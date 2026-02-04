“มิกค์ - พิ้งค์พลอย” หวานส่งท้าย “แผนรักฉบับร้าย” อ้อนแฟนรอชมผลงานใหม่

ละคร “แผนรักฉบับร้าย” ปิดม่านจบด้วยความสุข “มิกค์ - พิ้งค์พลอย” ร่วมขอบคุณแฟนละครที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมอ้อนให้รอชมผลงานต่อไป
ปิดม่านจบด้วยความสุข สำหรับละคร “แผนรักฉบับร้าย” ผลงานจากค่าย ปรากฏการณ์ดี นำแสดงโดย มิกค์ ทองระย้าประกบคู่ พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอนงานนี้คู่พระนางขอขอบคุณแฟนละครที่ติดตามให้กำลังใจกันจนถึงตอนจบ ก่อนอ้อนให้แฟนๆ รอติดตามชมผลงานต่อไป
“มิกค์” เปิดใจว่า “มิกค์อยากขอบคุณแฟนๆ ละคร ที่ติดตามละครแผนรักฉบับร้ายมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับ ขอบคุณมากๆ ครับ ที่ชอบตัวละครของผมคือคุณดิน แล้วก็ชอบความน่ารักระหว่างดินกับ ซาร่า (พิ้งค์พลอย) นะครับ ละครเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยู่ในความทรงจำของมิกค์ เพราะเป็นละครที่สนุกมากๆ ทั้งเรื่องของการทำงาน ทีมงาน นักแสดง ผู้กำกับ ทุกคนทำงานกันด้วยความสุขครับ แล้วมิกค์ก็ขอฝากถึง แฟนๆ นะครับ ให้ติดตามละครของมิกค์ในเรื่องต่อๆ ไป ว่าจะร่วมงานกับใคร หรือจะมีเรื่องอะไรให้ติดตามกันนะครับ แต่รับรองว่าปี 69 นี้ ได้ชมละครมิกค์แบบ สะใจแน่นอนครับ”
ด้าน “พิ้งค์พลอย” เผยความประทับใจว่า “อยากจะขอบคุณแฟนๆ ทุกคนมากๆ เลยค่ะที่ชื่นชอบในผลงานเรื่องนี้ แล้วก็ชื่นชอบในตัวสราหรือซาร่าในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะอยู่ในความทรงจำของพิ้งค์พลอยแน่นอนค่ะ รวมถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นกับพี่มิกค์แบบเต็มตัวด้วย เป็นความทรงจำดีๆ ซึ่งหากมีโอกาสก็อยากจะกลับมาเล่นละครกับพี่มิกค์อีกนะคะ แล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆ ทีมงานทุกๆ ท่านด้วยที่ได้ร่วมงาน ถึงแม้ว่าระยะเวลาอาจจะไม่ได้นานมากเท่าเรื่องอื่น แต่อยากจะบอกว่าตอนที่ไปทำงานที่กองนี้มีความสุขมาก คือที่กองมีแต่ความสนุกมีแต่เสียงหัวเราะ ไม่ว่าจะเป็น พี่ๆ ผู้กำกับเองหรือว่าเป็นพี่ๆ คนอื่นที่เราได้ร่วมงานเป็นครั้งแรก แล้วก็ขอบคุณทางค่ายด้วยนะคะที่ให้โอกาสพิ้งค์พลอยได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ก็อยากจะขอบคุณมากๆ เลยค่ะ
หลังจากนี้พิ้งค์พลอยจะมีละครเรื่อง กุหลาบเล่นไฟ ที่จะออกอากาศต่อเลย โดยเริ่มวันจันทร์ที่ 9 ก.พ.นี้ ฝากเอ็นดู คุณมิน หรือ รัญชิตา ด้วยนะคะ อย่างที่ทุกคนพอจะได้เห็นว่าคาแร็กเตอร์คุณมินท์เป็นคาแร็กเตอร์ที่ทุกคนอาจจะไม่เคยได้เห็นเลยในเรื่องที่ผ่านๆ มา ก็เป็นบทบาทที่ท้าทายของพิ้งค์พลอยมากค่ะ ในเรื่องนี้ทุกคนก็เต็มที่มากๆ ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะ”
