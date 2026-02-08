“อแมนด้า” รุกหนัก! หว่านเสน่ห์ “ภณ” ในชุดวาบหวิวกลางป่า

“อแมนด้า” รุกหนัก! หว่านเสน่ห์ในชุดวาบหวิว ทำเอา “ภณ ณวัสน์” เคลิ้มหนัก ก่อนต้องช็อกเมื่อกลายร่างเป็นผีพรายปล่อยผมยาวมัดคอเกือบไม่รอด ในละคร “ยิหวาดาตัง” ฉากนี้ฟินสลับขนลุก วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ทางช่อง 3
เรื่องราวเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับละคร “ยิหวาดาตัง” เรียกว่าพลาดไม่ได้เลยแม้แต่ตอนเดียว ล่าสุดเตรียมสั่นสะท้านไปทั้งป่า เมื่อนางเอกสาว “อแมนด้า ชาลิสา” รุกหนักสมกับเป็นลูกสาวของเสืออย่าง “ป๋อ ณัฐวุฒิ” เข้าจู่โจมพระเอก “ภณ ณวัสน์” แบบไม่ทันได้ตั้งตัว หลังจากภณได้มาร่ำเรียนฝึกวิชาที่เขาพรหมเพื่อจะนำวิชาอาคมนี้กลับไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกกลั่นแกล้งและแก้แค้นให้กับครอบครัวตนเอง ความคิดถึงที่มีให้กับอแมนด้าก็ไม่เคยลดลงไป ทำให้ในขณะที่กำลังฝึกสมาธิใจ จู่ๆ สาวอแมนด้าก็ปรากฏตัวขึ้นมาในชุดวาบหวิว และไม่รอช้ารีบจู่โจมเข้าหาภณทันที
งานนี้ทำเอาหนุ่มภณเคลิ้มหนักเพราะคิดถึงสาวคนรักอย่างมาก แต่ก็ต้องเรียกสติกลับมาให้ไว ทำให้อแมนด้าโกรธจัดกลายร่างจากหญิงสาวเป็นผีพรายต่อหน้าต่อตาหนุ่มภณ ปล่อยผมยาวมัดคอจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ฉากนี้ยกกองไปถ่ายทำกันที่น้ำตกซันตาเถร จังหวัดชลบุรี เป็นอีกหนึ่งฉากที่จะได้เห็นบรรยากาศสวยงาม และหุ่นแซ่บๆ ของพระเอกภณที่คนเขียนบทขอคืนกำไรให้กับคนดูบ้าง ก่อนเริ่มถ่ายทำฉากนี้ พระนางก็มีซ้อมคิวกันเล็กน้อยว่าจะเข้าไปหอมไปกอดตอนไหน เพื่อให้ได้ภาพที่ถูกใจผู้กำกับคุ้ยที่สุด ก็ต้องบอกว่าเก่งทั้งคู่ คิวเป๊ะบทเป๊ะ ผ่านฉลุยแบบไม่มีเขิน กลายเป็นว่าคนที่เขินแรงสุดของฉากนี้กลับเป็นน้องที่รับบทผีพราย เพราะต้องเข้าใกล้หนุ่มภณแบบแนบชิดเหมือนกัน เรียกว่าเขินจนทีมงานต้องมาช่วยกันเล่นมุกตลกเพื่อลดความเกร็งกันเลยทีเดียว
ตามชมฉากฟินชวนขนลุกฉากนี้ และเอาใจช่วยหนุ่มภณด้วยว่าจะรอดพ้นจากผีพรายได้หรือไม่ ในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
