“MuTeLuv ตอน 9 วัด ปะล่ะ” ภารกิจแก้บนสุดป่วนของคู่ปรับ “เซิร์ฟ - จาว่า”

ปิดท้ายจักรวาลสายมู “เซิร์ฟ - จาว่า” แท็กทีมสาดความฟิน! กับภารกิจแก้บน 9 วัดสุดว้าวุ่น ที่จะเปลี่ยนคู่ปรับให้กลายเป็นคู่บุญ ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน 9 วัด ปะล่ะ Love Me if You Swear” เริ่มตอนแรก 9 กุมภาพันธ์นี้ ทางช่อง GMM25
เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายในจักรวาลสายมูความรักของโปรเจกต์ “MuTeLuv โปรดใช้วิจารณญาณในการรักเธอ”จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่นำเสนอเรื่องราวความรักผ่านความเชื่อและความศรัทธา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ล่าสุดพร้อมส่งตอนสุดท้าย “MuTeLuv ตอน 9 วัด ปะล่ะ Love Me if You Swear”กับเคมีชวนฟินยิ้มแก้มปริของ “เซิร์ฟ พชร ศิลปสุนทร”และ “จาว่า พบธรรม หรรษา” ที่จะทำให้คุณลุ้นไปกับทุกพิกัดวัดที่พวกเขาไปเยือน เตรียมตัวเตรียมใจรับแต้มบุญและรับความน่ารักไปกับเหล่านักแสดงที่มาร่วมสร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็น “หลุยส์ ธณวิน ธีรโพสุการ, อินดี้ ธนทัต ตันจรารักษ์ ฯลฯ” ที่จะมาทำให้คุณเข้าใจความหมายของคำว่ามูเพื่อรักมากขึ้น และยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเสน่ห์ของการเดินสายทำบุญที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย ผลงานกำกับฯ ของ “สุวนันท์ โพธิ์กุดไสย์”
เมื่อ “ตั้ม” (เซิร์ฟ พชร) หัวหน้าแก๊งเหนืออินทร์ ที่เพิ่งได้ตำแหน่งมาสดๆ ร้อนๆ จากการ ‘มู’ ดันซวยจัดๆ เพราะโดน “โอ๋” (จาว่า พบธรรม) หัวหน้าแก๊งปทุมไพศาล แย่งตราประจำแก๊งไป จนทำให้เพื่อนในแก๊งเริ่มสงสัยในความสามารถของตั้มว่าคู่ควรกับตำแหน่งรึเปล่า พอ “ตั้ม”นึกดีๆ ทั้งหมดเป็นเพราะตัวเองไปมูไว้แล้วไม่ได้แก้บน ภารกิจแก้บน 9 วัดของตั้มจึงได้เริ่มขึ้น แต่ความซวยก็ไม่เคยพัก เพราะดันมาเจอกับ “โอ๋”ที่มาแก้บน 9 วัดเหมือนกัน ทั้งสองคนจึงได้ออกเดินทางแก้บนไปพร้อมๆ กัน
มาร่วมลุ้นไปกับภารกิจแก้บนที่อาจจะทำให้คู่ปรับ เปลี่ยนเป็นคู่บุญ และกลายเป็นคู่กัน ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน 9 วัด ปะล่ะ Love Me if You Swear” เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOWอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์