xs
xsm
sm
md
lg

"กองทัพ พีค" บุกพังงานวิวาห์ "แซม ยุรนันท์" เปิดศึกชิงนาง "แคร์ ฉัตรฑริกา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดราม่าไฟลุก! "กองทัพ พีค" บุกพังงานวิวาห์ "แซม ยุรนันท์" เปิดศึกชิงนาง "แคร์ ฉัตรฑริกา" ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love”

เปิดเรื่องมาก็เดือดสุดๆ สำหรับละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ผลงานจากค่าย ชลลัมพี บราเธอร์ ที่คว้าตัวพระเอกหนุ่ม กองทัพ พีค มาประชันอารมณ์สุดเข้มข้นกับนักแสดงรุ่นใหญ่ แซม ยุรนันท์ พร้อมด้วย ป๊อป ฐากูร และ แคร์ ฉัตรฑริกา ในฉากที่เรียกได้ว่าเป็นจุดพีคของเรื่อง ศึกสายเลือด เมื่อ “พ่อ - ลูก" รักผู้หญิงคนเดียวกัน บอกเลยว่าเป็นอีกฉากที่นักแสดงทุ่มเทใส่อารมณ์เต็มทุกเม็ด

ฉากนี้เนรมิตคฤหาสน์หรูเป็นงานวิวาห์สุดตระการตา แต่กลับเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความแค้น เมื่อ ตรัย (กองทัพ พีค) บินด่วนกลับไทยเพื่อมาหยุดยั้งงานแต่งงานของ ตรีทศ (แซม ยุรนันท์) ผู้เป็นพ่อ กับ ดาริณ (แคร์ ฉัตรฑริกา) อดีตแฟนสาวของเขาที่เลือกทิ้งความรักไปหาความมั่นคงในชีวิต

สำหรับเบื้องหลังสุดเดือดของการชกต่อยและความวุ่นวายเริ่มขึ้น เมื่อป๊อปพยายามเข้าห้ามปรามกองทัพจนเกิดการชกต่อยกันนัวเนีย งานนี้อารมณ์มาเต็มทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นกองทัพที่ทุ่มสุดตัวถ่ายทอดความเจ็บปวดของลูกชายที่ถูกคนรักหักหลัง บุกเข้าไปอาละวาดและยื้อยุดกับทีมรักษาความปลอดภัยจนแทบตกบันได ด้านแซมรุ่นใหญ่ฝีมือฉมังก็ส่งพลังอำนาจผ่านสายตาและการโอบไหล่เจ้าสาวอย่างเหนือกว่าเพื่อประกาศความเป็นเจ้าของ ทำเอาบรรยากาศในกองถ่ายเงียบกริบด้วยความขนลุก ในขณะที่แคร์ก็รับบทหนักในการโชว์ซีนดราม่า ถ่ายทอดความรู้สึกผิดและสับสนผ่านหยดน้ำตาได้อย่างน่าสงสาร ทำให้ฉากนี้ออกมาดราม่าทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเข้มข้นสุดๆ แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ที่แตกสลายในครั้งนี้จะกู้คืนมาได้หรือไม่? เมื่อความรักกลายเป็นความแค้น และความมั่นคงต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวด ต้องติดตามชม

ห้ามพลาดฉากเชือดเฉือนที่การันตีความสนุกในทุกซีนกับละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ออกอากาศวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/

#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์





















"กองทัพ พีค" บุกพังงานวิวาห์ "แซม ยุรนันท์" เปิดศึกชิงนาง "แคร์ ฉัตรฑริกา”
"กองทัพ พีค" บุกพังงานวิวาห์ "แซม ยุรนันท์" เปิดศึกชิงนาง "แคร์ ฉัตรฑริกา”
"กองทัพ พีค" บุกพังงานวิวาห์ "แซม ยุรนันท์" เปิดศึกชิงนาง "แคร์ ฉัตรฑริกา”
"กองทัพ พีค" บุกพังงานวิวาห์ "แซม ยุรนันท์" เปิดศึกชิงนาง "แคร์ ฉัตรฑริกา”
"กองทัพ พีค" บุกพังงานวิวาห์ "แซม ยุรนันท์" เปิดศึกชิงนาง "แคร์ ฉัตรฑริกา”
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น