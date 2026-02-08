“มาร์ค” สั่ง “ปูน” หย่าทันที “จูเนียร์” รู้ทัน “โอม” หวังรวยทางลัด

ความลับแตก! “มาร์ค” สั่ง “ปูน” หย่ากับ “โอม” ทันทีหลังรู้เรื่องแต่งงาน ขณะที่ “จูเนียร์” กุมความลับสำคัญบางอย่างเอาไว้ ในซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” EP.2
หลังจาก “นอร์ธ” (ปูน มิตรภักดี) ตกหลุมรัก “ยู” (โอห์ม ฐิติวัฒน์)ตั้งแต่แรกพบ และตัดสินใจขอ “ยู”แต่งงานโดยปกปิดทุกคนที่บ้าน แต่ความลับไม่มีในโลก “ไป๋” (มาร์ค จิรันธนิน)จับได้และโกรธมากเพราะ “ไป๋” มองว่าความรักไม่ใช่เรื่องของคนแค่สองคน เลยสั่งให้ “นอร์ธ” เรียกทนายมาจัดการหย่ากับ “ยู”ทันที ทางด้าน“ทิม” (จูเนียร์ ปณชัย)ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ของ “ยู”ได้ ก็เหมือนจะรู้ความลับว่า “ยู” วางแผนอะไรบางอย่าง ส่วน “ยู”ก็รู้ทันแผนการณ์ของ “ทิม” เหมือนกัน ความรักของ “นอร์ธ” จะราบรื่นหรือไม่ “ทิม” และ “ยู” จะปกปิดตัวตนได้นานแค่ไหน ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” EP.2 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทาง WeTV ในเวลา 21.30 น.อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์