“ภณ - อแมนด้า” นำทีม “ยิหวาดาตัง” เสิร์ฟดราม่า ฟาดเรตติ้งนิวไฮทุกพื้นที่!
เดือดรับเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวสำหรับละคร “ยิหวาดาตัง” หลังจากครอบครัวของ เยี่ยม (ภณ ณวัสน์) ถูกฆ่ายกครัว โดยเข้าใจว่าเป็นฝีมือของ เสือหวัด (ป๋อ ณัฐวุฒิ) จึงเป็นเหตุให้เยี่ยมขอให้ ขรัวตาพุด (แฉะ องอาจ) สอนอาคมเพื่อไปแก้แค้น ขณะที่ ลาซอ (แชมป์ ชนาธิป) ถูก กายเพชร (สืบ บุญส่ง) ปั่นประสาท ตัดสินใจหนีจากการบวชจนทำให้เสือหวัดเสียใจหนักมาก!
งานนี้แฟนละครบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสงสารเยี่ยมมาก ถึงขนาดน้ำตาซึมกันไปเลย แถมยังลุ้นไม่อยากให้เยี่ยมรู้ความจริงว่า ยิหวา (อแมนด้า ชาลิสา) คือลูกสาวของเสือหวัด! ความดราม่าหนักหน่วงนี้ ทำให้เรตติ้ง #ยิหวาดาตังEP8 ฟาดนิวไฮยกแผง แถวยังครองแชมป์เรตติ้งอันดับ 1 ช่วงเวลา Prime Time อย่างต่อเนื่อง โดยเรตติ้งกลุ่มผู้ชมกรุงเทพฯ แรงทะลุ 4.17 ทางด้านกลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปี ขึ้นไป หรือ กลุ่ม 15 BU+ (Bangkok and Urban) ได้ไป 3.79 และเรตติ้งทั่วประเทศคว้าไป 2.84 จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อความแค้นของเยี่ยมพร้อมที่จะระเบิดออกมา! แล้วความรักของเยี่ยม - ยิหวา จะเป็นอย่างไรต่อไป!
เตรียมลุ้นและรอชมชีวิตที่พลิกผันของ “เยี่ยม - ยิหวา - ลาซอ” ไปด้วยกันในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาดเด็ดขาด! “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
