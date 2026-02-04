เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “ภาวะรักคนหมดไฟ - Burnout Syndrome” ตอนที่ 10 (ตอนจบ)

“กัน” ตัดจบความสัมพันธ์เด็ดขาด ไม่ขอกลับไปคืนดี “ออฟ” จะยอมรับหรือยื้อต่อ บทสรุปความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ลุ้นส่งท้ายซีรีส์ “ภาวะรักคนหมดไฟ - Burnout Syndrome” ตอนจบ 4 ก.พ. นี้
เพราะความเห็นแก่ตัวของ “ก่อ กรวิก” (ออฟ จุมพล) ทำให้เรื่องทุกอย่างพัง แม้กระทั่งความสัมพันธ์กับ “จิระ” (กัน อรรถพันธ์) ที่ถึงแม้จะพยายามแก้ไขหรือยื้อไว้เท่าไหร่ แต่ “จิระ” ก็เด็ดขาดไม่ขอกลับไปคืนดี ตัดจบความสัมพันธ์กับ “ก่อ” แบบไม่เหลือเยื่อใย ถึงแม้ว่าตัวเองจะเสียใจก็ตาม “ก่อ” จะยอมจากไปด้วยดีหรือไม่ “จิระ” จะเดินหน้าต่ออย่างไร ร่วมลุ้นบทสรุปความสัมพันธ์ในตอนจบสัปดาห์นี้
ซีรีส์ “ภาวะรักคนหมดไฟ - Burnout Syndrome” EP.10 (ตอนจบ) ออกอากาศวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
