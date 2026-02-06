“ลิลลี่ - เบลเล่” เปิดฉากความป่วนสุดคิวต์ใต้หลังคาเดียวกัน

เปิดฉากความป่วน เมื่ออดีตซุป’ตาร์ “ลิลลี่ ลฎาภา” โคจรมาปะทะสาวช่างฝัน “เบลเล่ จิรัชญา” ใต้หลังคาเดียวกัน ก่อเกิดเรื่องราวอลวนสุดคิวต์ที่จะทำให้คุณต้องอมยิ้มตาม ในซีรีส์เกิร์ลเลิฟ “วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ - I WANNA BE SUP’TAR” EP.1 วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ ทางช่องวัน 31
เมื่อสาวโก๊ะฝันไกลแต่ไร้พรสวรรค์อยากจะเป็นซุป’ตาร์ ต้องมาอยู่ร่วมบ้านกับอดีตซุป’ตาร์หญิงที่พยายามหันหลังให้วงการ จนเกิดเป็นความใกล้ชิดและความอลวนเมื่อสองคนต่างขั้วต้องมาอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน เตรียมอมยิ้มไปด้วยกันในซีรีส์เกิร์ลเลิฟสุดชุลมุน และกลับการมาประกบคู่กันอีกครั้งในบทนำเป็นครั้งแรกของ “ลิลลี่ ลฎาภา” ในบทของ “วิน ปวีณ์” และ “เบลเล่ จิรัชญา” ในบทของ “วันหนึ่ง” พร้อมกับการจับคู่กันครั้งแรกที่น่าจับตามองของสองสาว “เฟย์ อภิสรา” ในบทของ “มีดี” และ "จีนี่ อรนลิน” ในบทของ “เมย์” ร่วมด้วย เบนซ์ อัทธ์ธนิน, ดุจดิว ธีรวิวัฒน์ และ แบมแบม ฐิตารีย์ ใน “วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ - I WANNA BE SUP’TAR” ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL จากซีรีส์โรแมนติกเบาสมองที่เคยประสบความสำเร็จอย่างสูงถูกนำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้ง ในรูปแบบ Girl's Love การันตีคุณภาพโดย CHANGE2561 ที่จะถ่ายทอดความสัมพันธ์ของสองสาวต่างขั้วในโลกของซุป’ตาร์ หนึ่งสาวที่ไม่เคยประสบความสำเร็จ กับหนึ่งสาวที่เคยประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่ผิดหวังจากความใจร้ายของวงการบันเทิงจนอยากจะหนีไปให้ไกล แล้วต้องมาอยู่ด้วยกันอย่างไม่ได้ตั้งใจ เมื่อคนหนึ่งเพิ่งย้ายเข้ามายังบ้านหลังนี้ แต่อีกคนกลับไม่ยอมย้ายออก เรื่องราวสุดป่วนชวนอมยิ้มจึงเริ่มขึ้น
จุดเริ่มต้นความป่วนสุดคิวต์ใต้หลังคาเดียวกัน EP.1 วันหนึ่ง (เบลเล่ จิรัชญา) หญิงสาวผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อความฝันในการเป็นซุป’ตาร์ แม้จะตระเวนประกวดและแคสติ้งมานับไม่ถ้วน แต่ก็ยังไม่เคยไปถึงจุดหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อเรียนจบ พ่อแม่กลับยื่นคำขาดให้วันหนึ่งเลิกไล่ล่าความฝัน และบังคับให้กลับไปช่วยธุรกิจครอบครัวที่ต่างประเทศ พร้อมประกาศขายบ้านในเมืองไทย โดยผู้ซื้อที่ตกลงซื้อบ้านของวันหนึ่ง คือ วิน ปวีณ์ (ลิลลี่ ลฎาภา) อดีตซุป’ตาร์ชื่อดังที่หายหน้าจากวงการ หลังเผชิญข่าวฉาวและหนีไปใช้ชีวิตเงียบๆ ต่างประเทศ ก่อนตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นใหม่ในเมืองไทยแบบไม่ให้ใครรู้
ความป่วน ความคิวต์ และความสัมพันธ์ที่คาดไม่ถึงของการโคจรมาพบกันของอดีตซุป’ตาร์และสาวผู้ไล่ล่าความฝันกำลังจะค่อยๆ เปิดหัวใจให้คนดูได้ยิ้มตามไปพร้อมกัน ในซีรีส์ “วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ - I WANNA BE SUP’TAR” ติดตามรับชม EP. แรก ได้ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 และทุกวันศุกร์เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 และรับชมเวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.30 น. ทางแอป oneD เท่านั้น
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์