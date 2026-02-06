เรื่องย่อ ซีรีส์จีน “คดีพิศวง: เสียงกระซิบในหมอก • Unveil: Jadewind” [2026]

• “พวกเขาร่วมมือกันสืบสวนไขคดีปริศนาสุดพิศวงในวังหลวง”
ชื่อสากล : Unveil: Jadewind
ชื่อไทย : คดีพิศวง: เสียงกระซิบในหมอก
ชื่อจีน : 唐宫奇案 | ถังกงฉีอ้าน
แนวซีรีส์ : ตื่นเต้น • ระทึกขวัญ • สืบสวน • อิงประวัติศาสตร์
เรตซีรีส์ : 13+
ผู้กำกับ : อิ่นเทา (Yin Tao) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “ตำนานนทีมืด • Blood River” (YOUKU, 2568), “อาจารย์มารหวนภพ • Love of the Divine Tree” (iQIYI, 2568)
ผู้เขียนบท : เมิ่งหยาง (Meng Yang) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “ดาวซานถี่ อุบัติการณ์สงครามล้างโลก • Three-Body” (WeTV, 2566)
ผู้ผลิต : GH Entertainmenet & Media และ Hauyun Culture
ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : ถังกงฉีอ้านจือเสวี่ยอวี้เซ่อ (Tang Gong Qi An Zhi Xue Yu She -唐宫奇案之血玉韘)
ผู้ประพันธ์ : ผู้ประพันธ์ : เซินหลินลู่ (Sen Lin Lu - 森林鹿)
จำนวนตอนออกอากาศ : 34 ตอนจบ
ความยาวตอนออกอากาศ ตอนละ : 45 - 50 นาที (โดยประมาณ) เฉพาะตอนที่ 1 ยาว 62:51 นาที
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17:00 น. ทางแอป YOUKU (โยวคู่) อัปเดตพากย์ไทยตอนใหม่ ทุกวัน เวลา 20:30 น.
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 5 กุมภาพันธ์ 2569 -
ออกอากาศในไทยพร้อมจีน : ทางแอป YOUKU (โยวคู่) และทางเว็บ youku.tv และทาง เน็ตฟลิกซ์ (Netflix)
★ เรื่องย่อซีรีส์ “คดีพิศวง: เสียงกระซิบในหมอก Unveil Jade wind”
ในเทศกาลโคมไฟอันงดงาม “องค์หญิงหนิงหย่วน” หรือ “หว่านซุ่น” (รับบทโดย จางเหวยน่า) องค์หญิงสิบห้าแห่งต้าถัง เสียชีวิตอย่างน่าประหลาดและมีเงื่อนงำ ร่างของนางถูกไฟเผาไหม้ด้วยฝีมือปีศาจยักษ์ที่พุ่งเข้าใส่ ระหว่างงานเลี้ยงสมรสพระราชทานขององค์หญิง กับ องค์ชายอุยกูร์ “เย่าหลัวเก๋อ อูเท่อเล่อ” (รับบทโดย ถังกั๋วจง หรือ รัสเซล ถัง)
แม้ว่า องครักษ์ฝ่ายใน ท่านหญิงฝูชาง “หลี่เพ่ยอี๋” (รับบทโดย ไป๋ลู่) รวมทั้ง “ตู้จือสิง” (รับบทโดย โหวฉางหรง) เน่ยซื่อป๋อ กองสืบสวนพระราชวัง อาจารย์ของท่านหญิง ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ จะพยายามเข้าช่วยอย่างสุดกำลัง แต่หลี่เพ่ยอี๋กลับโดนแรงระเบิดร่างกระเด็นออกมาจนสลบไป “ฮ่องเต้หย่งเซิง” (รับบทโดย เหอจงหัว) มีพระบัญชาให้ หลี่เพ่ยอี๋ กับ “เซียวหวยจิ่น” (รับบทโดย หวังซิงเยว่) รองเจ้ากรมกรมโหราศาสตร์ ร่วมมือกันสืบสวนไขคดีประหลาดนี้ให้กระจ่าง พร้อมด้วย “กู้หลิงโจว” (รับบทโดย จ้าวอี้ฉิน) ผู้ตรวจการศาลต้าหลี่ เข้าร่วมทีมตามราชโองการ โดยมี “อู่เหริน” (รับบโดย จ้าวฉิง) ผู้ตรวจการณ์ กองสืบสวนพระราชวัง ผู้ช่วยคนสนิทท่านหญิงฝูชาง และยังได้ “เผยอวี่” (รับบทโดย แอนนาเบล เหยา) มาเป็นดรีมทีมนักสืบแห่งต้าถังร่วมกันไขคดีสุดพิศวงนี้
