“กองทัพ พีค - เก๋ไก๋” นำทีมก๊วนเพื่อนจัดหนักหมูกระทะ จุดเริ่มต้นความผูกพัน

ชวนใจฟู! “กองทัพ พีค” เปิดจุดเริ่มต้นมิตรภาพสุดละมุน นำทีม “เก๋ไก๋ ณัฐธิชา” และแก๊งเพื่อนล้อมวงหม่ำหมูกระทะ ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” งานนี้ไม่เพียงอิ่มท้อง แต่ยังอิ่มใจไปกับเคมีสุดอบอุ่นเป็นธรรมชาติ
นอกจากเส้นเรื่องที่เข้มข้นดราม่าในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” แฟนๆ ก็ยังจะได้เห็น "โหมดน่ารักสุดอบอุ่น" ที่สะท้อนถึงชีวิตง่ายๆ ธรรมดา ของตัวละครผ่านฝีมือการแสดงที่สมจริงเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้แสดงของ กองทัพ พีค, เก๋ไก๋ ณัฐธิชา, แก๊ป จักริน ภูริพัฒน์, จ๊ะจ๋า แดนดาว ยมาภัย และ ซีน ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดีที่มารวมตัวกันล้อมวงกินหมูกระทะ ซึ่งถือเป็น "มื้อแรก" ที่เป็นจุดเริ่มต้นความผูกพันของทุกคนเลยก็ว่าได้
ฉากนี้เป็นตอนที่ ตรัย (กองทัพ พีค) ได้รับเงินก้อนหนึ่งมา และตั้งใจจะขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือ ทั้ง คะน้า (แก๊ป), สำลี (จ๊ะจ๋า), หนิวหนิว (ซีน)รวมถึง ผักบุ้ง (เก๋ไก๋) จึงจัดมื้อพิเศษอย่าง “หมูกระทะ” มาล้อมวงกินด้วยกันเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยและทำความรู้จักกันให้มากขึ้น
เบื้องหลังสุดฟิน กินจริงยิ้มจริง! บรรยากาศการถ่ายทำเรียกว่าคึกคักเป็นพิเศษ เพราะนักแสดงทุกคนถ่ายทอดผ่านสายตาแห่งความอาทรและเสียงหัวเราะที่ดูแล้วเหมือนไม่ได้แสดง โดยเฉพาะมุมอบอุ่นของกองทัพ พีค ที่คอยดูแลเอาใจใส่และมองดูเก๋ไก๋กับเพื่อนๆ ด้วยสายตาเอ็นดู เป็นการเปิดฉากความสัมพันธ์ที่ทำให้คนดูต้องใจฟูตาม เรียกว่าเป็นมื้ออาหารธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ไม่เพียงแต่จะทำให้อิ่มท้องแต่ยังทำให้อิ่มใจ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพของพวกเขาหลังจากนี้
ติดตามชมฉากนี้ได้ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์