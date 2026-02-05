Viu เสิร์ฟซีรีส์ ระทึกขวัญ - กฎหมาย “Honour ทนายสามสาวฉาว” … ‘จองอึนแช-อีนายอง-อีชองอา’ แท็กทีม ทวงคืนความยุติธรรม

วิว (Viu) เสิร์ฟซีรีส์เกาหลีเชือดเฉือนสุดเดือด ที่จะมาทดสอบความเชื่อของผู้ชม และตั้งคำถามเกี่ยวกับ “ความยุติธรรม” ในสังคม อัดแน่นด้วยฉากระทึกที่จะทำให้คุณนั่งไม่ติดเก้าอี้ ด้วย ซีรีส์ระทึกขวัญ ปน กฎหมาย เรื่อง “Honour ทนายสามสาวฉาว”
โดยแท็กทีม 3 นักแสดงหญิงเจ้าบทบาท “อีนายอง” (จากซีรีส์ Romance Is The Bonus Book), “จองอึนแช” (จากซีรีส์ Jeongnyeon : The Star Is Born) และ “อีชองอา” (จากซีรีส์ One Dollar Lawyer) มาสวมบทท้าทาย เป็น 3 ทนายหญิงแกร่ง ที่ต้องเผชิญกับบททดสอบอันท้าทาย เมื่อความลับที่พวกเธอต้องการฝังไว้เมื่อ 20 ปีก่อน กลับปรากฏขึ้นมาหลอกหลอน
“Honour ทนายสามสาวฉาว” ดัดแปลงจากซีรีส์สวีเดนยอดฮิตที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและต่อเนื่อง ถูกสร้างออกมาแล้วถึง 3 ซีซั่น เล่าเรื่องราวของ 3 ทนายเพื่อนซี้ที่ผูกพันกันอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา และด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้า ที่ต้องการจะปกป้องความยุติธรรม โดยเฉพาะคดีอาชญากรรมที่เหยื่อเป็นผู้หญิง พวกเธอจึงตัดสินใจเปิดสำนักงานกฎหมาย แอลแอนด์เจ เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับเหล่าผู้หญิงที่ไร้ทางสู้ แต่ไม่นาน ความลับของพวกเธอทั้งสามกลับถูกขุดขึ้นมาแฉ อดีตที่พวกเธอพยายามจะฝังไว้ กลับปรากฏและสั่นคลอนชีวิตของทั้งสาม แม้จะเต็มไปด้วยความหวาดกลัว แต่ทนายหญิงแกร่งเพื่อนซี้ ก็ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้ กับฝันร้ายจากอดีต ท่ามกลางคดีความต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินไปข้างหน้า
ผู้กำกับฝีมือดี “พัคกอนโฮ” จากผลงานซีรีส์ทริลเลอร์ Dongjae, The Good or The Bastard มากุมบังเหียนให้กับโปรเจกต์แนวถนัดเรื่องนี้ แฟนซีรีส์ระทึกขวัญ กฎหมาย ต้องห้ามพลาด
“Honour ทนายสามสาวฉาว” อัปเดตตอนใหม่ พร้อมเกาหลี ทุกคืนวันจันทร์-อังคาร เวลา 21:30 น. ดูได้ที่ วิว (Viu) เท่านั้น