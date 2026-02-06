เรื่องย่อซีรีส์ “MuTeLuv ตอน 9 วัด ปะล่ะ Love Me if You Swear”
ผู้กำกับ : สุวนันท์ โพธิ์กุดไสย์
ผู้ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่องย่อ
เมื่อ “ตั้ม” (เซิร์ฟ พชร) หัวหน้าแก๊งเหนืออินทร์ ที่เพิ่งได้ตำแหน่งมาสดๆ ร้อนๆ จากการ ‘มู’ ดันซวยจัดๆ เพราะโดน “โอ๋” (จาว่า พบธรรม) หัวหน้าแก๊งปทุมไพศาล แย่งตราประจำแก๊งไป จนทำให้เพื่อนในแก๊งเริ่มสงสัยในความสามารถของตั้มว่าคู่ควรกับตำแหน่งรึเปล่า
พอ “ตั้ม” นึกดีๆ ทั้งหมดเป็นเพราะตัวเองไปมูไว้แล้วไม่ได้แก้บน ภารกิจแก้บน 9 วัดของตั้มจึงได้เริ่มขึ้น แต่ความซวยก็ไม่เคยพัก เพราะดันมาเจอกับ “โอ๋” ที่มาแก้บน 9 วัดเหมือนกัน ทั้งสองคนจึงได้ออกเดินทางแก้บนไปพร้อมๆ กัน
การแก้บนครั้งนี้ จากคู่ปรับ จะเปลี่ยนเป็นคู่บุญ และกลายเป็นคู่กันได้หรือไม่ ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
เซิร์ฟ พชร ศิลปสุนทรรับบท ตั้ม
จาว่า พบธรรม หรรษารับบท โอ๋
หลุยส์ ธณวิน ธีรโพสุการรับบท เมสซี่
อินดี้ ธนทัต ตันจรารักษ์รับบท โมโจ
