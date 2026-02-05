เปิดภาพฟิตติ้ง “คุณแฟนบ้านนอก” เคมีเกินต้าน! “ลูกหมี - ซอนญ่า” คัมแบ็กในลุคต่างขั้ว

CHANGE2561 เปิดภาพฟิตติ้งซีรีส์ฟีลกู๊ด “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance”เคมีเกินต้าน! “ลูกหมี - ซอนญ่า” คัมแบ็กทวงบัลลังก์คู่ขวัญในลุคต่างขั้ว จากดีลธุรกิจสุดป่วนสู่ความรักกลางทุ่งนา เตรียมฟินจิกหมอนเร็วๆ นี้
CHANGE2561 เตรียมส่งซีรีส์ Girl's Love แนวโรแมนติก คอเมดี้ สุดสดใส “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance” ลงจอ เอาใจแฟนๆ ที่รอคอยการกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่เคมีสุดฮอต “ลูกหมี ปัญญาพัชร” และ “ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์” หลังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากซีรีส์ AFFAIR - รักเล่นกล และ Harmony Secret - ดีลลับฉบับเล่นเล่ห์ จนกลายเป็นคู่ขวัญที่ครองใจผู้ชมทั่วทุกมุมของโลก
เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อคุณหนูเอาแต่ใจทายาทเจ้าของห้างดังกลางกรุง ต้องเจอกับเงื่อนไขสุดพิสดาร “ขอแต่งงานเพื่อแลกกับการต่อสัญญาเช่าที่ดิน” เธอจึงต้องยอมสลัดความหรูหรามาใช้ชีวิตกลางทุ่งนา เผชิญหน้ากับเจ้าของที่ดินสาวสายกรีน ผู้รักธรรมชาติ และเห็นคุณค่าของการทำการเกษตร จากดีลธุกิจที่มีเงื่อนไขประหลาดเป็นเดิมพัน ค่อยๆ ถูกพัฒนาเป็นความผูกพันที่แสนอบอุ่นละมุนหัวใจ และเต็มไปด้วยโมเมนต์ชวนอมยิ้ม
“คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance” ไม่เพียงนำเสนอเรื่องราวความรักต่างขั้วระหว่างสาวเมืองกับสาวบ้านนาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนคุณค่าของการทำการเกษตร ความหมายของครอบครัว และการยอมรับความแตกต่างของกันและกัน ทำให้เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย เป็นการกลับมาประกบคู่กันเป็นครั้งที่ 3 ของ “ลูกหมี - ซอนญ่า” ถือเป็นการตอบรับเสียงเรียกร้องจากแฟนๆ ทั่วโลก ที่อยากเห็นทั้งสองคนกลับมาสร้างรอยยิ้มบนหน้าจออีกครั้ง ภายใต้การดูแลของ ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย ที่ตั้งใจสร้างซีรีส์เรื่องนี้ให้เป็นอีกหนึ่งผลงานฟีลกู๊ดของ CHANGE2561
โดยล่าสุด ได้เดินหน้าฟิตติ้งซีรีส์ คุณแฟนบ้านนอก หรือ Hometown Romance พร้อมเปิดภาพเผยโฉม ลูกหมี ในมาดของ “เกล้า เกล้ากวี” สาวสวยที่มาพร้อมกับคาแร็กเตอร์สาวบ้านนาสุดเท่ ใจเย็น มีเหตุผลและพร้อมเปิดใจรับฟัง มาพร้อมลุคเรียบง่ายแต่ดูดี ขนาดใส่เสื้อปุ๋ยยังดูเด่นเป็นธรรมชาติ ถ่ายทอดภาพของเจ้าของที่ดิน ที่รักชีวิตบ้านนา พร้อมลุยเอง ทั้งทำนา ขับซาเล้ง จะเลี้ยงควาย เลี้ยงไก่ จับปลา เธอก็ทำเองทั้งหมด ด้าน ซอนญ่า มากับลุคขั้วตรงข้ามในบทบาท “ศิ ศุจินทรา” ไฮโซสาวลูกคุณหนูที่ใครๆ เห็นก็รู้ว่าเอาแต่ใจ เป็นคนตรงไปตรงมา และมีความต้องการอย่างที่สุดในการที่จะพิสูจน์ตัวเอง โดยซอนญ่าในลุคของ ศิ ถูกถ่ายทอดออกมาได้ดูแพง ด้วยเสื้อผ้าหน้าผมแบบมีเทสลักชูรี่ ยิ่งพอ “ลูกหมี - ซอนญ่า” มาประกบคู่กัน ยิ่งเห็นถึงความแตกต่างโดยสิ้นเชิง แต่กลับมีเคมีบางอย่างที่เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ จนต้องมาลุ้นกันว่าความสัมพันธ์แบบงงๆ เจือปนด้วยธุรกิจของพวกเธอทั้งสองจะออกมาในรูปแบบไหน แต่แค่เห็นภาพฟิตติ้งก็ชวนแฟนๆ ใจสั่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากเคมีของสองนักแสดงนำอย่าง “ลูกหมี - ซอนญ่า” ที่ปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาให้แฟนๆ ได้หวีดกันแล้ว ซีรีส์ “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance” ยังขนทัพนักแสดงชุดใหญ่มาสร้างสีสันกันอีกเพียบ เริ่มจาก “แพรว นฤภรกมล” มาในบทบาทของ “เจน” คนรักเก่าของ ศิ ที่พร้อมกลับมาสร้างความร้าวฉานให้กับ “เกล้า - ศิ” หลังเคยมองว่าแฟนเก่าเป็นของตายแต่ท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาตามง้อ จากภาพฟิตติ้งเผยให้เห็นแพรวในมาดของสาวเท่ มีลุคแบบอินเตอร์นิดๆ ตามสไตล์สาวอินเตอร์ ต่อกันด้วย “บอสสึ ศุภณัฐ” ในบท “จิ๋ว” วัยรุ่นบ้านนาสุดป่วน ที่เป็นลูกน้องของเกล้า และเป็นคู่ปรับที่คอยปะทะฝีปากกับศิ โดยบอสสึมาในลุคของวัยรุ่นมาดกวน ที่แม้จะดูทรงเอ แต่จิตใจดีงาม พร้อมด้วย “บอย ภิษณุ” และ “กระแต ศุภักษร” ในบทพ่อแม่ของศิ ที่มอบตำแหน่งประธานบริษัทคนใหม่ให้กับลูกคนเล็กอย่าง “อิ้ม ธัญญาเรศ” จนทำให้ ศิ ลูกสาวคนโตหัวเสีย แฟนซีรีส์เกิร์ลเลิฟอดใจรออีกนิด กับ “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance” ผลงานใหม่ล่าสุดจาก CHANGE2561 เตรียมฟินกันได้เร็วๆ นี้แน่นอน
เตรียมพบกับเรื่องราวความรักสุดละมุนที่จะทำให้เชื่อว่า ไม่ว่าจะต่างกันแค่ไหนหากหัวใจตรงกัน ความรักก็สามารถเติบโตได้ทุกที่ ในซีรีส์ “คุณแฟนบ้านนอก - Hometown Romance”
