) ที่กำลังทำภารกิจผิดกฎหมาย แต่ทั้งคู่ดันเถียงกันเสียงดังจนถูกจับได้เลยต้องวิ่งหนีตาย กระทิงเลยคิดแผนเอาตัวรอดด้วยการหลอกว่ากำลังจู๋จี๋กับจอมขวัญกลางป่าเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจลูกน้องเสี่ยย้ง เบื้องหลังฉากนี้มีการซ้อมคิวมาร์คจุดเพื่อความเป๊ะ เพราะทั้งคู่ต้องเล่นเลิฟซีนปนแอ็กชั่นกลางป่า เพื่อให้ซีนนี้ราบรื่นผู้กำกับและนักแสดงมีการนัดแนะมุมกล้องช่วงเลิฟซีน หลังสั่งแอ็กชั่น โตส - จาด้า รันตามคิววิ่งสับขาหนีตาย ก่อนมาจบที่แกล้งจุ๊บใต้ต้นไม้
งานนี้ไม่รู้ทั้งคู่เล่นเนียนจนหลอกได้สำเร็จหรือโป๊ะจนถูกจับได้ซะก่อน แฟนละครมาเอาใจช่วยทั้งคู่และลุ้นไปด้วยกันในละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” EP.9 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.00 ทางช่อง 7HD กด 35 รับชมย้อนหลังบนแอป TrueVisions NOW
