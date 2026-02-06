“กานต์” ปลื้ม “ลางปริศนา” คว้าใจคนดู ชม “ธันวา” ช่วยติวเข้ม

“ลางปริศนา” เปิดตัวแรง “กานต์ ณัฐชา” ยิ้มรับฟีดแบ็กอบอุ่น เผยเบื้องหลังบทสถาปนิกเห็นผีสุดสนุก ทั้งลุ้นทั้งฮา ยกนิ้วให้พระเอก “ธันวา สุริยจักร” ช่วยติวเข้มการแสดง แฟนละครชมเปาะเดินเรื่องเร็ว น่าติดตามตั้งแต่ตอนแรก
เปิดตัวตอนแรกก็สร้างกระแสได้ทันที สำหรับละครแนวดราม่าลึกลับ “ลางปริศนา” ผลงานจากค่ายคุณภาพ ดาราวิดีโอ นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร ประกบคู่ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ กับเรื่องราวของ บุญสิตา หรือ กล้วย สถาปนิกสาวผู้มีลางพิเศษ สามารถมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็น และต้องเข้าไปพัวพันกับ วรัช (ธันวา) ชายหนุ่มที่ต้องการตามหาความจริงเกี่ยวกับแม่ของเขา
โดยทันทีที่ละครออกอากาศ EP.แรก สามารถคว้าเรตติ้งทั่วประเทศ 15+ ถึง 2.8 (ข้อมูลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569) พร้อมกระแสชื่นชมจากผู้ชมทางโซเชียลมีเดีย ที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าละครเปิดเรื่องได้น่าติดตาม เดินเรื่องเร็ว และมีปมให้ลุ้นตั้งแต่ต้น
กานต์ ณัฐชา เปิดใจถึงกระแสตอบรับว่า “ก่อนอื่นกานต์อยากขอบคุณแฟนละครนะคะ กานต์ได้รับฟีดแบ็กตั้งแต่ตอนละครปล่อยทีเซอร์แล้วค่ะ หลายคนบอกจะรอดูนะ ซึ่งวันนี้พอละครออกอากาศ ทุกคนที่ได้ดูบอกว่าละครสนุก เดินเรื่องเร็ว ขอบคุณทุกคนมากๆ ค่ะ ที่ชอบ เพราะนี่จะเป็นกำลังใจให้กับกานต์ นักแสดง และทีมงานทุกคนเลย
สำหรับบทที่กานต์แสดง รับบท กล้วย ตอนเล่นสนุกมากค่ะ เพราะคาแร็กเตอร์ของกล้วยมีความแบบโก๊ะๆ เป็นสถาปนิกสาวที่มีความกล้าลุยกล้าชนกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่เวลาอยู่กับ วรัช จะมีมุมเปิ่นๆ ซึ่งรู้สึกว่าพอเล่นไปมันสนุก ส่วนหนึ่งเพราะพี่ฬอน (คณวัชร สังวริบุตร) ผู้กำกับฯ เปิดโอกาสให้เราเล่นในแบบที่เข้าใจ ทำให้การแสดงออกมาเป็นธรรมชาติ ซึ่งคาแร็กเตอร์กล้วยถามว่าใกล้เคียงกับกานต์ไหม ก็ค่อนข้างคล้าย คือจะมีความตลกนิดๆ ส่วนการแสดงกับพี่ธันวา พี่ธันวาเป็นคนที่มีภาพในหัวชัดเจนค่ะ เขาจะบอกให้เราลองเล่นประมาณนี้ประมาณนั้นนะ คือต้องบอกว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนที่แนะนำเรื่องการแสดงให้กับเราได้ดีมาก เขาจะมีความอิมโพรไวส์ค่อนข้างเยอะ เราก็ต้องตามให้ทัน แต่เป็นความสนุก เป็นความธรรมชาติที่เราจะได้เห็นแน่นอนค่ะในเรื่องนี้
ส่วนเรื่องการเตรียมตัว มีสิ่งนึงที่กานต์ต้องเตรียมใจตอนมาถ่ายละครเลยเพราะเป็นคนกลัวผีมาก แล้วในเรื่องนี้กล้วยเป็นคนมีสัมผัสพิเศษ จะมองเห็นในสิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็น ซึ่งตอนถ่ายทำทีมงานเขาจะให้คนแต่งเป็นผีมาเข้าฉาก บอกเลยว่าหลอนมากจริงๆ ค่ะ แล้วเรื่องนี้ผีคือเยอะมาก แล้วเอฟเฟกต์ก็แต่งแบบเนียนมากจริงๆ มีอยู่ซีนนึงที่ไปถ่ายกันที่ตึกร้างที่ บริเวณโดยรอบมืดมาก คือจะมีไฟแค่ในพื้นที่ที่ถ่ายทำค่ะ แล้วความมืดมันทำให้เราจินตนาการสูง แล้วพี่ที่เขาแต่งเป็นผีไปนั่งหลบอยู่ในมุมมืด พอเราหันไปเห็นคือ แทบกรี๊ดค่ะ สะดุ้งจริงตกใจจริง จนพี่เขาตะโกนว่า คนครับๆ (หัวเราะ)
ฝากละครเรื่องลางปริศนาด้วยค่ะ ตอนนี้ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้น เนื้อเรื่องจะเข้มข้น อาจจะดูเหมือนซีเรียส แต่บอกเลยว่าตัวละครทุกตัวมีความคอเมดี้ทำให้ทุกคนได้ยิ้ม ได้หัวเราะตามไปแน่นอนค่ะ แต่สำหรับใครที่กลัวผีไม่ต้องห่วงค่ะ เรื่องนี้มีผีมาให้เห็นบ่อยก็จริง แต่จะไม่ใช่มาแบบน่ากลัวหรือทำให้ตกใจอะไรขนาดนั้น เพราะว่าในส่วนของความตกใจนั้นกล้วยรับเองแล้วค่ะ (หัวเราะ) มาสนุกไปกับละครลางปริศนาด้วยกันนะคะ”
ติดตามความสนุก ในละคร “ลางปริศนา” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์
