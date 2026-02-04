เรื่องย่อตอน ละคร “ลางปริศนา” ตอนที่ 1 - 2 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 1 ออกอากาศวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ช่อง 7HD
บุญสิตา หรือ กล้วย (ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์) เด็กกำพร้าบ้านแสงวันใหม่ เธอมีญาณพิเศษ สามารถได้ยินและเห็นในสิ่งลี้ลับ มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำ ตัดสินใจรับงานตกแต่งเรือนซุ้มกุหลาบ ของ คุณวาณี (ดวงใจ หทัยกาญจน์) เพราะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้
หน้างานกล้วยได้พบกับ วรัช (ธันวา สุริยจักร) หลานชายคนเดียวของวาณีที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ เพราะ วิชาญ (สุพจน์ จันทร์เจริญ) ผู้เป็นพ่อเสียชีวิต ระหว่างที่กล้วยกำลังจะรื้อซุ้มกุหลาบ วรัชโกรธมากจึงลากกล้วยออกไป แต่ทันทีที่วรัชสัมผัสตัวกล้วย กล้วยเกิดเห็นภาพบางอย่างขึ้นมา เป็นภาพหญิงสาวที่ร้องไห้โอดครวญขอความช่วยเหลือ
ตอนที่ 2 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ช่อง 7HD
วรัช (ธันวา สุริยจักร) ขอร้องให้ กล้วย (ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์) สืบเรื่องผู้หญิงที่เป็นลางปริศนาว่าเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเอง
ขณะเดียวกัน กล้วยรับปากวิญญาณของ อำภา (ธัญสินี พรมสุทธิ์) ที่มาขอร้องว่าจะช่วยเหลือ และกล้วยยังเห็นภาพวรัชมีเลือดท่วมตัวอีกด้วย!
ละคร “ลางปริศนา” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ช่อง 7HD รับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์
