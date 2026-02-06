“ชาคริต” ฟิวส์ขาด! จับ “ปาว” แก้แค้น ปมรักเพศเดียวกัน

“ชาคริต” ฟิวส์ขาด! ปมอคติรักเพศเดียวกันปะทุ สวมบทโหดบุกจับ “ปาว” แก้แค้น หลังรับไม่ได้ที่ลูกสาวคบผู้หญิง ในละคร “ศักดินาวิทยาลัย” วันพุธที่ 11 ก.พ.นี้
ทำเอาคนดูนั่งไม่ติด ลุ้นไปกับปมปัญหาครอบครัวสุดดราม่า ในละคร “ศักดินาวิทยาลัย” ทางช่องวัน 31 ที่กำลังเป็นกระแสแรงอยู่ตอนนี้ หลังจากที่ ชนินทร์ (ชาคริต แย้มนาม) รู้ความจริงว่า แบมแบม (แฟร์รี่ กิรณา) ลูกสาวสุดที่รักแอบคบกับ เพิร์ธ (ปาว ปวรดา) ทำเอาชนินทร์ที่มีอคติกับ LGBTQ อย่างรุนแรงถึงขั้นฟิวส์ขาด สั่งให้ ศีตรา (แอฟ ทักษอร) ภรรยาจัดการเรื่องนี้ให้จบทันที แต่เมื่อทุกอย่างยังนิ่งเฉย ชนินทร์จึงตัดสินใจใช้วิธีของตัวเองเพื่อแก้ปัญหา สบโอกาสกับช่วงเวลาที่เพิร์ธแอบมาหาแบมแบมที่บ้าน ชนินทร์ที่ยึดติดกับความเชื่อผิดๆ จึงบุกไปจับตัวเพิร์ธไว้ งานนี้เพิร์ธจะรอดพ้นจากเงื้อมมือของชนินทร์หรือไม่? ต้องติดตามชมในละคร “ศักดินาวิทยาลัย”คืนวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569เวลา 20.30 น. ดูทีวีทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์ทางแอป oneD ที่เดียว
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์