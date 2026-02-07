“โอริเวอร์” ยิ้มรับ “7 ประจัญบาน” เปิดตัวฟาดเรตติ้งฉ่ำ

เปิดตัวแรงตั้งแต่ตอนแรก ! ซีรีส์ “7 ประจัญบาน” กระแสดีทั้งเรตติ้งและกระแสโซเชียล EP.แรกฟาดเรตติ้งสวย แถมติด Top 5 Netflix ประเทศไทย ทำให้ผู้จัดและผู้กำกับ “โอริเวอร์ บีเวอร์” หายเหนื่อย ย้ำชัดไม่ใช่รีเมค แต่คือการสานต่อตำนานในมุมใหม่ ดูสนุกครบรส ดูได้ทั้งครอบครัว
เรียกว่าเปิดฉากได้อย่างสวยงาม สำหรับซีรีส์แอ็กชั่น คอเมดี้ เรื่องใหม่ “7 ประจัญบาน” จากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ ที่ออกอากาศทางช่อง 7HD นำแสดงโดยแก๊งกู้ชาติพันธุ์ใหม่ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ, บิว ณัฐพล ไรยวงค์, แชป วรากร ศวัสกร, โอ๊ต ชาคริต บุญสิงห์, โหน ธนากร ศรีบรรจง, แทน บุรันช์รัตน์ หอมบุตร และนักแสดงน้องใหม่ กาย กันตเมศฐ์ รวินันท์โกสิน ซึ่งทันทีที่ EP. แรกลงจอก็สร้างกระแสฮือฮาและเสียงชื่นชมทางโซเชียลมีเดียถล่มทลาย ถึงความสนุกของพล็อตเรื่องในเวอร์ชั่นใหม่ รวมถึงบทบาทการแสดงของเหล่าหนุ่มๆ ที่ปฏิบัติภารกิจแบบบู๊ปนฮาไม่ห่วงหล่อ แต่หล่อกระจายทั้งทีม โดยเฉพาะบทหัวหน้าทีมของ เป้ อารักษ์ ในโค้ดเนม “จ่าดับ จำเปาะ” ที่แฟนๆ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เท่สุด ๆ” อีกทั้งเรื่องโปรดักชั่น คิวบู๊ เอฟเฟกต์ เริ่ด สมชื่อค่าย
งานนี้การันตีกระแสความแรงตั้งแต่เปิดตัวด้วยเรตติ้งทั่วประเทศ กลุ่มผู้ชม 15+ ได้ถึง 3.8 (ข้อมูลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569) และติดอันดับรายการทีวีอันดับ 5 บน Netflix ประเทศไทย ด้านผู้จัดและผู้กำกับอย่าง โอริเวอร์ บีเวอร์ ถึงกับยิ้มแก้มปริ และเผยความรู้สึกหลังเห็นกระแสตอบรับว่า
“ขอบคุณแฟนๆ ที่ชื่นชมนะครับ เป็นกำลังใจให้เรามากๆ หายเหนื่อยเลย เพราะตอนแรกก็แอบหวั่นเรื่องการถูกเปรียบเทียบ หลายคนอาจยังไม่เปิดใจ คิดว่าเป็นแค่รวมคนหล่อๆ มาเล่น แต่จริงๆ เราอยากให้ลองดูก่อน ตำนานของภาพยนตร์ก็ให้เป็นตำนาน แต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นของซีรีส์ เป็นเรื่องใหม่ พอซีรีส์ออกอากาศ คนดูได้ดูแล้วก็เข้าใจว่า อ๋อ กลุ่ม 7 ประจัญบาน ที่ทุกคนนึกถึงอยู่มันคนละคนกัน มันไม่ใช่การรีเมค แต่มันคือการสานต่อ เป็นเรื่องใหม่ โดยใช้ชื่อตำนานทั้ง 7 มาเป็นโค้ดเนมให้คนยุคนี้เอาไปใช้ปฏิบัติภารกิจ
เห็นคนชมน้องๆ ทั้ง 7 คนก็ดีใจครับ โดยเฉพาะ เป้ ที่ต้องมาเป็นหัวหน้าทีม เล่นแบบไม่ห่วงหล่อ ผมมั่นใจในศักยภาพการแสดงของเขาอยู่แล้ว และเชื่อว่าบทบาทนี้จะกลายเป็นตำนานฝั่งซีรีส์ในยุคนี้ได้ ก็อยากฝากติดตามอีพีต่อๆ ไปครับ ตอนนี้เปิดตัวพระเอกแล้ว หลังจากนี้ก็จะได้เห็นทีมนางเอกบ้าง การ์ตูน (ณัฐฌา บุญปอง), แจมมี่ (ปาณิชดา แสงสุวรรณ), อ๋อม (ปัณชญา สุวรรณกูฎ), มะเหมี่ยว (พรชดา วราพชระ) แล้วก็จะมีตัวร้ายใหญ่ที่ไม่ได้ร่วมงานกับช่อง 7HD นานมาก แล้วก็จะมีเปิดตัวหัวหน้าทีมปฏิบัติการอีก แต่ใครจะมาเป็นหัวหน้าร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจต้องมารอติดตามกัน สุดท้ายที่อยากฝากแล้วก็เป็นเจตนารมณ์ของการทำซีรีส์เรื่องนี้ก็คือ มันเป็นซีรีส์แอ็กชั่นคอเมดี้ที่ดูแล้วยิ้ม ยังยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่มีฉากโหดเหี้ยมที่สื่อถึงความรุนแรง ผมอยากให้ทุกคนดูแล้วเหมือนปล่อยเกียร์ว่าง ดูแล้วเพลิดเพลิน ดูได้ทั้งครอบครัวครับ”
ติดตามชมซีรีส์ “7 ประจัญบาน” ได้ทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
