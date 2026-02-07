“โต๋” มูฟออนเจอ “หมอฟรีซ” ทำ “จิมมี่” ว้าวุ่นหนัก

คนหนึ่งจะไปต่อ แต่อีกคนไม่พร้อมปล่อย! “โต๋” เปิดร้านกาแฟสำเร็จ แถมมูฟออนเจอ “หมอฟรีซ” ทำ “จิมมี่” ว้าวุ่นวนเวียนหวังทวงรักคืน ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” EP.7
สัปดาห์นี้แฟนซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เตรียมรับแรงสั่นสะเทือนทางอารมณ์ เมื่อเส้นทางหัวใจของ “โต๋” (กาด พลอยสุภา) เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ หลังผ่านมรสุมความเสียใจจากการเลิกรา โต๋เลือกตั้งสติลุกขึ้นยืนเพื่อตัวเอง และทำตามความฝันด้วยการเปิดร้านกาแฟจนสำเร็จ ท่ามกลางกำลังใจอบอุ่นจากคนรอบตัว โดยเฉพาะ “เต๋” (เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส) และ “ปลายฟ้า” (แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ)
แต่ฟ้าหลังฝนที่ควรจะสวยงาม กลับนำพาหัวใจของโต๋เข้าสู่บททดสอบใหม่ เมื่อการเปิดร้านกาแฟวันแรกกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพบกับ “หมอฟรีซ” (คิณ อาณาคิณ นนทิประสิทธิ์) ทันตแพทย์หนุ่มโปรไฟล์ดี เพอร์เฟกต์ทั้งบุคลิกและท่าที จากอุบัติเหตุเล็กๆ ที่เกือบทำให้ทั้งคู่ล้มกลับกลายเป็นจังหวะสำคัญที่ทำให้ได้ทำความรู้จักกัน ความสัมพันธ์ใหม่เริ่มก่อตัวขึ้น ในขณะเดียวกัน “จิมมี่” (เจมส์ เพรสคอท) ที่พยายามบอกตัวเองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จบลงแล้วกลับไม่อาจละสายตาจากชีวิตของโต๋ได้ เมื่อได้ยินจากปลายฟ้าและเต๋พูดว่ามีคนใหม่เข้ามาใกล้ชิดโต๋ จิมมี่จึงเลือกแอบตามมาดูอยู่ห่างๆ โดยไม่รู้ตัวเลยว่าความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในใจนั้นไม่เคยจางหาย
งานนี้เมื่อคนหนึ่งกำลังจะมูฟออน แต่อีกคนยังไม่พร้อมปล่อย และอีกคนเพิ่งก้าวเข้ามาในจังหวะที่พอดีเกินไป เส้นทางหัวใจของโต๋จะเลือกเดินไปทางไหน หมอฟรีซจะเป็นเพียงคนผ่านทางหรือคือคำตอบใหม่ของหัวใจ และจิมมี่จะยอมมองดูอยู่ห่างๆ หรือพร้อมทวงคืนในวันที่อาจสายเกินไป ติดตามชมพร้อมกันได้ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” EP.7 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22.15 น.ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ทาง Viu/ inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala
