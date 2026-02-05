เรื่องย่อตอน ละคร “พลอยน้ำเพชร” ตอนที่ 1 - 4 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 1 เมื่อโชคชะตาทำให้ “นงนุช” ต้องรับจ้างอุ้มบุญเถื่อน - เพื่อหาเงินมารักษา สมเดช (พล พลพล) สามีที่กำลังป่วยหนัก ทำให้ นงนุช (จอย ศิริลักษณ์) จำใจต้องรับจ้างอุ้มบุญให้กับ น้ำเพชร (หน่อย บุษกร) และ แจ็คกี้ (แจ๊บ เพ็ญเพ็ชร) คู่รักที่มีลูกเองไม่ได้ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคน / ออกอากาศวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
ตอนที่ 2 “น้ำเพชร” ออกตามหาตัว “นงนุช” - หลังจากตำรวจบุกทลายแก๊งอุ้มบุญเถื่อน น้ำเพชร (หน่อย บุษกร) และ นงนุช (จอย ศิริลักษณ์) ต้องแยกย้ายไปคนละทิศละทางเพื่อหนีความผิด แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง น้ำเพชรรีบออกตามหานงนุชแทบพลิกแผ่นดิน เพราะเป้าหมายเดียวที่เธอต้องการคือ “ลูก”' ในท้องที่นงนุชอุ้มบุญหนีหายไป / ออกอากาศวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
ตอนที่ 3 “น้ำเพชร” ปลอบใจ “พลอย” - พลอย (เบลล์ นิภาดา) รู้สึกน้อยใจ นงนุช (จอย ศิริลักษณ์) ผู้เป็นแม่ จึงหนีมานั่งร้องไห้เพียงลำพัง น้ำเพชร (หน่อย บุษกร) ที่บังเอิญผ่านมาเห็น ด้วยความเอ็นดูที่มีให้พลอยเป็นทุนเดิมเธอจึงรีบเข้าไปปลอบใจพลอยทันที / ออกอากาศวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. ทางช่องวัน 31
ตอนที่ 4 เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นกลางโชว์ของ “แก๊งอารามแบนด์” - ในขณะที่ พลอย (เบลล์ นิภาดา) และเพื่อนๆ แก๊งอารามแบนด์กำลังโชว์พลังเสียงสร้างความสนุกอยู่บนเวที เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้ามาก่อกวนกลางงาน ทำเอาโชว์ที่ราบรื่นกลายเป็นความโกลาหลทันที / ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
ละคร “พลอยน้ำเพชร” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 19.00 น. ทางช่องวัน 31
