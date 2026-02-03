ดราม่าไฟลุก! "กองทัพ พีค" บุกพังงานวิวาห์ "แซม ยุรนันท์" เปิดศึกชิงนาง "แคร์ ฉัตรฑริกา" ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love”
เปิดเรื่องมาก็เดือดสุดๆ สำหรับละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ผลงานจากค่าย ชลลัมพี บราเธอร์ ที่คว้าตัวพระเอกหนุ่ม กองทัพ พีค มาประชันอารมณ์สุดเข้มข้นกับนักแสดงรุ่นใหญ่ แซม ยุรนันท์ พร้อมด้วย ป๊อป ฐากูร และ แคร์ ฉัตรฑริกา ในฉากที่เรียกได้ว่าเป็นจุดพีคของเรื่อง ศึกสายเลือด เมื่อ “พ่อ - ลูก" รักผู้หญิงคนเดียวกัน บอกเลยว่าเป็นอีกฉากที่นักแสดงทุ่มเทใส่อารมณ์เต็มทุกเม็ด
ฉากนี้เนรมิตคฤหาสน์หรูเป็นงานวิวาห์สุดตระการตา แต่กลับเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความแค้น เมื่อ ตรัย (กองทัพ พีค) บินด่วนกลับไทยเพื่อมาหยุดยั้งงานแต่งงานของ ตรีทศ (แซม ยุรนันท์) ผู้เป็นพ่อ กับ ดาริณ (แคร์ ฉัตรฑริกา) อดีตแฟนสาวของเขาที่เลือกทิ้งความรักไปหาความมั่นคงในชีวิต
สำหรับเบื้องหลังสุดเดือดของการชกต่อยและความวุ่นวายเริ่มขึ้น เมื่อป๊อปพยายามเข้าห้ามปรามกองทัพจนเกิดการชกต่อยกันนัวเนีย งานนี้อารมณ์มาเต็มทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นกองทัพที่ทุ่มสุดตัวถ่ายทอดความเจ็บปวดของลูกชายที่ถูกคนรักหักหลัง บุกเข้าไปอาละวาดและยื้อยุดกับทีมรักษาความปลอดภัยจนแทบตกบันได ด้านแซมรุ่นใหญ่ฝีมือฉมังก็ส่งพลังอำนาจผ่านสายตาและการโอบไหล่เจ้าสาวอย่างเหนือกว่าเพื่อประกาศความเป็นเจ้าของ ทำเอาบรรยากาศในกองถ่ายเงียบกริบด้วยความขนลุก ในขณะที่แคร์ก็รับบทหนักในการโชว์ซีนดราม่า ถ่ายทอดความรู้สึกผิดและสับสนผ่านหยดน้ำตาได้อย่างน่าสงสาร ทำให้ฉากนี้ออกมาดราม่าทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเข้มข้นสุดๆ แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ที่แตกสลายในครั้งนี้จะกู้คืนมาได้หรือไม่? เมื่อความรักกลายเป็นความแค้น และความมั่นคงต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวด ต้องติดตามชม
ห้ามพลาดฉากเชือดเฉือนที่การันตีความสนุกในทุกซีนกับละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ออกอากาศวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
