“จุง - ดัง” เค้นสอบ “ชิม่อน” ล่าตัวฆาตกร

“จุง - ดัง” เร่งสอบปากคำ “ชิม่อน” เค้นความจริงหาตัวฆาตกร แต่ความเป็นห่วงกลับทำให้ทั้งคู่ต้องปะทะคารมกันเองท่ามกลางอันตรายที่เพิ่มขึ้น ในซีรีส์ “ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You To Death” EP.7
“ผู้กองเจษ” (จุง อาเชน)กับ “สารวัตรคามิน” (ดัง ณัฎฐ์ฐชัย) เดินหน้าสืบสวนด้วยการไปสอบปากคำ “แชมป์” (ชิม่อน วชิรวิชญ์) เพื่อหาเบาะแสสำคัญ หลังจากที่ “ไทม์” (พร้อม ทีปกร) เสียชีวิตไปอย่างมีเงื่อนงำ ซึ่งระหว่างการสืบคดี “สารวัตรคามิน” กลัว “เจย์” (โอม ฐิภากร) เป็นอันตราย จึงสั่งให้ “ผู้กองเจษ” แยกตัวไปดูแลอย่างใกล้ชิด ทางด้าน “ผู้กองเจษ” ที่เป็นห่วง “สารวัตรคามิน” ไม่อยากให้ทำคดีเพียงลำพัง จึงพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือจนเกิดการปะทะคารมกันเอง ท่ามกลางอันตรายและการสืบสวนที่เข้มข้น ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร ต้องติดตามชม
ซีรีส์ "ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You To Death" EP.7 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
