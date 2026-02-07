xs
xsm
sm
md
lg

“โต๋” มูฟออนเจอ “หมอฟรีซ” ทำ “จิมมี่” ว้าวุ่นหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คนหนึ่งจะไปต่อ แต่อีกคนไม่พร้อมปล่อย! “โต๋” เปิดร้านกาแฟสำเร็จ แถมมูฟออนเจอ “หมอฟรีซ” ทำ “จิมมี่” ว้าวุ่นวนเวียนหวังทวงรักคืน ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” EP.7



สัปดาห์นี้แฟนซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เตรียมรับแรงสั่นสะเทือนทางอารมณ์ เมื่อเส้นทางหัวใจของ “โต๋” (กาด พลอยสุภา) เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ หลังผ่านมรสุมความเสียใจจากการเลิกรา โต๋เลือกตั้งสติลุกขึ้นยืนเพื่อตัวเอง และทำตามความฝันด้วยการเปิดร้านกาแฟจนสำเร็จ ท่ามกลางกำลังใจอบอุ่นจากคนรอบตัว โดยเฉพาะ “เต๋” (เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส) และ “ปลายฟ้า” (แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ)

แต่ฟ้าหลังฝนที่ควรจะสวยงาม กลับนำพาหัวใจของโต๋เข้าสู่บททดสอบใหม่ เมื่อการเปิดร้านกาแฟวันแรกกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพบกับ “หมอฟรีซ” (คิณ อาณาคิณ นนทิประสิทธิ์) ทันตแพทย์หนุ่มโปรไฟล์ดี เพอร์เฟกต์ทั้งบุคลิกและท่าที จากอุบัติเหตุเล็กๆ ที่เกือบทำให้ทั้งคู่ล้มกลับกลายเป็นจังหวะสำคัญที่ทำให้ได้ทำความรู้จักกัน ความสัมพันธ์ใหม่เริ่มก่อตัวขึ้น ในขณะเดียวกัน “จิมมี่” (เจมส์ เพรสคอท) ที่พยายามบอกตัวเองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จบลงแล้วกลับไม่อาจละสายตาจากชีวิตของโต๋ได้ เมื่อได้ยินจากปลายฟ้าและเต๋พูดว่ามีคนใหม่เข้ามาใกล้ชิดโต๋ จิมมี่จึงเลือกแอบตามมาดูอยู่ห่างๆ โดยไม่รู้ตัวเลยว่าความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในใจนั้นไม่เคยจางหาย

งานนี้เมื่อคนหนึ่งกำลังจะมูฟออน แต่อีกคนยังไม่พร้อมปล่อย และอีกคนเพิ่งก้าวเข้ามาในจังหวะที่พอดีเกินไป เส้นทางหัวใจของโต๋จะเลือกเดินไปทางไหน หมอฟรีซจะเป็นเพียงคนผ่านทางหรือคือคำตอบใหม่ของหัวใจ และจิมมี่จะยอมมองดูอยู่ห่างๆ หรือพร้อมทวงคืนในวันที่อาจสายเกินไป ติดตามชมพร้อมกันได้ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” EP.7 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22.15 น.ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ทาง Viu/ inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/

#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์























“โต๋” มูฟออนเจอ “หมอฟรีซ” ทำ “จิมมี่” ว้าวุ่นหนัก
“โต๋” มูฟออนเจอ “หมอฟรีซ” ทำ “จิมมี่” ว้าวุ่นหนัก
“โต๋” มูฟออนเจอ “หมอฟรีซ” ทำ “จิมมี่” ว้าวุ่นหนัก
“โต๋” มูฟออนเจอ “หมอฟรีซ” ทำ “จิมมี่” ว้าวุ่นหนัก
“โต๋” มูฟออนเจอ “หมอฟรีซ” ทำ “จิมมี่” ว้าวุ่นหนัก
+7
กำลังโหลดความคิดเห็น