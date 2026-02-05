“เฉินซิงซวี่ - หวังอวี้เหวิน” เสิร์ฟความฟินข้ามมิติ ในซีรีส์แฟนตาซีรอมคอม “วันที่หัวใจเผลอรัก • My Page in the 90s”

สองตัวท็อปสายโรแมนติกอย่าง “เฉินซิงซวี่” และ “หวังอวี้เหวิน” โคจรมาพบกันในซีรีส์ ย้อนเวลาที่จะปลุกความทรงจำยุค 90s ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง กับซีรีส์แฟนตาซีรอมคอม “วันที่หัวใจเผลอรัก - My Page in the 90s” ที่การันตีความสนุก ความฟิน ความแสบ ให้แฟนๆ ได้ฟินจิกหมอนไปตามๆ กัน
เมื่อสตรีมเมอร์สายความรักจากยุค 2025 อย่าง “หลินฮวนเอ๋อร์” (รับบทโดย หวังอวี้เหวิน) ดันหลุดเข้าไปในนิยายรักสูตรเก่าสุดคลาสสิก จนได้เจอกับประธานหนุ่มที่ภายนอกดูสุภาพแต่ภายในนั้นเจ้าเล่ห์แห่งปี 1999 อย่าง “เกาไห่หมิง” (รับบทโดย เฉินซิงซวี่)
เพื่อกลับสู่โลกความจริงที่คุ้นเคย “หลินฮวนเอ๋อร์” จึงเปิดภารกิจพิชิตหัวใจประธานหนุ่ม “เกาไห่หมิง” แต่ความฉลาดกลับเล่นงานตัวเอง ยิ่งวางแผนก็ยิ่งพลาด เมื่อเธอทุ่มเททุกอย่างเพื่อผ่านด่านและจำต้องจากโลกในหนังสือไป แต่กลับพบว่าหัวใจของเธอได้ผูกพันกับที่นี่จนยากจะตัดใจ จาก ‘อยากไปแต่ยังอาลัย’ สู่บทพิสูจน์รักข้ามเวลา ‘อยากอยู่แต่ต้องจากลา’ เมื่อเส้นกั้นระหว่างปี 2025 และ 1999 กำลังจะพรากพวกเขาจากกัน สุดท้ายแล้วทั้งคู่จะได้ครองรักกันหรือไม่?
มาลุ้นไปพร้อมๆ กันกับซีรีส์ “วันที่หัวใจเผลอรัก - My Page in the 90s” ติดตามชมซับไทยได้ทางแอป WeTV และ wetv.vip ห้ามพลาด! เตรียมรับชมพากย์ไทย 11 กุมภาพันธ์ 2569 ทาง WeTV เท่านั้น! คลิกเลย https://bit.ly/MyPageinthe90s