หลี่เพ่ยอี๋ มีวรยุทธ์ในการต่อสู้เก่งกาจหาตัวจับยากอีกทั้งยังเปี่ยมไหวพริบอ่านใจคนเก่ง ภายนอกดูเย็นชาแต่จิตใจงดงาม มุ่งมั่นตั้งใจเสาะหาความจริงอย่างแน่วแน่ ด้วยความร่วมมืออย่างรู้ใจกันกับเซียวหวยจิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ มีความคิดรอบคอบและความจำเป็นเลิศ ทั้งคู่ค่อย ๆ คลี่คลายปมไขปริศนาทีละชั้น ท้ายที่สุดพวกเขาได้ใช้ความเย่อหยิ่งของสตรีสูงศักดิ์ทรงอำนาจแห่งวังหลวง และ นายพลองครักษ์จินอู๋ผู้ลึกลับ จนสามารถหาตัวฆาตกรตัวจริงพบ หลังจากนั้นทั้งคู่ได้จับมือกันคลี่คลายคดีขึ้นหิ้ง ระดับที่เป็นประวัติศาสตร์ความลับในวังหลวงอันซับซ้อนแห่งต้าถังอีกหลายคดี
ภายในวังหลวงอันงดงามกว้างใหญ่ของราชวงศ์ถังแห่งนี้ ปริศนาหนึ่งยังไม่ทันคลี่คลาย ปริศนาใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นมาอีกไม่ขาดสาย ทุกคดีล้วนพัวพันไปถึงโชคชะตาของหญิงสาวต่าง ๆ ในวังหลัง หลี่เพ่ยอี๋กับเซียวหวยจิ่นออกตระเวนไปทั่วต้าถัง ได้พบเจอเรื่องราวเหลือเชื่อประหลาดล้ำมากมาย และในระหว่างที่ไขคดีไปนั้น ท่านหญิงฝูชาง ก็ค่อย ๆ สืบหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าล้างตระกูลหลี่เมื่อ 15 ปีก่อน สุดท้ายสามารถเปิดโปงแผนชั่วของมือมืดที่อยู่เบื้องหลัง
หลี่เพ่ยอี๋ไม่เพียงล้างมลทินคืนความยุติธรรมให้ บิดา และตระกูลหลี่สำเร็จ ระหว่างที่สืบหาความจริง นางยังได้เจอสหายรู้ใจที่ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ ร่วมกันเปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นแสงสว่าง! จนก่อเกิดเป็นความรักอันลึกซึ้งในกันและกัน
★ รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใคร ในซีรีส์ “คดีพิศวง: เสียงกระซิบในหมอก • Unveil: Jadewind”
ไป๋ลู่ (Bai Lu) รับบทเป็น หลี่เพ่ยอี๋ ท่านหญิงฝูชาง - หัวหน้าองครักษ์ฝ่ายใน กองสืบสวนพระราชวัง
หวังซิงเยว่ (Wang Xing Yue) รับบทเป็น เซียวหวยจิ่น – รองเจ้ากรม กรมโหราศาสตร์
จ้าวอี้ฉิน (Zhao Yi Qin) รับบทเป็น กู้หลิงโจว – ผู้ตรวจการณ์ ศาลต้าหลี่
จ้าวฉิง (Zhao Qing) รับบทเป็น อู่เหริน – ผู้ตรวจการณ์ กองสืบสวนพระราชวัง ผู้ช่วยคนสนิทท่านหญิงฝูชาง
จางเหวยน่า (Zhang Wei Na) รับบทเป็น องค์หญิงหนิงหย่วน หว่านซุ่น – องค์หญิงสิบห้าแห่งต้าถัง
แอนนาเบล เหยา หรือ เหยาซื่อเหวย (Annabel Yao) รับบทเป็น เผยอวี่ -
ถังกั๋วจง หรือ รัสเซล ถัง (Tang Guo Zhong | Russel Tang) รับบทเป็น เย่าหลัวเก๋อ อูเท่อเล่อ – องค์ชายอุยกูร์
โหวฉางหรง (Hou Chang Rong) รับบทเป็น ตู้จือสิง - เน่ยซื่อป๋อ กองสืบสวนพระราชวัง อาจารย์ของท่านหญิงฝูชาง
เหอจงหัว (He Zhong Hua) รับบทเป็น ฮ่องเต้หย่งเซิง – ฮ่องเต้แห่งต้าถัง
ไต้ลู่หวา (Dai Lu Wa) รับบทเป็น จ้าวอวี่ตี้ –
มินซิงฮัน (Min Xing Han) รับบทเป็น หม่าเซี่ยวหราน – องครักษ์ฝ่ายใน กองสืบสวนพระราชวัง ลูกน้องท่านหญิงฝูชาง
จ้าวสื่อฉี (Zhao Yi Qin) รับบทเป็น ซุยอวี่เหยา – ซุยเฟยในองค์ฮ่องเต้
อิ่นกู้เซิง (Yin Gu Sheng) รับบทเป็น กัวรุ่ยหลิน – เจ้ากรมการทูต
วันพิเรียบเรียงจาก : youku.tv, netflix, mydramalist.com
ภาพประกอบจาก : X – YOUKUOfficial, X - YOUKUThailand, weibo.com