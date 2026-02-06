แคสนี้ที่รอคอย! “วันทองไร้ใจ” Live Action เผยโฉมนักแสดงสวยหล่อตรงปก 10/10

แคสนี้ที่รอคอย! เปิดตัวนักแสดง “วันทองไร้ใจ” Live Action ทำโซเชียลฮือฮา แคสติ้งตรงปกแบบ 10/10 เป๊ะเหมือนหลุดจากเว็บตูนดัง แฟนคลับยกนิ้วให้สมการรอคอย
เรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่เปิดโผรายชื่อนักแสดงสำหรับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “วันทองไร้ใจ” Live Action เว็บตูนชื่อดังจาก LINE WEBTOON หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นและได้รับความนิยมจากนักอ่านทั่วโลก การันตีด้วยยอดวิวกว่า 73.9 ล้านครั้ง จากความร่วมมือของ ทรูวิชั่นส์ นาว จับมือ JUVE9 และ WEBTOON Productions สร้างสรรค์ผลงานชิ้นโบว์แดงนี้ขึ้นมา งานนี้บอกเลยว่าแค่เพียงเปิดตัวนักแสดงก็ทำเอาโซเชียลสนั่นกับความแคสตรงปก ตรงใจแฟน WEBTOON กันสุดๆ ทางผู้จัดไม่ปล่อยให้รอนานปล่อยภาพโปสเตอร์แนะนำตัวละครมาเอาใจแฟนซีรีส์ให้ดูกันแบบจุกๆ กันไปเลย
ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมาก เพราะเพียงแค่ทางผู้จัดปล่อยภาพโปสเตอร์และเบื้องหลังการถ่ายฟิตติ้งแฟนๆ ก็แห่คอมเมนต์กันรัวๆ ว่าสมการรอคอยสุดๆ เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากจินตนาการของผู้อ่าน ภาพที่ออกมาสุดจึ้ง เป๊ะยิ่งกว่าจับวาง
แค่ภาพฟิตติ้งยังขนาดนี้ อดใจรอรับชมซีรีส์ “วันทองไร้ใจ” แบบเต็มๆ ได้ทางแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW บอกเลยว่าไม่นานเกินรอ!
ชมคลิปบรรยากาศฟิตติ้ง
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์